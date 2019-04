Plzeň zaskočila Třinec a v semifinále vede. První výhru má také Liberec, udolal Brno

před 1 hodinou

Plzeň zvítězila v úvodním semifinále hokejové extraligy na ledě Třince 4:1. Vedení v sérii se ujal také Liberec, který vstoupil do série s Brnem výhrou 4:3 v prodloužení.

Výhru Plzně na ledě Ocelářů zařídila elitní řada, tři body si připsali Jan Kovář (2+1) a Milan Gulaš (1+2). Hosté také přečkali v prostřední třetině za stavu 2:0 déle než minutové oslabení tří proti pěti. Série pokračuje druhým duelem v Třinci ve čtvrtek od 17:00.

Plzeň uzavřela čtvrtfinálovou sérii o pět dní později než Třinec a na ledě působila v úvodní třetině živějším dojmem. Její kapitán Gulaš zařídil průnikem přesilovou hru, v níž potrestal Růžičkův faul z dorážky Kracík. Při druhé gólové akci už Gulaše nikdo nezastavil, plzeňský hráč si v souboji jeden na jednoho elegantně posadil Galvinše a nechytatelnou ranou rozvlnil síť podruhé. Zúročil tím střeleckou aktivitu hostů 16:8.

Bezchybné to z plzeňské strany nebylo, ale ve druhé minutě tým při úniku Polanského podržel Frodl, který zasáhl levým betonem. V přečíslení dvou domácích na jednoho to vzal na sebe Ondřej Kovařčík, ale minul. To Adamský zkraje prostřední třetiny hostujícího gólmana překonal, ale pravá tyčka byla proti.

Až do 25. minuty se Plzeň zdržela pobytu na trestné lavici, ale poté její formaci v oslabení čekala zkouška ohněm. Za příliš mnoho hráčů a kvůli faulu Kováře, který podrazil Hrubce při návratu do branky, hráli hosté 71 sekund ve třech. Domácí ale Frodla neohrozili a v dohrávané přesilové hře se blýskl obětavým zákrokem Jones, který zblokoval Ciencialovu střelu do odkryté branky.

Plzeň přečkala přečkala ještě jedno oslabení a po něm se stala málokdy vídaná věc - ve vlastním pásmu vybojovala u mantinelu puk a vyrazila do přečíslení čtyři na jednoho. Gulaš s Kovářem ale zbývající hráče nepotřebovali. Kapitán Indiánů ukázkové předložil puk Kovářovi, který ho pohodlně doklepl do prázdné branky.

Třinec začal třetí třetinu přesilovou hru, ale z domácích hokejek se vytratil klid a hráči toho příliš nevymysleli. Oceláři ale nic nevzdali a byli odměněni. Po faulu Pulpána na Michala Kovařčíka nařídil rozhodčí trestné střílení a Martin Růžička dal zápasu povedeným forhendovým blafákem nový náboj.

Další drama ale brzy nato nepřipustil Kovář, který dorazil do sítě Gulašovu střelu. Plzeň pak už bez problémů dovedla utkání do vítězného konce.

Reprízu předloňského finále začal lépe Liberec

Bílí Tygři skórovali proti Brnu jako první, pak 1:2 prohrávali a opět 3:2 vedli. Výhru nad obhájcem titulu zajistil vítězi základní části v čase 68:59 kapitán Petr Jelínek. Druhý duel se odehraje ve čtvrtek opět v Liberci od 19 hodin.

"Byla to velice vyrovnaná bitva. Rozhodují přesilovky, rozhodují detaily a my jsme dnes byli o chloupek šťastnější než Kometa," prohlásil trenér Liberce Filip Pešán, jehož tým neprohrál se šampiony v základní hrací době ani pátý vzájemný souboj v sezoně.

V repríze finále z roku 2017 se hrál od úvodního buly pohledný hokej, který nabídl krásné kombinace, povedené individuální kousky, ale také řadu tvrdých soubojů.

Pouze chvilku ale účinkoval v tomto představení hostující útočník Hruška, jenž musel opustit scénu v úvodních minutách po souboji s Birnerem. "V tomhle případě nemá cenu mlžit - Honza nedohrál a rozhodně to nevypadá, že by měl zítra nastoupit," řekl kouč hostů Kamil Pokorný.

Ve čtvrté minutě pykal za faul vysokou holí Erat a Severočeši první přesilovku zápasu využili, když Kvapil prostřelil Čiliaka. Liberec pokračoval v náporu, další příležitosti ale Krenželok a Ordoš nevyužiti.

Poté se poprvé výrazněji připomněli také hosté, když Willovu pozornost prověřil z dobré pozice Zaťovič. Ve 14. minutě našlápl Zachar, dostal se až tváří v tvář Čiliakovi, ten však jeho záměrpřečetl. Strážce brněnské branky pak výtečně zasáhl i proti Lencovi a Kvapilovi. Jen 17 vteřin před přestávkou přetavili svou první početní výhodu v gól také Jihomoravané, když Holík pohodlně skóroval do odkryté branky.

Hned v nástupu do druhé třetiny dokonal obrat ze středu dorážející Štencel. Ve 26. minutě neobvyklým způsobem vyrovnal Hudáček, když si po vyhraném vhazování rychle přehmátl ruku na holi a překvapil Čiliaka na bližší tyčku.

Další obrat přinesl dravý průnik rychlíka Zachara, jenž se protáhl kolem tří protihráčů, našel Krenželoka a ten nabídkou nepohrdl - 3:2. Ve 37. minutě však vyrovnal Zaťovič.

V 52. minutě vytáhl Will parádní zákroky proti Holíkovi, Zaťovičovi a Muellerovi. Jen 34 sekund před koncem základní doby šel pykat Birner a pro slabší povahy přišly infarktové chvilky: Čiliak chyboval za brankou a Vlach mohl rozhodnout, jenže brněnská jednička situaci zachránila robinsonádou.

Zbývající část přesilovky v následném prodloužení Kometa nevyužila, byť Willovi musela pomoct tyčka. V 67. minutě Čiliak vychytal Hanouska. Chvilku nato museli do čtyř i Brňané a devět vteřin před koncem Kuskova trestu Jelínek rozhodl.

"Přesilovky nám fungují, jsou v play off klíčovým faktorem. Snažíme se je hrát víceméně stejně, ale také samozřejmě koukáme na video, jak hraje soupeř v oslabení," přiznal Jelínek. "Je super, že jsme rozhodli v prodloužení. O to víc to může soupeře bolet. Je to ale stále jen první krůček," doplnil domácí kapitán.

"Je to teprve začátek série, zítra se jede nanovo. V prodloužení jsme měli první šanci my, naši přesilovku jsme ale nevyužili. Liberec pak svoji ano a to rozhodlo," uvedl útočník poražených Petr Holík.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápasy:

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 45. Martin Růžička z tr. střílení - 11. Kracík (N. Jones, Indrák), 16. Gulaš (Jan Kovář), 34. Jan Kovář (Gulaš, P. Straka), 50. Jan Kovář (Gulaš). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5161.

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Š. Novotný, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Indrák, Kracík, V. Němec - D. Kindl, V. Nedorost, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. M. Kvapil (Ševc, Birner), 26. L. Hudáček, 35. L. Krenželok (Zachar, Šmíd), 69. P. Jelínek (Redenbach, L. Krenželok) - 20. P. Holík (Mueller, O. Němec), 22. Štencel (M. Erat), 37. Zaťovič (P. Holík). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Kis. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, Orsava - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.