Dlouhá série vzala Hradci spoustu sil, na oddech není čas. Těžší už to nebude, doufá Bednář

před 1 hodinou

Hradečtí hokejisté vydřeli ve čtvrtfinále na sedm zápasů postup přes Liberec a ve čtvrtek rozehrají sérii proti Třinci. Mountfield si prošel kritickými chvílemi, které jej posílily psychicky, ale ubraly sil z fyzického fondu. Navíc dostali Lvi na odpočinek jen dva dny.

Hradec Králové - Hradečtí hokejisté a fanoušci si ulevili, podruhé v řadě jsou v semifinále play off. Ale že to byla fuška. V sérii proti Liberci se octli na pokraji vyřazení, ale dvěma výhrami 2:1 zvrátili konečný stav na svou stranu. V pravý čas se naplno projevila síla našlapaného mančaftu.

V šestém zápase to vypadalo na remízu, ale v poslední minutě rozhodl tečí v přesilovce Radek Smoleňák a odšpuntoval gejzír hradecké radosti. Mountfield si vynutil rozhodující utkání na domácím ledě, jenže začátek mu nevyšel podle představ. Bílí Tygři byli v úvodu rozhodně aktivnější.

Patrik Rybár se musel v brance otáčet a se štěstím pokryl pár tutovek. "Měli jsme kliku. Zaplaťpánbůh se nám podařilo udržet stav 0:0, jinak bychom to asi dneska balili," přiznal útočník Petr Koukal. To on otevřel skóre v druhé třetině, vítěznou branku pak znovu přidal Smoleňák.

Právě Smoleňák se stal v prosinci poslední velkou posilou Hradce a v play-off je s bilancí čtyř gólů a dvou nahrávek jeho stěžejní osobností. Přesto mluvil po postupu hlavně o týmovém pojetí. "Nemám mnoho individualit, ale máme tým, který šlape jako blázen," řekl Smoleňák.

Bývalý reprezentant, který přišel na východ Čech ze Slovanu Bratislava, jedním dechem poukázal na kontrast mezi soupeři ve čtvrtfinále. "Nechci nikoho urazit, ale podle mě Liberec stál na třech lidech. Willovi, Kvapilovi a trenéru Pešánovi," prohlásil hradecký útočník se zkušenostmi z NHL.

Liberec hradecké hráče vyčerpal

Od sestupu Slavie působí v Hradci Jaroslav Bednář a v 41 letech zažívá pravděpodobně poslední sezonu. Mountfieldu je stále platný zejména při přesilovkách a byl to on, kdo vykouzlil v poslední minutě šestého duelu gólovou přihrávku. Nechybělo příliš, aby to byl jeho poslední zápas.

Ale ne, Bednář a jeho hradecká parta se pořádně zakousli, otočili vratkou sérii a pochopitelně nechali už ve čtvrtfinále spoustu sil. "Vzalo nám to hrozně moc sil, za dva dny je musíme doplnit a připravit se na šou proti Třinci," řekl kapitán, jenž by kariéru rád uzavřel druhým českým titulem.

Liberec hrál podle Bednáře velmi nadstandardně. "Nemyslím si, že nás teď čeká těžší série. Jen taktak jsme to otočili," dodal pražský rodák.

"Na konci už jsme všichni lezli po čtyřech. Postup si užívám, ale jsem tak zavařený, že mi to teď v hlavě moc nepálí. Je dobře, že Třinec hrál taky na sedm," rozesmál se po sedmém utkání Koukal. Oceláři svou sérii ukončili v neděli a oproti Hradci dostali na regeneraci o den více času.

Měli jsme rozhodnout doma, mrzelo Pešána

Bílí Tygři dvě poslední účasti ve finále neobhájí a sezonu zakončí na sedmém místě. Po všelijakém průběhu základní části je to nakonec dobrý výsledek, je tu ovšem jedno velké ale. "Po skvělém výkonu v pátém zápase jsme měli doma rozhodnout," hlesl trenér Filip Pešán.

"Mohli jsme je doma porazit a vyrazit. Asi jsme se toho lekli, byli jsme trošku svázaní," pokračoval Pešán. Sérii provázela jeho nevole směrem k rozhodčím a pokutu dostal také za šesté utkání, po němž na dotaz k vyloučení odpověděl: "Zaplatíte za mě pokutu? Ta by byla asi veliká."

Částku vyměřil ředitel extraligy Josef Řezníček na deset tisíc korun.

Pešán zmínil při hodnocení sezony i pozitiva. Liberci pomohla účast v Lize mistrů, kde vypadl až v semifinále proti Växjö, v dobrém světle se ukázali brankář Roman Will a hlavně v play-off obránce Filip Pyrochta. "Jednoznačně musí atakovat národní tým," předpověděl mu Pešán.

Kam povedou jeho další kroky, ještě Pešán neví. Vedle Liberce vedl juniorskou reprezentaci, s níž po 13 letech postoupil na světovém šampionátu do semifinále. "Teď bude dost času si promyslet, kudy chceme jako klub jít a kudy chci jít já," dodal čtyřicetiletý trenér.