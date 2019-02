Další výbuch Sparty? Beru to na sebe, prohlásil Krupp po ostudné prohře v Pardubicích

před 1 hodinou

Potřetí v řadě prohráli v extralize hokejisté Sparty. Pražané nestačili ani na poslední celek tabulky, Pardubice zvítězily 4:1 a dočkaly se teprve osmé výhry v celé sezoně.

Pardubice na domácím ledě Pražany udolaly poprvé po sedmi duelech a čtyřech letech. Dvěma góly se na tom podílel útočník Ondřej Machala.

"Po dvacítkách mám sebevědomí úplně jinde. Za pana Holaně jsem se bál hrát s pukem a teď, když puk nemám, tak jsem naštvaný. Chci hrát pořád s kotoučem, snažím se pořád nabízet," řekl Machala, který na přelomu roku startoval na juniorském MS a po návratu se stal jedním z klíčových hráčů Pardubic.

Dynamu se povedl nástup do utkání. Hned při svém prvním střídání Machala přesprintoval Delisleho a zakončil přesně k tyči. Sparta poté domácí tým zatlačila a dvakrát nebezpečně pálil Blain, ale Klouček si s jeho pokusy poradil. Na druhé straně Sedláček vychytal zcela nehlídaného Duška. V závěru první části nepřekonal Kloučka tečující Pech.

Náskok domácích mohl na začátku druhé třetiny zvýšit Kloz, ale v přesilovce minul opuštěnou část branky, a tak naopak udeřilo na druhé straně. Jarůšek se hezky uvolnil od mantinelu a vyrovnávacím gólem navázal na hattrick v posledním utkání proti Plzni. Radost Pražanům vydržela jen 84 vteřin. Po šťastném odrazu puku už Kloz dokázal zblízka doklepnout kotouč do sítě a Dynamo znovu vedlo.

Sparta sice dokázala ve 33. minutě opět prostřelit Kloučka, jenže gólu předcházel útočný faul Piskáčka. Oba týmy následně nevyužily přesilovou hru. Větší šanci mělo jen Dynamo v oslabení, ale Hovorka z dobré pozice přestřelil. Když už to vypadalo, že třetina skončí jednogólovým rozdílem, vypálil od modré čáry Eklund a 15 vteřin před sirénou procpal puk přes chumel hráčů do branky.

Ihned po pauze se Pražané nastěhovali do útoku, pomohla jim i přesilovka, ale z velkého tlaku víc než šanci Pecha nevytěžili. Sparta poté přestála početní výhodu soupeře a při přečíslení dvou proti jednomu minul odkrytou klec Jarůšek. Stejnou situaci na druhé straně promarnil Mandát.

Další přesilovku Dynama už rychlou dorážkou proměnil Machala a zvýšil na rozdíl tří branek. Mladý útočník poté pomýšlel i na hattrick, ale při samostatném úniku ho vychytal Sedláček. "Chtěl jsem zakončovat s hokejkou mezi nohami, ale začal jsem přemýšlet a to je nejhorší, co se může stát. Chtěl jsem hattrick, tak jsem to zkusil na jistotu, ale kousek chyběl," řekl Machala.

Tříbrankový náskok dal Pardubicím klid a závěr zápasu se už jen dohrával.

"Porážku beru jednoznačně na sebe," prohlásil kouč Sparty Uwe Krupp. "Po zápase jsme si to s hráči vyříkali v šatně, chtěli jsme, aby pochopili, že musíme hrát lépe. Myslím si, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme. Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, tak budeme jen průměrný tým. A jak jsme viděli dnes, tak nemůžeme vyhrávat zápasy," doplnil německý kouč.