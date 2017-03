Čtvrté prodloužení v řadě je rarita, unavené jsou oba týmy podobně, tvrdí Huml

před 4 minutami

Ivan Huml toho v kariéře zažil dost, ale čtyři prodloužení v řadě, což znamená vyrovnání rekordu extraligového play off, ještě ne. "Zažil jsem i delší prodloužení, ale tohle je určitě rarita," poznamenal po pátém čtvrtfinále mezi Třincem a Chomutovem. Piráti dokázali ve třetí třetině vyrovnat na 2:2, ale ve druhém prodloužení, v čase 88:28 se štěstí usmálo na Oceláře. "V prvním prodloužení jsme Třinec donutili udělat fauly a je škoda, že jsme to nerozhodli," hledal Huml důvody porážky. Třinečtí tak přežili kritické chvíle a v pátek budou v Chomutově bojovat o další prodloužení série.

Ivane, jak byste okomentoval vítězný gól Třince v druhém prodloužení?

Byla tam skrumáž v předbrankovém prostoru, takže Ján Laco to měl strašně těžké. Propadlo to, a byl z toho rozhodující gól. Takové branky prostě padají.

Znovu to bylo mimořádně vyrovnané utkání. Je něco, v čem vás Třinec předčil?

Třinec nás tady na domácím stadionu tlačí, hodně střílí a tlačí se do branky. My jsme dobře bránili, ale možná naše přesilovky nebyly úplně podle představ. Měli jsme více střílet a zakončovat. Jestli bych měl říct nějakou naši slabinu v pátém zápase, tak asi tohle. Mohlo to rozhodovat. Třeba v prodloužení jsme hráli dvě přesilovky a moc střel jsme nevyslali.

Přesto jste v přesilovkách stále extrémně nebezpeční. V pátém zápase jste proměnili jednu…

Ano, byl to důležitý gól na 2:2, ale ty přesilovky v prodloužení nás budou mrzet. Nesehráli jsme je tak, jak bychom si to představili. Vystřelili jsme možná jednou, dvakrát, a to je málo. Nehráli jsme dostatečně důrazně, je to škoda.

V kariéře jste toho zažil hodně, ale co říkáte na čtvrté prodloužení v řadě?

Zažil jsem už i delší prodloužení, ale toho hokeje celkově je v poslední době dost. Únava už byla znát na obou stranách, ale myslím, že pro fanoušky to muselo být zajímavé. Ale čtyři prodloužení v řadě, to je určitě rarita.

Jak se v takovém prodloužení hraje? Je ta hra obecně opatrnější?

Tak určitě. Ale zase myslím, že tak viditelně se projev hry nezměnil, i když to by měl posoudit někdo z hlediště. Bylo to opatrné, ale skoro všechna utkání v této sérii zatím byla o jednom gólu, o jedné přesilovce. To prodloužení pak není o nějakém hurá útočení, ale o kvalitní obraně. Třinec byl o gól lepší.

Jak jste na tom se silami? Máte za sebou obrat v předkole, teď čtyři prodloužení v řadě…

Jak říkám, únava tam je, ale po tom předkole zase není taková, abychom se na ni vymlouvali. Tak to určitě není, únava bude podobná na obou stranách. V prvním prodloužení jsme měli trochu více ze hry, donutili jsme Třinec udělat fauly a je škoda, že jsme to nerozhodli.

Byla ta vaše převaha v prvním prodloužení dána psychickou výhodou? Třinec hrál už o život…

Ne, to bych neřekl. Měli jsme malinko více ze hry, ale v tom druhém zase Třinec hrál jednoduše a vytvářel si šance. Prodloužení je vždy o jedné střele, o štěstí, a to stálo na straně Třince. Neděláme z toho žádnou tragédii, v pátek si to s nimi rozdáme znovu.

Očekáváte, že bude šesté utkání znovu tak vyrovnané?

Řeknu ano, opravdu se to dá předpokládat. Ale zase hokej je nevyzpytatelný, takže uvidíme, jak to dopadnu. Důležitý bude začátek zápasu, ale nemyslím si, že to bude nějaká přestřelka.

Je stále větší výhoda na vaší straně? Přeci jen, pořád vedete 3:2…

Před zápasem jsme si řekli, že to tady zkusíme a necháme tu všechno. To jsme také udělali. Teď jedeme domů, kde si věříme, kde jsme uhráli spoustu kvalitních utkání. Těžko mluvit o nějaké výhodě, ale cítíme se před našimi diváky dobře. Věřím, že odehrajeme dobré utkání.

autor: Ondřej Zoubek | před 4 minutami

Související články