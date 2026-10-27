Další selhání Pardubic, srazil je Litvínov. Kladno smetlo Spartu a už stíhá giganty

Pardubice v 15. kole hokejové extraligy prohrály s Litvínovem 2:3. Obhájce titulu padl přes vedení 2:0 po první části potřetí v řadě, obrat dokonal David Kaše. Kladno si poradilo se Spartou jednoznačně 5:1. Rytíři vyhráli počtvrté za sebou a jsou třetí, Pražané neuspěli potřetí z posledních čtyř utkání.
Hokejisté Kladna porazili doma i podruhé v sezoně pražskou Spartu. Po výsledku 5:1 si připsali čtvrté vítězství za sebou a v tabulce poskočili na třetí místo za Třinec a Pardubice. Gólem a asistencí se na tom podíleli Nicolas Hlava, Filip Přikryl, Niko Ojamäki a Samuel Vigneault. Pražané prohráli třetí z posledních čtyř utkání, získali za tu dobu jen dva body a jsou jedenáctí.
Pardubice podlehly Litvínovu 2:3 a prohrály třetí zápas v řadě. Obhájci titulu získali za tu dobu jen bod, zůstávají přesto druzí za vedoucím Třincem. Dynamo vedlo po první třetině o dva góly, ale Severočeši dokázali vývoj otočit. Vítěznou branku vstřelil ve 41. minutě útočník David Kaše. Litvínov vyhrál třetí ze čtyř posledních duelů, venku zabral po třech těsných porážkách o gól.
15. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Hlava (Adam Kubík, F. Přikryl), 24. Vigneault (Ojamäki, M. Jandus), 33. Audette (Vigneault, Ojamäki), 50. Ojamäki (Konečný), 51. F. Přikryl (T. Tomek, Hlava) - 47. Blümel (Daníček). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
Sparta: Kořenář - Krejčík, Mašín, Pavlák, M. Seppälä, N. Seppälä, Tomov, Sirota - Chlapík, M. Špaček, Řepík - Blümel, Shore, Daníček - Sekáč, Hradec, P. Kousal - J. Pospíšil, O. Najman, M. Procházka - Vesalainen. Trenér: P. Augusta.
HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 15. Mandát (Tomášek, Gazda) - 27. Jaks (Koblasa, Pištěk), 40. M. Sukeľ (Pištěk, Maštalířský), 41. D. Kaše (O. Kaše). Rozhodčí: Kika, Zeliska - Rampír, Maňák. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 9783.
Pardubice: Subban - M. Tourigny, Košťálek, Čerešňák, Ludvig, Gazda, Ščotka, Mikliš - M. Stránský, T. Nosek, Červenka - Mandát, Tomášek, Smejkal - Kondelík, Sobotka, Kelemen - M. Kaut, Poulíček, Lauko. Trenér: Pešán.
Litvínov: Čajan - S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, Tittl, A. Polášek, V. Beran - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Šámal, Gut, Maštalířský - T. Urban, Jícha, Jurčík - M. Havelka. Trenér: Reichel.
BYD Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 51. Egle (Kočí, P. Tomek) - 38. F. Pavlík (Gardoň, Lichtag), 38. Skalický (Hyka). Rozhodčí: Ondráček, Hacaperka - Hynek, Brož. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3439.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Budík, F. Pavlík, David Moravec, Š. Kubíček, Jánošík, A. Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - R. Koblížek, Fořt, Rekonen - Martel, Morand, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 38. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 39. Ordoš (Krastenbergs, Bell), 59. M. Beránek (M. Toman). Rozhodčí: Šír, Vrba - Axman, Augusta. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6318.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Kachyňa - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bell, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, D. Sýkora, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Pilař - Jergl, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Nenonen, Kevin Klíma, Kohout - R. Kousal, Čacho, P. Zdráhal. Trenér: T. Martinec.
HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 21. Teplý (Rubins, Lalancette), 49. Schleiss (A. Čech), 64. Lalancette (Robertson, Teplý) - 26. Orsava (Cosgrove), 30. Macuh (Orsava, J. Kos). Rozhodčí: Sýkora, Turhobr - Špůr, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 4124.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, A. Čech, Malák - Katic, Lalancette, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - Rohlík, Lev, Simon - Sedláček. Trenér: Veber.
Olomouc: Cichoň - Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, Tomeček, Ministr - Senyshyn, Macuh, Herčík. Trenér: Fiala.
Tabulka:
1.
Třinec
14
12
0
1
1
58:31
37
2.
Pardubice
15
9
1
1
4
56:41
30
3.
Kladno
15
6
3
2
4
44:41
26
4.
České Budějovice
15
8
0
2
5
43:40
26
5.
Karlovy Vary
15
7
2
0
6
36:27
25
6.
Hradec Králové
15
6
2
1
6
40:38
23
7.
Liberec
14
6
0
4
4
38:36
22
8.
Litvínov
15
6
1
1
7
34:39
21
9.
Brno
14
4
3
2
5
37:37
20
10.
Plzeň
15
3
5
1
6
34:35
20
11.
Sparta
15
5
1
2
7
38:39
19
12.
Mladá Boleslav
15
4
2
1
8
34:49
17
13.
Vítkovice
14
3
1
2
8
34:47
13
14.
Olomouc
15
2
1
2
10
26:52
10
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