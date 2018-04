Sparta čistí kádr. Pražané už nepočítají s Hlinkou, Broš láká k návratu Přibyla

před 1 hodinou

Hokejová Sparta zakončila nepovedenou sezonu v předkole play off, před novým ročníkem extraligy proto chystá velké změny.

Praha - Hokejovou Spartu čekají po nevydařené sezoně, která pro Pražany skončila již v předkole play off extraligy, výrazné změny v kádru. Podle očekávání klub již nenabídne novou smlouvu dlouholetému kapitánovi Jaroslavu Hlinkovi, končí také brankář Ján Laco, obránce Arturs Kulda a útočníci Alexander Reichenberg a Dominikem Uhrem. Pravděpodobně odejdou i beci Juraj Mikuš, Marek Ďaloga a forvard Michal Řepík.

"Celou sezonu jsme řešili problémy týkající se formy lídrů našeho týmu. I hráči, kteří posílili mužstvo, klesli bohužel svou výkonností do průměru. Žádný z trenérů navíc nedokázal v mužstvu nastolit jasný řád," uvedl sportovní manažer Michal Broš na klubovém webu.

Sparta má za sebou nevydařenou sezonu i přesto, že před jejím začátkem i v průběhu přivedla několik zvučných posil a měnila i složení realizačního týmu. Trenérskou otázku klub řeší i nyní. Jisté je, že na střídačce už nebude pokračovat František Výborný, který tým vedl v závěru sezony společně s Radimem Rulíkem, Jaroslavem Nedvědem a Martinem Janečkem.

"Je jasné, že otázka trenérského štábu musí být vyřešena co nejrychleji. Možností je však stále více, takže by nemělo smysl v tuhle chvíli rozebírat spekulace. Jediná věc, která se již uskutečnila, bylo ukončení smlouvy s kondičním trenérem Martinem Iterským," řekl Broš.

Až na základě složení realizačního týmu se bude podle všeho řešit podoba kádru. Jisté je, že skončí brankář Laco, který do Sparty přišel v průběhu sezony z Chomutova, smlouvu nemá ani plánovaná finská jednička Sami Aittokallio, v obraně skončil Lotyš Kulda, na nové smlouvě se nedohodl Mikuš, do KHL se chce vrátit Ďaloga a do zámoří za rodinou Zbyněk Michálek. V útoku nebude pokračovat Reichenberg, Uher ani Hlinka, který svůj konec avizoval už po vyřazení v předkole.

"Jarda Hlinka neměl ideální sezonu a to samozřejmě jak týmově, tak hlavně individuálně. Je to největší hráč klubové historie a určitě s ním budeme jeho budoucnost řešit, nicméně novou hráčskou smlouvu mu již nabízet nebudeme," řekl Broš.

Z hostování se poté do Sparty vrací obránci Tomáš Dvořák, Richard Nedomlel, Vojtěch Zeleňák a útočník Jiří Smejkal. Více prostoru by měli dostat junioři Lukáš Rousek s Tomáš Pšenička. Pražané mají také zájem o obránce Jana Košťálka a útočníka Daniela Přibyla, kteří působí v zámoří.

"Chceme obsadit pozici elitního centra a rádi bychom k návratu domů zlákali Dana Přibyla. S Danem jsme v kontaktu už zhruba tři měsíce a má od nás nabídku víceleté smlouvy. Uvidíme, jak se k ní postaví," uvedl Broš na adresu útočníka, který poslední sezonu vynechal kvůli zranění.