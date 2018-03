Chtěli víc, nemusí mít nic. Hradec je na hraně a nutně potřebuje zvládnout polední utkání

před 1 hodinou

Hradec Králové má ve čtvrtfinále na krku pořádnou šlamastyku. V sérii proti Liberci přišel o vedení 2:0 a po třech porážkách stojí na prahu na vyřazení. Pokud si chce parta vedená Jaroslavem Bednářem vynutit sedmý zápas, musí zvítězit v dnešním utkání, hraném v Liberci už od 11:00. Jinak jí skončí sezona zklamáním.

Liberec - Po nemastném začátku základní části se ambiciozní Hradec rozjel a došel si pro druhé místo. Jaroslav Bednář si liboval, jak skvělou partu v kabině Mountfieldu mají, brával spoluhráče na lov divé zvěře a pochvaloval si, že podobnou atmosféru zažil v mistrovské Slavii.

Od doby, kdy Bednář slavil se sešívanými zisk titulu, uplynulo deset let a zkušený útočník teď musí s Hradcem dvakrát vyzrát na Liberec. Pokud se tak nestane, pravděpodobně ukončí bohatou kariéru porážkou. Nelze čekat, že by po krachu ve čtvrtfinále v 41 letech s hokejem pokračoval.

O tom teď však v Hradci pochopitelně nechce nikdo slyšet, už vůbec ne Bednář. Za stavu 2:3 není pro Východočechy nic ztraceno. "Máme sílu i energii, abychom sérii vrátili domů. Mužstvo je hodně zkušené," věří i po třech porážkách v řadě útočník Petr Koukal, největší předsezonní posila.

Spolu s ním přivedl Mountfield ještě Cingela, Graňáka, Cibulskise, v průběhu sezony Zámorského a Smoleňáka. Cíl pro tento ročník zní "Chceme víc". Víc než loňské semifinále proti Kometě. Finále, titul.

V mužstvu trenéra Václava Sýkory je spoustu pokročilých třicátníků, jenž cítí poslední velkou šanci. Vedle čtyřicátníka Bednáře a Koukala jsou to Graňák a Vydarený, Šimánek, Köhler, Dragoun či Kukumberg. Letošní rok má být vyvrcholením budování a snahy od zisku licence v roce 2013.

Vždy inkasují první, v Liberci pět let nevyhráli

V sérii proti Bílým Tygrům srážejí Hradec špatné začátky. Ve všech šesti zápasech obdrželi první gól, v pěti případech hned do šesté minuty. "Je to těsné, ale my se nikdy nedostaneme do vedení. Podle mě je to klíč série," říká Koukal. Dobře ví, že pod Ještědem se tohle musí změnit.

V útoku Liberce řádí nejlepší střelec play-off Marek Kvapil, v brance září Roman Will. Zároveň mu pomáhají blokující obránci a trápení forvardů z města ve východních Čechách. "Snad to není tolik o blokování, rveme to přímo do nich. Není to normální" zlobí se mistr světa z roku 2010.

Zatímco po dvou zápasech v Hradci byl Mountfield na nejlepší cestě za postupem a Liberec se více než o vlastní výkon staral o rozhodčí, nyní se situace obrátila vzhůru nohama. "Není to nic velkého. Zažil jsme spoustu sérií z 2:0 na 2:2," podotýká bývalý kapitán Jekatěrinburgu a Pardubic.

Proti Hradci mluví také historie vzájemných zápasů. Mountfield vyhrál v Liberci hned napoprvé v říjnu 2013, a to ještě po prodloužení. Od té doby jedenáct porážek. Jenže podobná byla bilance i z opačné strany a Bílí Tygři ji ve čtvrtek dokázali zlomit. Teď jsou na tahu Východočeši.

Žádná klobáska ke snídani nebude

Šesté čtvrtfinále začne už v 11 hodin, večer bude liberecká aréna patřit galavečeru bojovníků Night of Warriors. "Nevidím v tom problém. Oba týmy v dopoledních hodinách trénují," tvrdí kouč domácích Filip Pešán. "Je to netradiční, ale pro oba stejné," souhlasí protějšek Sýkora.

Hráčům by však mohlo trvat déle, než se dostanou do tempa. "Nebude snadné se na to připravit. Člověk má v den utkání určitý cyklus - trénink, oběd a spánek," řekl po čtvrtém zápase hradecký útočník Martin Látal. "Klobásku si k snídani nedáme. Spíš něco lehkého," přidal s úsměvem.

Večerní akce bojovníků má začít v 18:00, a tak organizátoři potřebují, aby hokej skončil nejpozději v 15:30. Vzhledem k možnosti nekonečného prodloužení je však délka zápasu otevřená. Stanice ČT sport utkání kvůli kolizi s biatlonem nevysílá, živě je můžete sledovat na Hokejka TV.