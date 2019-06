Chomutov se topí, na dluhy nestačí ani bankovní záruka. Jsou to gauneři, říká Valach

před 1 hodinou

Baráž o hokejovou extraligu skončila před dvěma měsíci. Chomutov se v nejvyšší soutěži neudržel, mizernou sezonu zakončil sestupem, a navíc stále dluží hokejistům peníze za odvedenou práci. Ze všech stran se teď ozývá, že se poškození hráči měli ozvat dříve, ne pouze čekat, až bublina splaskne.

Ředitel extraligy Josef Řezníček předložil v pondělí bance výzvu k proplacení neuhrazených pohledávek chomutovských hráčů. Situace došla tak daleko, že bylo potřeba sáhnout na bankovní záruku ve výši tří milionů korun, kterou před startem sezony skládají všechny kluby.

Ani tato záruka ale nepokryje všechny díry, plně nebo zčásti vyhoví jen třinácti žádostem z celkových 23. "Mně Chomutov dluží stále něco přes tři výplaty," říká Ronald Knot, jenž odehrál u Pirátů kompletní sezonu.

Řezníček v tiskové zprávě Českého hokeje prozradil, že už v průběhu sezony bylo mimo bankovní záruku uhrazeno dalších 12 pohledávek hráčů. "Pokud by stejně postupovali i další hráči, problém by nenabral takových rozměrů," píše se dále v prohlášení hokejového svazu.

"To vyjádření mě zarazilo," reaguje Knot. "My jsme takhle v podstatě postupovali už v průběhu sezony, ale veškeré papírování zabere hrozně moc času. Teď se z bankovní garance platí výplaty za leden nebo únor, ještě ani nemůžu požádat z garance o výplatu za duben," dodává.

Chomutov má s platební morálkou problémy déle než dva roky, ale v uplynulé sezoně se stala jeho situace nezvladatelnou. "Žádostmi o garanci jsem to začal řešit v lednu, čtyři měsíce před koncem smlouvy. Nepřipadá mi to tak pozdě, jenomže kvůli té byrokracii se celý proces zpomaluje," ohrazuje se 24letý bek.

Na výplatu za leden může hráč čekat do června

Bankovní garance, kterou skládá klub před sezonou, není první instancí. Pokud hráči nepřijdou k datu splatnosti peníze, na něž má podle smlouvy nárok, pošle na klub nejdříve výzvu se žádostí o zaplacení. "Můžete v ní také vyhrožovat vypovězením smlouvy a klub má 30 dní na to, aby vám dluh splatil," přibližuje Knot.

Výzvy se žádostí o zaplacení posílal klubu už vloni v létě.

"Jenže Chomutov si dával záležet na tom, aby v takovém případě poslal peníze až v poslední den splatnosti. To si pak rozmyslíte, jestli tu výzvu pošlete. Třeba máte peníze na týden nebo dva, ale nemůžete čekat dalších 30 dní," pokračuje rodák z Prahy.

S koncem přestupního termínu (31. ledna) však ztrácely tyto "standardní výzvy" na účinnosti. Pokud by hráč vypověděl smlouvu, do konce sezony by už nové angažmá jinde nenašel. Hráči včetně Knota tedy začali podávat žádosti o zaplacení dluhu ze zmíněné bankovní garance.

"Tehdy už je nic nedonutilo k tomu, aby nám zaplatili. Po uplynutí běžné výzvy můžete sepsat žádost o garanci. Potřebujete ověřený podpis, vyjádření právníka, nesplacenou fakturu, kopii hráčské smlouvy. To všechno posíláte na svaz," popisuje Knot.

Svaz má 30 dní na prozkoumání žádosti, následně posílá žádost zpět do klubu. Klub má potom lhůtu 15 dní na vyjádření, a pokud se žádost o čerpání z bankovní garance uzná, má banka dalších 30 dní na uvolnění peněz. "Suma sumárum je to docela dlouhá doba," komentuje obránce.

Po sečtení uvedených lhůt se hráč k lednové výplatě dostane klidně až v polovině června.

Platili jsme poplatky z peněz, které jsme nedostali

Chomutovští hokejisté se začali k danému problému otevřeně vyjadřovat až po skončení sezony. Do té doby bojovali o udržení extraligy a báli se postihů ze strany klubu. Raději věřili, že se všechno srovná.

"Je to chození po tenkém ledě. Klub vás prosí, abyste se k tomu nevyjadřovali. Kdykoliv může dojít k tomu, že si někde pustíte pusu na špacír a oni vám strhnou peníze. To vám za to nestojí," soudí Knot. Neustálé tutlání a zametání problémů pod koberec však přerostlo v průšvih, ze kterého se budou Piráti vzpamatovávat nejspíš řádku let.

Slovenský obránce Juraj Valach, jehož manželka zemřela před třemi lety při porodu dvojčat, se musel v těžkých chvílích postarat o dceru a syna s mozkovou vadou. Na Facebook napsal ostrý vzkaz.

"Děkuji vedení Chomutova, že připravilo mého syna skoro o milion korun, a vedení Českého hokeje, že umožňuje v nejvyšší lize působit gaunerům. Myslel jsem, že v Chomutově bude znečištěný vzduch, ale nejvíce tam smrdí lidé okolo hokeje," vzkázal Valach.

Další zadák Bohumil Jank vyprávěl v rozhovoru pro deník Sport, jak před zápasem jedl rohlíky s vlašským salátem a jak za některými hráči chodili exekutoři.

"Já nechci vykládat, že jsem neměl na jídlo a jaké peníze mi chyběly. Ale jde o to, aby si lidé uvědomili, že my hokejisté jakožto OSVČ všichni fakturujeme, odvádíme poplatky, sociální a zdravotní pojištění, DPH, zálohy na daně. I když nedostaneme výplatu, tyto položky musíme zaplatit," vysvětluje Knot.

Hráči tak museli pokrýt poplatky z peněz, které (dosud) nedostali. "Stát se na to neptá. Ani kdybych tu výplatu už nikdy nedostal, stát mi peníze za poplatky nevrátí. Řekne, že jsem měl obchodovat s důvěryhodným subjektem," doplňuje bývalý mládežnický reprezentant, kterého na hostování do Chomutova poslala Mladá Boleslav.

Problémy ve Slavii? Aspoň se řešily na rovinu

Knot je odchovanec pražské Slavie, kde zažil finanční příkoří na podzim roku 2016. V první lize byl tehdy dokonce součástí stávky hráčů, kteří odmítli nastoupit k soutěžnímu zápasu a místo nichž hráli junioři.

"Ve Slavii se nenaplnil rozpočet na sezonu. Majitel (Vladimír Pitter, pozn. red.) došel k závěru, že to nemá jak zaplatit, jak dofinancovat sezonu. Na rovinu některým hráčům řekl, že nemá peníze na to, aby je zaplatil," vzpomíná Knot na sezonu, kterou u sešívaných dohrál.

Někteří hráči, kteří patřili v týmu k těm dražším, tehdy odešli. "Ani tohle nebylo vůči hráčům s podepsanými smlouvami korektní, samozřejmě to bylo špatně. Ale ve výsledku došlo k tomu, že se aspoň sezona dohrála bez dluhů, i když s nižšími ambicemi. Nedošlo k přefinancování klubu, hrálo se to, na co byly peníze," podotýká obránce.

Chomutov se s takovým koncem nesmířil. Přiváděl nové hráče, sliboval, neplatil a nakonec stejně skončil v první lize. Navíc v rámci licenčního řízení musí Piráti do konce července uhradit veškeré dluhy.

"Když na něco nemám, nekoupím si to. Člověk přece musí uvažovat rozumně a zařídit se podle rozpočtu," říká Knot. S Chomutovem se domluvil na splátkovém kalendáři a doufá, že své peníze ještě uvidí.

Po protrápené sezoně se připravuje na další ročník s libereckými Bílými Tygry a po angažmá v klubech, které sužovaly existenční potíže, se těší na zabezpečené a fungující prostředí. "Cítím se jako politý živou vodou," hlásí v období náročné letní přípravy.

"Po baráži jsem se cítil hrozně vyčerpaný fyzicky, ale hlavně psychicky. Jsem vděčný za šanci v Liberci a jsem rád, že se do téhle organizace můžu zapojit," uzavírá Knot. Se Severočechy by chtěl po šesti letech znovu ochutnat atmosféru extraligového play off.