Čtyři a dost. Třinec vyřídil Brno v nejkratší možné době a je v semifinále

Evropská unie posílí své obchodní vazby s Tureckem, zároveň si však nechá v záloze sankce pro případ, že by se Ankara vrátila ke konfrontaci. Shodli se na tom dnes prezidenti a premiéři unijních zemí ve společném prohlášení, které oceňuje současné zlepšení situace ve východním Středomoří a varuje před novými provokacemi Turecka. Lídři si také přejí těsnější spolupráci v otázkách spojených s migrací. Ankara nyní požaduje více peněz za to, že na svém území ponechává migranty mířící do Evropy.

Vztahy mezi unií a dlouhodobou kandidátskou zemí se loni zhoršily zvláště kvůli tureckému průzkumu těžby ve východním Středomoří, který členové EU Řecko a Kypr považují za zásah do své suverenity. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který loni opakovaně volil na adresu unie ostrá slova, však letos přišel s výrazně vstřícnější rétorikou a jeho země většinu aktivit ve sporné oblasti ukončila. EU proto zastavila přípravu nových sankcí a dnes přišla s nabídkou zahrnující mimo jiné možné rozšíření celní unie, po níž Turecko volá.