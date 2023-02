Do baráže půjde Motor, nebo Jágrovo Kladno. Ostatní týmy už mají jisté play off

Boj o záchranu v hokejové extralize se už týká jen Českých Budějovic a Kladna, jeden z nich spadne do baráže. Jihočeši totiž prohráli 1:5 v Karlových Varech a tým Jaromíra Jágra s Vítkovicemi 1:2, naopak Litvínov porazil 2:1 Plzeň a Mladá Boleslav 4:3 po nájezdech Hradec. Tím si oba vítězné celky zajistily nejen záchranu, ale i poslední místa v play off. Ve šlágru kola zdolala Sparta 4:2 Třinec.

Dostih o vyhnutí se baráži s vítězem první ligy a uchování extraligové příslušnosti může rozseknout už příští kolo, v němž se právě České Budějovice a Kladno utkají ve vzájemném souboji na jihočeském ledě.

Motor je na tom zatím o bod lépe než celek hrajícího majitele Kladna Jaromíra Jágra. Ten se včera v utkání s Vítkovicemi trefil, v poslední minutě však jen zmírnil porážku na 1:2. České Budějovice ovšem nevyužily možnosti rivalovi odskočit a samy - už počtvrté v sezoně - padly s Karlovými Vary, tentokrát jednoznačně 1:5.

To hokejisté Mladé Boleslavi si definitivně zajistili záchranu v extralize i postup do předkola play off. Vyhráli na ledě Hradce Králové 4:3 po samostatných nájezdech, rozdílový pokus proměnil bývalý hráč soupeře Kelly Klíma. Východočeši tak nevyrovnali rekordní počin Liberce z ročníku 2016/17 a po deseti výhrách v základní hrací době za sebou padli.

Stejně jako Mladá Boleslav slaví i Litvínov. Severočeši díky dvěma gólům Patrika Zdráhala udolali Plzeň 2:1, natáhli vítěznou šňůru na čtyři zápasy a mají jistou záchranu i play off. Plzeň si naopak připsala v únoru sedmou porážku v řadě.

Sparta porazila v repríze loňského finále Třinec 4:2. Gólem a asistencí se na tom podíleli útočníci Miroslav Forman a David Kaše. Pražané bodovali v 15 z posledních 16 kol a stále ztrácejí tři body na druhé Vítkovice, které však odehrály o zápas víc. Obhájci titulu Oceláři prohráli pátý z minulých šesti duelů a přišli o šanci na přímý postup do čtvrtfinále.

Brno zdolalo Olomouc 3:0 a Hanáky přehrálo i počtvrté v sezoně. Kometa navázala na páteční výhru nad vítězem základní části z Pardubic, v tabulce zůstala na osmém místě a bodově se dotáhla na dnešního soupeře. Šesté čisté konto v sezoně udržel Dominik Furch.

50. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 60. Jágr (Plekanec, Dotchin) - 7. Raskob (Kalus, Kotala), 45. Kotala. Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4073.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Cibulskis, Sotnieks, Babka, Slováček, Veber - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, Brodecki - Zikmund, Filip, M. Procházka - O. Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenér: Vejvoda.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, Prčík, Gewiese, Stehlík - Mueller, Lindberg, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Kotala, Jarůšek - Lednický, M. Přibyl, Dej. Trenér: Holaň.

HC Energie Karlovy Vary - HC Motor České Budějovice 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Černoch (O. Beránek), 12. Kofroň (Juusola), 22. Hladonik (Kohout, Gríger), 28. Kohout (Redlich), 28. Koblasa (Černoch) - 19. Dzierkals (Gulaš). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 3337.

Karlovy Vary: Lukeš - Huttula, Mikyska, Stříteský, Kočí, Havlín, Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Griger, Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík - Juusola. Trenér: Bruk.

České Budějovice: Strmeň (28. Hrachovina) - Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Hovorka, Šenkeřík - Gulaš, Novotný, Dzierkals - Valský, M. Hanzl, Vondrka - Doležal, Toman, Přikryl - Tomeček, Raška, Strnad. Trenér: Čermák.

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Zdráhal (Estephan), 34. Zdráhal (Š. Stránský, Demel) - 54. Rekonen (Holešinský). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4478.

Litvínov: Tomek - Jaks, Demel, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Šalda, Zile - Abdul, Sukeľ, Kudrna - Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Straka, Fronk - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Plzeň: M. Svoboda - Skok, Zámorský, Houdek, A. Jiříček, Kremláček, Jaroměřský - Schleiss, Mertl, Rekonen - Hrabík, Suchý, Pour - M. Beránek, Holešinský, Blomstrand - Bitten, Honejsek, Adamec. Trenér: Kořínek.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:4 po sam. náj. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Jank, 21. McCormack (Eberle), 31. Zachar (R. Pavlík) - 7. O. Roman (Lantoši, Malát), 15. Söderlund (Pýcha, Lintuniemi), 54. Pláněk (Lintuniemi, Bičevskis), rozhodující nájezd Kelly Klíma. Rozhodčí: A. Jeřábek, Ondráček I - Ondráček II, Hnát. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4274.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Werek, Lalancette, Okuliar - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Smoleňák, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Malát - Kelly Klíma, Bičevskis, Söderlund - Šťastný, O. Najman, Šmerha - J. Stránský, Dvořáček, Lunter - D. Přibyl. Trenér: Kalous.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Horák, Mikliš), 4. D. Kaše (Forman, Řepík), 13. Forman (D. Kaše, Kempný), 57. Buchtele (P. Kousal) - 8. Daňo (M. Růžička, Vrána), 41. Marcinko (M. Růžička, J. Jeřábek). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Rampír, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 12.102.

Sparta: Jakub Kovář - Mikliš, Kempný, Krutil, Němeček, Polášek, M. Jandus - Tomášek, Horák, E. Thorell - Řepík, D. Kaše, Forman - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Konečný, G. Thorell, Safin - Vauhkonen. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Kacetl (13. Mazanec) - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Kaňák, Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Vrána, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Marcinko, Chmielewski - Hrňa, M. Roman, Buček - od 21. navíc Kurovský. Trenér: Moták.

HC Kometa Brno - HC Olomouc 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Flek (Vincour), 25. Koblížek (Holík, Strömberg), 34. Vincour (Ščotka). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Axman, Lederer. Vyloučení: 5:6, navíc Kučeřík (Brno) a Švrček (Olomouc) 5 min. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváci: 6548.

Brno: Furch - Fajmon, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, J. Ondráček - Šalé, Strömberg, Zaťovič - Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, A. Zbořil, Vincour. Trenér: P. Martinec.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Rašner, T. Galvas, Švrček, T. Černý, Řezníček, Mareš - J. Navrátil, Kusko, Plášek - Bambula, J. Knotek, Olesz - Menšík, Strapáč, Klimek - A. Rutar, Kučera, Tomeček. Trenér: Tomajko.

Tabulka: