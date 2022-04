Do baráže o extraligu vstoupili lépe hokejisté Kladna, porazili Jihlavu 6:4

Hokejisté Kladna porazili v úvodním utkání baráže o extraligu Jihlavu po dramatickém průběhu 6:4. Vítězný gól Rytířů, kteří hráli soutěžní zápas po 40 dnech, vstřelil v přesilovce v 55. minutě za stavu 4:4 útočník Adam Kubík.

Právě Kubík a Nicolas Hlava dovedli Kladno k výhře shodně dvěma góly a nahrávkou, stejnou bilanci měl na straně hostů Tomáš Havránek. Druhý duel série na čtyři vítězství se odehraje v pondělí opět v Chomutově od 18 hodin.

"Pro fanoušky je dobré, když padne tolik gólů, pro nás až tak moc ne. Chvíli jsme prohrávali, to by se nemělo stávat, ale jsme rádi, že to takhle dopadlo," prohlásil Kubík. "Po té dlouhé pauze to pro nás nebylo jednoduché. Ale máme první bod, což je to nejdůležitější," uvedl kouč vítězů David Čermák.

Úvodní šance zápasu měli domácí Beran a Babka, brankář Žukov byl však připravený. Na druhé straně se nenechal zahanbit ani Bow, když se k nebezpečné dorážce dostal Skořepa. V šesté minutě šli domácí do vedení, když Plekanec parádní nahrávkou našel Kubíka a ten nezaváhal. Ze samostatného úniku pak neuspěl Zikmund a domácí šli do kabin jen s jednobrankovým náskokem.

"Trénujeme to pořád, 'Pleky' tohle prostě vidí. Jak jsou rozhození, cpe to tam, mě pak stačí to jen dobře trefit. Gólman to má hrozně těžké se včas přesunout, i když ve třetí třetině už nás měl Žukov patrně dobře načtené a byl tam o něco dřív," konstatoval Kubík.

Ve 24. minutě vyslal Plekanec výbornou bekhendovou přihrávkou na zteč Kubíka, jenže ten sám proti Žukovovi neuspěl. Domácí to jen o chvilku později muselo mrzet dvojnásob, neboť Havránek prostřelil Bowa a bylo vyrovnáno. Jihlavští pak promarnili přečíslení tří na jednoho.

Krátce před polovinou základní hrací doby naopak sami pustili do přečíslení dvou na jednoho Rytíře a Hlava po zakončení mezi betony vrátil domácím vedení. Jenže ne na dlouho. Uběhlo 21 sekund a Bowa překonal Helt.

Ve 33. minutě šli do vedení poprvé v utkání hosté, když tentokrát vyřešil dobře přečíslení Skořepa. S Rytíři mohlo být ještě hůře. Před koncem druhé části se nechal vyloučit Dotchin, místo toho však přišlo vyrovnání poté, co Filip proměnil své sólo.

V úvodu třetího dějství našel Plekanec další výstavní nahrávkou Hlavu, který zblízka přestřelil. Ve 46. minutě už ale domácí jásali, další obrat v utkání dokonal po výměně kotouče s Indrákem dobrou ranou z mezikruží Baránek. Zvýšit mohl Machala, jenže nedal. Stejně dopadl se svou tečí i Jágr. V 51. minutě naopak vyrovnal Havránek.

V 53. minutě hosté špatně střídali a stálo je to celý zápas. V přesilovce Kubík dvě šance nejprve spálil, ale pak nahrál Jágr na modrou čáru Dotchinovi, jehož nahození Kubík tečoval za Žukovova záda a mohl slavit. "Počítají se všechny góly, i ty tečované. Určitě nechceme hrát na krásu, ale na výhru. Chodit do brány a přesně tyhle góly dávat," uvedl k vítěznému zásahu Kubík. Hosté pak sáhli k dlouhé power play, čehož využil Hlava.

"Trošku jsme se v první třetině seznamovali s rychlostí extraligy. Na straně soupeře je každopádně obrovská kvalita. Myslím, že kluci nějakým způsobem pochopili, o čem ten hokej bude. Věřím, že zítra v druhém utkání budeme hrát lepší hokej z pohledu našeho gólmana a nebudeme ho nechávat tolikrát na holičkách, neuděláme tolik chyb, co dneska, a budeme se rvát o vyrovnání série," řekl kouč hostů Viktor Ujčík.

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Kubík (Plekanec, Hlava), 30. Hlava (Kubík), 40. M. Filip (Babka), 46. Baránek (Indrák), 55. Kubík (Dotchin, Jágr), 58. Hlava (Plekanec, Dotchin) - 27. T. Havránek (Kachyňa, Dundáček), 31. Helt (Kachyňa), 33. Skořepa (T. Havránek), 51. T. Havránek (Bilčík, Dundáček). Rozhodčí: Kika, Sýkora - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4500.

Kladno: Bow - Arzamascev, Dotchin, Ticháček, Wood, Kehar, Baránek - Kubík, Plekanec, Hlava - Pytlík, Zikmund, Melka - Jágr, Indrák, Beran - Babka, M. Filip, Machala. Trenér: D. Čermák.

Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.