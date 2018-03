Plzeň je v semifinále extraligy, Hanákům doma nedala šanci. Liberec vydřel v Hradci mečbol

před 31 minutami

Vítěz základní části porazil ve čtvrtek Olomouc doma 5:0. Celou sérii Indiáni ovládli poměrem 4:1. Jednu výhru od postupu je Liberec, který vyhrál v Hradci Králové 1:2.

Plzeň - Hokejisté Plzně jsou po obhájci titulu Brnu druhým jistým semifinalistou play off extraligy. V pátém čtvrtfinálovém duelu porazil vítěz základní části Olomouc na svém ledě 5:0, a přestože prohrál úvodní souboj série, nakonec ji opanoval jasně 4:1 na zápasy.

Krok od postupu mezi nejlepší čtyřku je také Liberec, který ve čtvrtek vyhrál v Hradci Králové 1:2 a v sérii vede 3:2. Pokud by se mu podařilo postoupit, narazí v boji o finále právě na Plzeň. Do semifinále mohou Bílí Tygři postoupit v sobotu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Severočeši porazili Mountfield potřetí za sebou, na jeho ledě uspěli po sedmi prohrách. Naposledy se jim to podařilo v prosinci 2015.

Svoboda už drží nulu 140 minut

Indiáni vedli již na začátku druhé třetiny 3:0. Góly vítězů dali útočníci Miroslav Indrák, jenž se trefil dvakrát, Ryan Hollweg a Denis Kindl a zadák Michal Moravčík. Druhé čisté konto v letošních vyřazovacích bojích vychytal Miroslav Svoboda. Hanáci mu nedali gól posledních 140 minut a 41 vteřin série.

Semifinálovým soupeřem Plzně bude jeden z tria Kometa Brno, Pardubice, Liberec. Pokud Bílí Tygři dotáhnou k postupu sérii s Hradcem Králové, v níž vedou po dnešním úspěchu na východě Čech 3:2, Plzeň vyzve právě poraženého loňského finalistu Liberec.

Plzeň šla od samého úvodu sebevědomě za postupem. Po zahřívacích zákrocích Konráda přečkali Západočeši díky Svobodovi bez úhony jednu z mála šancí hostů, kdy na sebe vzal koncovku přečíslení dvou na jednoho Holec, ale brzy poté sami udeřili. Rozjetý Indrák dostal na útočné modré čáře puk, prolétl až před Konráda a střelou zblízka nezaváhal.

Ve 14. minutě mohl úspěšný střelec zvýšit, v dalších příležitostech byli Kratěna a Denis Kindl, který byl sám před Konrádem po Kubalíkově akci, jenž se šikovně vyháčkoval z rohu, jenže stav se nezměnil. Na druhé straně zahrozili Ostřížek a Holec, v 19. minutě se ale kotouč po rychlé kombinaci dostal k Hollwegovi, který ho pohotovou ranou poslal za Konráda.

Na začátku 22. minuty se mohl aktivní Indrák zapsat podruhé mezi střelce, ale i když mu Konrád sebral radost, Plzeňští nemuseli smutnit dlouho - o chvilku později napřáhl z jízdy na kruhu pro vhazování Denis Kindl a zvýšil. S ohledem na dění na hrací ploše bylo zřejmé, že hosté už nebudou mít sílu na zvrat.

Ve 24. minutě rozezvučel Mertl brankovou konstrukci. Následovala série tří vyloučení na straně domácích, Hanákům se ale vrátit do zápasu nepodařilo. Alespoň gól naděje měl na holi Laš, který zakončoval povedenou akci do odkryté branky, jenže Svoboda předvedl zákrok zápasu a proti dobře mířené ráně se stihl přesunout.

Na začátku třetího dějství neuspěl Gulaš, tečovaná Kadlecova rána v přesilovce skončila na tyči, vzápětí Svoboda vychytal Ostřížka. Plzeň už ale žádné komplikace nepřipustila. V 54. minutě naopak ještě potěšil domácí fanoušky v početní výhodě Moravčík, rovněž v přesilovce se nedlouho poté přece jen dočkal své druhé trefy Indrák. Konec už si domácí vychutnali v exhibičním duchu a mohli slavit postup.

Liberec má mečbol

Trenér Hradce Králové Václav Sýkora v pátém duelu s Libercem změnil sestavu, v brance nastoupil poprvé od začátku Pavelka a do útoku se vrátil kapitán Bednář.

I popáté v sérii vstřelili první gól hosté. Po 79 sekundách překonal po chybě v rozehrávce Pavelku útočník Kvapil a dal již sedmou branku v play off.

Zaskočení Východočeši se snažili vyrovnat, velké šance si ale nevytvářeli. Naopak více nebezpeční byli Tygři a ve 12. minutě Bulíř trefil horní tyč.

Na přelomu první a druhé třetiny vyzkoušeli Willa Gregorc, Červený a Látal, nikdo z nich však ze slibných šancí nedokázal vyrovnat. Ve 24. minutě tak mohli hosté vedení navýšit, když Vlachovu přihrávku srazil za Pavelkova záda spoluhráč Gregorc.

Severočeši si poté vytvořili převahu, několikrát zavřeli domácí v obranném pásmu a diváci dokonce začali i pískat. Ve 34. minutě měl Mountfield jedinečnou šanci snížit v minutu a 53 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, gól však domácí nedali. Koukal několikrát vystřelil nepřesně.

Velké šance orámovaly i druhou přestávku. Na konci druhé části nepřekonal Willa Džerinš, na začátku třetí Koukal. Domácí si poté vytvořili převahu, snížit se jim ale podařilo až v 50. minutě, kdy jejich nápor slábl. Willa překonal střelou na zadní tyč Červený.

Při následném Ševcově vyloučení měl vyrovnání na hokejce Zámorský, ale netrefil. Vyrovnat domácí nedokázali ani v další početní výhodě a neuspěli ani v power play, Liberec si tak vybojoval postupový mečbol.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápasy:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Indrák (Stach, Jones), 19. Hollweg (Preisinger, T. Kubalík), 23. D. Kindl (Jones), 54. Moravčík (Kracík, Mertl), 57. Indrák (Kratěna, Jones). Rozhodčí: Hejduk, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 7333. Konečný stav série: 4:1.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - T. Kubalík, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Irgl, J. Knotek, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Eberle, Matai, Laš - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 50. Červený (Koukal, Zámorský) - 2. Kvapil (Bulíř, Derner), 24. J. Vlach (Lakatoš). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Šír - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6129. Stav série: 2:3.

Sestavy:

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - M. Látal, Kukumberg, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, Ordoš - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, Kvapil - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.