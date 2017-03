Děláme trestuhodné fauly, teď už budeme hrát o život, řekl zklamaný brankář Hrubec

před 21 minutami

Šimon Hrubec si připsal ve druhém utkání čtvrtfinále šestadvacet zákroků, ale čtyřikrát inkasoval. Tři ze čtyř branek Pirátů padly v jejich početní výhodě, v prvním utkání rozhodl Chomutov jen a pouze brankami v přesilovkách. "Děláme spoustu zbytečných faulů, za stavu 3:1 už si to musíme pohlídat," přemítal třinecký brankář. Piráti byli po základní části ve statistice přesilových her na druhém místě, ve vyřazovacích bojích má hra v početní výhodě ještě větší význam. Pokud nezačne hrát Třinec disciplinovaněji, může se mu jeho sen o titulu rozplynout nečekaně brzy.

Jak moc vás mrzí dnešní porážka?

Mrzí hodně. Lépe by se nám do Chomutova jelo za stavu 1:1, ale na druhou stranu je to zase jenom 0:2, když to tak řeknu. Samozřejmě ještě neskládáme zbraně, ba naopak myslím, že to více zjednodušíme a budeme bojovat o život, dá se říct.

Ve druhém zápase jste měl více zákroků. Jaké to pro vás bylo utkání?

Bylo více práce. Ale ono je to tak, že když se Chomutov dostane do nějaké šance, bývá to tutovka. Kdežto my sice máme střely, ale do tutovek, které rozhodují zápasy, se tolik nedostáváme.

Mrzí porážka o to více, že jste dostali tři góly z přesilovek? Z čeho pramenily ty fauly?

Nevím. Je to spousta zbytečných faulů. Za stavu 3:1 si to musíme pohlídat. Ale dělat fauly v útočné třetině, to je strašné, to je trestuhodné. K tomu není co říct. Každý ví, co udělal dobře nebo špatně. Jsme jeden tým. Jako jeden tým vyhrajeme, jako jeden tým prohrajeme. Příště můžu chybovat třeba já nebo kdokoliv jiný.

V základní části jste hráli vzadu velmi důrazně, zato v play off dostáváte góly z dorážek. Čím to je?

To je pravda, ale zase Chomutov se tímto stylem vyznačuje. Jsou silní v prostoru před brankou, naši obránci to tam nemají jednoduché. Děláme všechno pro to, aby góly z těchto prostorů tolik nepadaly. A budeme pro to nadále dělat všechno.

Čekáte tu samou hru od Chomutova také u nich?

Asi ano. Já tomu moc nerozumím, já jenom chytám.

