Chybí mi fyzička. A ten gól? Jen náhoda, hodnotil svůj výkon po návratu z NHL Krejčí

Hokejový útočník David Krejčí ukázal hned ve svém prvním zápase v dresu extraligové Olomouce po návratu z NHL svou velikost. Gólem pomohl Hanákům k výhře nad loňským semifinalistou Mladou Boleslaví 3:2 v prodloužení a v mnoha směrech naznačil, jak velkým přínosem pro mužstvo bude. Sám byl rád především za vítězný start do sezony.

"Jsem hrozně rád za vítězství v super atmosféře, která tu dlouho nebyla. Můj výkon? Dlouho jsem nehrál a chybí mi zápasová fyzička. Na tréninku to je v pohodě, ale v zápase ještě chybí ten timing a právě fyzička. V přípravě jsem bohužel nehrál žádné zápasy. Jsem rád za dnešní vítězství a teď už to bude jen a jen lepší," řekl Krejčí v rozhovoru s novináři.

Atmosféru si moc užil. "Byla úplně super a strašně moc si toho cením. Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem sem přišel. Fanoušci tu umí udělat výbornou kulisu. Dnes to bylo výborné. Jen doufám, že budeme co nejvíc vyhrávat. Hlavně na domácím ledě, abychom to, co se tu dnes dělo po zápase, mohli dělat častěji," přál si Krejčí.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2011 ocenil hru svého týmu proti Mladé Boleslavi, která se nijak netají medailovými ambicemi. "Takto olomoucký hokej znám; odbojovat zápasy, přesně to jsme dnes udělali. Boleslav je dobrý tým, jsou rychlí a mají dobrý systém. Nebylo to jednoduché, ale řekli jsme si, že se musíme víc tlačit do brány a z toho pak padly oba vyrovnávací góly. Proti dobrým týmům budeme muset dávat takové škaredé góly. Každý gól se počítá," zdůraznil Krejčí.

Extraligu s NHL příliš porovnávat nechtěl. "To je těžké popisovat po prvním zápase. Narazili jsme na dobrý tým, který v minulé sezoně prohrál až v sedmém zápase v semifinále. Dobře bruslí, už mají něco odehraného i v Lize mistrů a jde to poznat. My si tohoto vítězství ceníme a doufám, že nás nakopne k tomu, aby to bylo ještě lepší," řekl Krejčí.

S ohledem na okolnosti byl spokojený se souhrou v elitním útoku, kde jsou jeho parťáky Jan Káňa a Lukáš Kucsera. "Moc času na sehrání jste neměli. Bylo tam dost hezkých věcí, ale musíme se sehrávat dál. Je to o komunikaci v kabině a na střídačce. Ale na první zápas můžeme být spokojeni. Zítra si oddechneme a v neděli zpátky do práce," uvedl Krejčí.

Sám se prosadil zkraje druhé třetiny a vyrovnal na 1:1. "Byla to náhoda… Ale ne, jen jsme si po první třetině řekli, že se musíme víc tlačit do brány. Někdy to tam padne a někdy ne. Samozřejmě jsem ale rád, že jsem to dnes byl zrovna já, komu to tam spadlo," pochvaloval si Krejčí.

Hrál přesilovky i oslabení, což ho potěšilo. "Já mám rád, když hraju všechny situace. Na přesilovkách jsme měli dost hezkých akcí a střel ze strany nebo z vrchu od Jirky Ondruška. Takové věci tam padají hodně. Dneska to sice nespadlo, ale když na tom budeme pracovat a budeme dělat správné věci, tak je to jen otázka času," věřil Krejčí.

Ondruškova asistence byla symbolická. "Je v tom sice trochu symbolika, že první gól za Olomouc jsem dal po nahrávce hráče, se kterým jste tu vyrůstal, nedělal bych z toho však nějaké věci. Ale asi ano, s Jirkou jsme byli hodně na ledě. Je to výborný hráč, hrozně se zvedl od té doby, co jsem ho viděl naposledy, což bylo v deváté třídě. Hraje super s přehledem a je dobré mít ho za sebou," ocenil Krejčí.

Z hlediště ho podporovala rodina. "Bylo tu hodně lidí. To byl další z velkých důvodů, proč jsem se vracel. Hrát před rodinou je super. Obětovali toho během mé kariéry hrozně moc a tímhle se to lidem, kteří mě podporovali, snažím splácet," prohlásil Krejčí, jemuž z hlediště fandili někteří dokonce v dresu Bostonu.

"Soustředil jsem se na zápas a fanoušky jsem zas tolik nevnímal. Ale samozřejmě vím, že tu mám já i Boston hodně fanoušků. Strašně moc si toho cením a jsem hrozně rád, že jsem zpátky. Doufám, že to týmu bude klapat a užijeme si to tady. Chorea jsem si ale všiml, to bylo parádní. V NHL je trochu jiná atmosféra. Je tam 17 tisíc lidí a když začnou řvát, tak je to něco jiného. Ale tady fanoušci jedou celý zápas a je to super," ocenil Krejčí.

Zápisné si předplatil už před zápasem. "Tak snad mě už kluci nechají na pokoji," smál se Krejčí.

"David je hráč, který je vidět a dělá věci, které má dělat. Výborně uklidní hru, když je potřeba. Dozadu je také tam, kde má být a jeho hra uklidňuje i spoluhráče. Není to jen o jeho hře s pukem, ale i bez puku. Takového hráče využijete v jakékoliv herní situaci, je to pak o komunikaci s ním. Pokud chce hrát přesilovky i oslabení, tak je hrát bude. Je neskutečně připravený, jeho přístup k tréninku je příkladný a hráči se od něj mají co učit," řekl trenér Hanáků Jan Tomajko.