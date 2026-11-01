Deset gólů, sedm sérií nájezdů. Plzeňský thriller s Kladnem rozhodl až Teplý

Hokejisté Plzně zvítězili v 17. kole extraligy nad Kladnem 6:5 po samostatných nájezdech a připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě. V rušném utkání hosté dokázali celkem čtyřikrát odpovědět na vedoucí gól domácích a v 56. minutě vedli zásluhou trefy Filipa Přikryla, jenže při plzeňské power play vyrovnal v 59. minutě na 5:5 svým druhým gólem bek Dylan MacPherson, jenž si připsal i asistenci.
Třemi nahrávkami přispěl útočník Matyáš Filip. Bod navíc zajistil Indiánům vítězným nájezdem Michal Teplý a ukončil pětizápasovou vítěznou sérii Rytířů.
Hosté vstoupili do utkání aktivněji, Konečný ale zblízka minul odkrytou branku. Domácí zareagovali ranou Rubinse od modré čáry do levé tyče. Indiánům pomohlo dostat se do tempa vyloučení Hlavy, které v deváté minutě potrestal Strnad úspěšnou tečí MacPhersonova nahození. Rytíři dokázali o pouhých 50 sekund později gólově odpovědět na 1:1, když se po akci Audettea prosadil rychlou střelou z mezikruží Ojamäki.
Domácí ještě v závěru první třetiny promarnili přesilovku, ale krátce po pauze se po Filipově vyhraném vhazování prosadil střelou bez přípravy Robertson. Poté povzbuzení Indiáni zahrozili několikrát ve vlastním oslabení, jenže Rytíři se v polovině utkání zvedli a ve 35. minutě se z rychlého brejku po spolupráci s agilním Kubíkem prosadil pohotovým zakončením na 2:2 Klíma.
Hosté před druhou sirénou ubránili plzeňskou početní výhodu, ale záhy po začátku třetí dvacetiminutovky se po plzeňském náporu v útočném pásmu prosadil střelou švihem z pravého kruhu nekrytý Merežko. Kladenští však i potřetí v zápase dokázali vyrovnat, když ve 43. minutě nepřesný pokus Ojamäkiho odražený od zadního hrazení doklepl za dezorientovaného gólmana Růžičku Vigneault.
Ve 47. minutě sice Indiánům vrátil znovu vedení skrytou střelou MacPherson, jenže Rytířům k vyrovnání na 4:4 pomohl faul Jeřábka. Po kombinaci kladenské přesilovkové pětky forvardů ještě Konečný nezakončil zblízka přesně, ale v 55. minutě uspěl nahozením od modré čáry Pietroniro a navíc jen o 81 sekund později Přikryl nenápadným nahozením dostal hosty do vedení 5:4. Domácí neznervózněli a při dlouhé hře bez brankáře vyrovnal v čase 58:41 pohotovou ranou bez přípravy z levého kruhu MacPherson.
V následném prodloužení hosté s vypětím všech sil přečkali vyloučení Klímy, ale Plzeňští si nakonec zajistili bonusový bod v samostatných nájezdech, které ovládli poměrem 3:2, když v jejich sedmé sérii rozhodl podruhé úspěšný exekutor Teplý.
17. kolo hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 6:5 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 3:3 - 0:0)
Branky a nahrávky: 9. L. Strnad (MacPherson, M. Filip), 22. Robertson (M. Filip), 42. Merežko (L. Strnad, Měchura), 47. MacPherson, 59. MacPherson (Robertson, M. Filip), rozhodující sam. nájezd Teplý - 9. Ojamäki (Audette, Vigneault), 35. Kelly Klíma (Adam Kubík, Pietroniro), 43. Vigneault (Ojamäki, Audette), 55. Pietroniro (T. Tomek), 56. F. Přikryl. Rozhodčí: Šír, Cabák - Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4795.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, Malák, J. Chromiak - O. Rohlík, D. Simon, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - I. Sedláček, Jakub Lev, Katic. Trenér: Veber.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
HC Kometa Brno - HC Olomouc 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. Flek (K. Pospíšil, Leino), 20. K. Pospíšil (Flek), 33. Flek (F. Král, Irving) - 26. Herčík (Matýs, Cosgrove), 53. Orsava (Freibergs, Štohanzl). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska - Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 2:7. Využití: 0:1. Diváci: 7263.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, Gulaši, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc - Brabenec. Trenér: Zábranský st.
Olomouc: Cichoň - Stella, Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Gewiese, Ondrušek - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Senyshyn, Macuh, Herčík. Trenér: Fiala.
Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:3 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 49. A. Najman (R. Šimek, Sandberg), 54. J. Pytlík (F. Jansa, T. Galvas), 59. Sandberg (R. Šimek, Lenc), 63. R. Šimek (Filippi) - 12. Vukojevic (Miškář), 15. Perret (Melancon, Kevin Klíma), 52. R. Kousal (P. Zdráhal). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 4767.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, M. Ivan - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Sandberg, Petrovský, Lenc - J. Pytlík, A. Najman, J. Pérez - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Nenonen, Pilař, Kohout - R. Kousal, Čacho, P. Zdráhal. Trenér: T. Martinec.
Banes Motor České Budějovice - BYD Energie Karlovy Vary 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 38. Bell (Lantoši, N. Olesen), 47. Hoch (Lantoši) - 10. Šťastný (N. Jones, Bambula), 27. Bambula (N. Jones, Šťastný), 57. T. Redlich (Brickley, Jiskra). Rozhodčí: Kika, Vrba - Zíka, Blažek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 5895.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Štencel, McCormack, Vráblík, V. Nedorost, Nordsäter, Pýcha - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Ordoš, J. Koláček, Krastenbergs - J. Lev II, M. Toman, M. Beránek - M. Hejduk, Bell, Pour. Trenér: Róbert Petrovický.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 58. Hrivík (Š. Stránský) - 12. Kurovský (A. Nestrašil), 18. M. Kovařčík (M. Růžička, Voženílek), 60. Daňo. Rozhodčí: Jeřábek, Schenel - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 7539.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Číp, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Lacka - Macias. Trenér: Y. Treille.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Rayen Petrovický - Kurovský, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Tabulka:
1.
Třinec
17
13
1
1
2
67:39
42
2.
Pardubice
17
11
1
1
4
64:43
36
3.
Kladno
17
7
3
3
4
53:49
30
4.
Karlovy Vary
17
8
2
0
7
41:33
28
5.
České Budějovice
17
8
0
2
7
45:47
26
6.
Sparta
17
7
1
2
7
45:40
25
7.
Plzeň
17
4
6
1
6
44:42
25
8.
Liberec
16
6
1
4
5
44:43
24
9.
Hradec Králové
16
6
2
2
6
43:42
24
10.
Brno
16
5
3
3
5
43:43
24
11.
Litvínov
17
6
1
1
9
36:45
21
12.
Mladá Boleslav
17
4
2
1
10
35:57
17
13.
Vítkovice
16
4
1
2
9
38:52
16
14.
Olomouc
17
3
1
2
11
32:55
13
Sparta se opět střelecky trápila a bere jen bod. Bohemce nedala gól ani v přesilovce
Fotbalisté Sparty v utkání 13. ligového kola nevyužili řadu šancí a na hřišti Bohemians 1905 remizovali bez branek. Letenští na čtvrtém místě neúplné tabulky ztrácejí na vedoucí Slavii osm bodů, „Klokani“ jsou desátí. Domácí od 74. minuty dohrávali pražské derby bez vyloučeného Petra Mirvalda. Oba soupeři prodloužili ligové série, Bohemians bodovali čtyři a Sparta šest kol po sobě.
Kinský prý „dělá problémy“. Čecha znevážil slavný Gerrard, reakce byla ostrá
Tottenham se po tragickém úvodu do sezony působivě zvedá, Antonín Kinský je jeho neohroženou jedničkou a sbírá čistá konta. Český brankář v devíti utkáních Premier League udržel nulu už čtyřikrát, přesto nadále rozděluje anglickou fotbalovou veřejnost. Naposledy jeho kvalitu významně zpochybnila legenda ostrovního fotbalu Steven Gerrard.
„Každý den se to zhoršuje.“ Slavná bojovnice vypráví, jak Rusové likvidují pozice
Viktoria Jurčenková, známá pod bojovým volacím znakem Runa, je velitelkou v 56. samostatné motorizované brigádě ukrajinské armády. V tuzemsku se stala jednou z tváří ukrajinského odporu a odvahy – a příjemcem pomoci, která jí a její jednotce pomáhá ve válce, kterou s východoevropskou zemí vede už více než čtyři a půl roku Rusko. V rozhovoru popisuje dopady omezení Starlinku i situaci na frontě.
Evropská země bude mít prezidentku, tvrdí průzkumy. Má to ale háček, je „proruská“
Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku, na bývalého premiéra Andreje Gjurova má náskok několik procentních bodů. Podle agentur to vyplývá z průzkumů zveřejněných po uzavření volebních místností. Pokud by se výsledky takzvaných exit pollů potvrdily, stala by se první zvolenou prezidentkou v historii Bulharska.
Lehečka válel, Monačan byl frustrací bez sebe. Přesto Čech finále v Basileji prohrál
Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Basileji nezískal, ani třetí letošní finále se mu vyhrát nepodařilo. Valentinovi Vacherotovi z Monaka podlehl po nadějném začátku a úvodní převaze 6:2, 3:6 a 3:6.