Předvánoční posilování. Hráči Komety teď mohou pochytit spoustu věcí, říká Pospíšil

před 50 minutami

Kometa stvořila před Vánoci údernou formaci Plekance a Erata, v Liberci se znovu zabydlují Filippi s Birnerem, Plzeň si chce užít Kováře a Třinec oživil spolupráci s Kundrátkem. Přínos zvučných jmen a velkých posil rozebírá bývalý útočník David Pospíšil.

Kometa před návratem Martina Erata a příchodem Tomáše Plekance pomalu klesala v tabulce směrem k desátému místu. Potřebovala podle vás impulz v podobě Eratova připojení?

Těžká otázka. Neznám klima v kabině, jaká tam byla nálada, jak trénují. Jestli to potřebovali, to vědí nejlépe hráči a vedení Komety, ale rozhodně návrat takového hráče je vždycky vzpruha a motivace pro všechny okolo. Když se vrátí Martin Erat, znamená to, že to asi bude zase fungovat. Ale tím nechci říct, že jim to nefungovalo. Kometu známe z loňského a také předloňského roku. Na podzim si vybírala takový tabáček, ale jak se blížil vrchol sezony, šla její výkonnost nahoru. Umí to načasovat, aby nejlepší výkony podávala, až to bude opravdu potřeba.

Líbí se vám složení formace Erata, Plekance a osmnáctiletého Karla Pláška, jehož výkonnost by mohla růst už směrem k MS do 20 let?

Pro Karla Pláška je to škola hokeje. Může od těch dvou borců spoustu pochytit, nejen na ledě, ale i během tréninku. Vidí, jak se tihle hráči, kteří v hokeji něco dokázali, chovají v kabině, v posilovně. Mají něco za sebou, takže to nedělají špatně. Pokud se všichni v mančaftu dívají a něco si z toho vezmou, je to jedině pro jejich dobro.

Nemůže být pro Kometu trochu záludné, že Plekanec v polovině února pravděpodobně odejde pomoct k postupu Kladnu?

Nevím, nedokážu to posoudit. Když už tam nastupuje, bylo by lepší, kdyby mohl hrát za Kometu i play off, ale možná je to i poděkováním divákům. Kometa přivedla tak velkého hráče, na kterého se lidi přijdou podívat. Pro fanoušky Komety to musí být radost a zpestření. Ve finále by měl Tomáš hrát za Kladno, což Kometě nic nepřinese, ale stráví v Brně nějakou dobu a jak už jsem říkal, jsou věci, které se přenáší na ostatní. Tomáš hrál ještě letos NHL, pořád kolem sebe může šířit to, proč je tak úspěšný. Teď nemluvím o Leoši Čermákovi (úsměv), který už má zaběhlé scénáře a ví, jak se chovat, ale hlavně ti mladší kluci se učí očima, ušima. Takovou školu vám nikdo nedá. Kometa má teď několik takových hráčů, o které je v Česku v poslední době nouze.

Ještě před Eratem a Plekancem posílil Brno brankář Libor Kašík z Chabarovsku, ale zatím přece jen hledá zápasovou jistotu a Karel Vejmelka nechce post jedničky pustit jen tak. Mám pravdu?

Karel Vejmelka je kvalitní gólman, bude to souboj. Libor Zábranský je natolik zkušený borec, že nebude koukat na jméno nebo na to, kolik má kdo na výplatní pásce. Bude chtít udělat to nejlepší pro tým a do brány postaví toho, komu to bude šlapat. Mít dva kvalitní gólmany je výhra, ne vždy je ta ideální pohoda. Když odešel Marek Langhamer, bylo nabíledni, že musí do brány sehnat někoho, kdo má výkony, zkušenosti a kdo bude konkurentem toho druhého. Pokud si to Kometa může dovolit, je to pro ni jedině dobře.

Do Liberce se z Ruska a Švýcarska vrátili Tomáš Filippi s Michalem Birnerem. Stal se z Bílých Tygrů rázem jeden z favoritů na titul?

Je to nadstandardní kádr na extraligu. Navíc mají výhodu v tom, že vždy dokážou vytáhnout nějaké žolíky z Benátek nad Jizerou. Připadá mi, že ten tým je nabitý energií. Určitě se řadí do užší skupiny kandidátů na titul, ale je polovina soutěže, nemá cenu ještě nic dedukovat. Maximálně bych mohl odhadnout, co si přejí k Vánocům. (úsměv)

Minimálně v Liberci zmizel možný strach po odchodu Michala Bulíře, ne? K Marku Kvapilovi přibyla dvě velká útočná esa.

Ano. Zase je to nastaveno tak, že si liberecký kádr navzájem konkuruje. Lajny spolu v dobrém bojují o to, kdo bude úspěšnější. To ten tým vždy tlačí nahoru a do výkonnosti. Trénink s hráči stejné nebo lepší úrovně posouvá hráče dál, projeví se to potom v zápasech.

Po anabázi v Americe se do Plzně vrátil Jan Kovář. Budou indiáni těžit z jeho hladu po hokeji?

Ještě jsem ho neviděl hrát, ale je to obrovská posila. Hokejista, který v Rusku dokázal neskutečné věci. Sice se mu nepovedlo prosadit se do NHL, ale všichni víme, že je to těžké. Čím jste starší, tím těžší. V jejich myšlení se ani tolik nevyznáme. Každopádně v extralize se to v Plzni kolem Honzy brzy začne točit a Plzeň začne dávat víc gólů. On je umí dávat i připravit.

Kovář je s Plzní zatím dohodnutý do 20. ledna. Odhadujete, že vydrží do konce sezony, nebo spíš odejde za nabídkou do zahraničí?

To je otázka té nabídky. Když jich přijde 50, ale nebudou se mu líbit destinace nebo podmínky, myslím, že raději zůstane v Plzni. Ale to si myslím já. Když přijde super nabídka, hokejový život není tak dlouhý, aby mohl říkat, že tam nechce. Letí to, ani Honza nemládne a může se stát, že zmizí někam za lepším.

A posílil také Třinec. Tomáš Kundrátek vyztužil už tak dost pevnou obranu, které se v posledních týdnech velmi daří, nemyslíte?

To ano, ale myslím, že někoho takového ještě Třinec potřeboval. Tomáš Kundrátek je letec na bruslích, obsáhne obrovský prostor, a navíc je to borec, který dokáže podpořit ofenzivu, a takových je v extralize málo. Stoupne s ním i útočná síla, přestože je obránce.

Komu se podle vás může předvánoční posilování nejvíce vyplatit?

Je otázka, na jakou úroveň se s tou posilou posunete. Někdo může být posila na papíře, ale ve hře se to neprojeví. Naopak se vám může povést posila "no name". Tohle jsou kluci, kteří něco dokázali, a čeká se od nich kvalita. Až si trochu zvyknou na extraligu, posilami budou všichni pro všechny. Záleží, co se stane kolem nich. Posila pomůže mančaft vybrousit, v něčem se zlepšit, ale sama ho nezvedne o pět míst.

V KHL jsou ještě další čeští hráči s minimální šancí na postup do play off. Myslíte, že by se ještě někdo mohl vrátit do extraligy?

Netuším, jak mají postavené smlouvy a co s nimi v KHL zamýšlejí. Abych to mohl posoudit, musel bych být s těmi hráči v kontaktu.

Tak alespoň jedno jméno. Michal Řepík v předchozích dvou letech posílil na závěr sezony Spartu, ale v té aktuální by teoreticky mohla ožít jeho mistrovská souhra s Michalem Birnerem v Liberci.

Je otázka, jak se na to dívá zase Liberec. Michal Řepík by se hodil asi každému mančaftu, ale zase bude stát nějaké peníze, byl by to nějaký zásah do týmu. Je to naprosto individuální. Záleží, jestli vůbec ten kluk má zájem do toho týmu jít. Není to tak jednoduché.