Číňané touží po hokeji v Česku. Tvrdík: Koupíme jiný klub než Slavii. Spekuluje se o Liberci

před 1 hodinou

Minulý týden krachla jednání o koupi Slavie Praha, čínská společnost CEFC se ale myšlenky na vlastnictví hokejového klubu v České republice nevzdala. "Chceme do hokeje vstoupit, holt to nebude Slavia," řekl její zástupce Jaroslav Tvrdík s tím, že jednání o koupi jiného klubu už začala. Podle informací Hospodářských novin a Aktuálně.cz by mohlo jít o Liberec, Číňané přitom nutně nestojí o většinový podíl. Možné dohodě nasvědčuje i fakt, že Bílí Tygři v úterý oznámili spolupráci s Kunlunem, klubem z Pekingu hrajícím ruskou KHL.

autoři: Adam Sušovský, Adam Váchal | před 1 hodinou

