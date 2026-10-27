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Sport

Další selhání Pardubic, srazil je Litvínov. Kladno smetlo Spartu a už stíhá giganty

ČTK,Sport
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Pardubice v 15. kole hokejové extraligy prohrály s Litvínovem 2:3. Obhájce titulu padl přes vedení 2:0 po první části potřetí v řadě, obrat dokonal David Kaše. Kladno si poradilo se Spartou jednoznačně 5:1. Rytíři vyhráli počtvrté za sebou a jsou třetí, Pražané neuspěli potřetí z posledních čtyř utkání.

neuvedeno
Pardubice - LitvínovFoto: CTK – Vostárek Josef
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Hokejisté Kladna porazili doma i podruhé v sezoně pražskou Spartu. Po výsledku 5:1 si připsali čtvrté vítězství za sebou a v tabulce poskočili na třetí místo za Třinec a Pardubice. Gólem a asistencí se na tom podíleli Nicolas Hlava, Filip Přikryl, Niko Ojamäki a Samuel Vigneault. Pražané prohráli třetí z posledních čtyř utkání, získali za tu dobu jen dva body a jsou jedenáctí.

Pardubice podlehly Litvínovu 2:3 a prohrály třetí zápas v řadě. Obhájci titulu získali za tu dobu jen bod, zůstávají přesto druzí za vedoucím Třincem. Dynamo vedlo po první třetině o dva góly, ale Severočeši dokázali vývoj otočit. Vítěznou branku vstřelil ve 41. minutě útočník David Kaše. Litvínov vyhrál třetí ze čtyř posledních duelů, venku zabral po třech těsných porážkách o gól.

15. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

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Branky a nahrávky: 10. Hlava (Adam Kubík, F. Přikryl), 24. Vigneault (Ojamäki, M. Jandus), 33. Audette (Vigneault, Ojamäki), 50. Ojamäki (Konečný), 51. F. Přikryl (T. Tomek, Hlava) - 47. Blümel (Daníček). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.

Sparta: Kořenář - Krejčík, Mašín, Pavlák, M. Seppälä, N. Seppälä, Tomov, Sirota - Chlapík, M. Špaček, Řepík - Blümel, Shore, Daníček - Sekáč, Hradec, P. Kousal - J. Pospíšil, O. Najman, M. Procházka - Vesalainen. Trenér: P. Augusta.

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

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Branky a nahrávky: 8. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 15. Mandát (Tomášek, Gazda) - 27. Jaks (Koblasa, Pištěk), 40. M. Sukeľ (Pištěk, Maštalířský), 41. D. Kaše (O. Kaše). Rozhodčí: Kika, Zeliska - Rampír, Maňák. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 9783.

Pardubice: Subban - M. Tourigny, Košťálek, Čerešňák, Ludvig, Gazda, Ščotka, Mikliš - M. Stránský, T. Nosek, Červenka - Mandát, Tomášek, Smejkal - Kondelík, Sobotka, Kelemen - M. Kaut, Poulíček, Lauko. Trenér: Pešán.

Litvínov: Čajan - S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, Tittl, A. Polášek, V. Beran - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Šámal, Gut, Maštalířský - T. Urban, Jícha, Jurčík - M. Havelka. Trenér: Reichel.

BYD Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

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Branky a nahrávky: 51. Egle (Kočí, P. Tomek) - 38. F. Pavlík (Gardoň, Lichtag), 38. Skalický (Hyka). Rozhodčí: Ondráček, Hacaperka - Hynek, Brož. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3439.

Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.

Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Budík, F. Pavlík, David Moravec, Š. Kubíček, Jánošík, A. Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - R. Koblížek, Fořt, Rekonen - Martel, Morand, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.

Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

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Branky a nahrávky: 38. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 39. Ordoš (Krastenbergs, Bell), 59. M. Beránek (M. Toman). Rozhodčí: Šír, Vrba - Axman, Augusta. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6318.

České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Kachyňa - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bell, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.

Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, D. Sýkora, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Pilař - Jergl, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Nenonen, Kevin Klíma, Kohout - R. Kousal, Čacho, P. Zdráhal. Trenér: T. Martinec.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

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Branky a nahrávky: 21. Teplý (Rubins, Lalancette), 49. Schleiss (A. Čech), 64. Lalancette (Robertson, Teplý) - 26. Orsava (Cosgrove), 30. Macuh (Orsava, J. Kos). Rozhodčí: Sýkora, Turhobr - Špůr, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 4124.

Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, A. Čech, Malák - Katic, Lalancette, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - Rohlík, Lev, Simon - Sedláček. Trenér: Veber.

Olomouc: Cichoň - Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, Tomeček, Ministr - Senyshyn, Macuh, Herčík. Trenér: Fiala.

Tabulka:

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1.

Třinec

14

12

0

1

1

58:31

37

2.

Pardubice

15

9

1

1

4

56:41

30

3.

Kladno

15

6

3

2

4

44:41

26

4.

České Budějovice

15

8

0

2

5

43:40

26

5.

Karlovy Vary

15

7

2

0

6

36:27

25

6.

Hradec Králové

15

6

2

1

6

40:38

23

7.

Liberec

14

6

0

4

4

38:36

22

8.

Litvínov

15

6

1

1

7

34:39

21

9.

Brno

14

4

3

2

5

37:37

20

10.

Plzeň

15

3

5

1

6

34:35

20

11.

Sparta

15

5

1

2

7

38:39

19

12.

Mladá Boleslav

15

4

2

1

8

34:49

17

13.

Vítkovice

14

3

1

2

8

34:47

13

14.

Olomouc

15

2

1

2

10

26:52

10

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