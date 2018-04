V Chomutově proběhne přes léto čistka, končí i kapitán Vondrka

před 2 hodinami

Michal Vondrka odehrál za Chomutov poslední tři sezony a zároveň nosil i kapitánské "céčko" na dresu. Na odchodu byl již loni před sezonou kvůli finančním problémům klubu a opožděným výplatám, ale nakonec dodržel smlouvu a na severu Čech zůstal.

Chomutov - Hokejisté Chomutova budou přes léto hledat nového kapitána. Zkušený reprezentační útočník Michal Vondrka se rozhodl nepřistoupit na nabídku nové smlouvy a nebude už déle oblékat dres Pirátů. Z kádru Severočechů vypadne podle klubového webu kromě pětatřicetiletého Vondrky ještě dalších sedm hráčů.

Chomutovské barvy nebudou dále hájit ani útočník Michal Poletín či ostřílený zadák Tomáš Slovák. Sportovní manažer a hlavní kouč Vladimír Růžička už nepočítá ani se službami obránců Lukáše Chalupy, Mária Grmana a Patrika Kadeřávka či forvardů Nicolase Hlavy a Vojtěcha Tomečka.

Od vedení Pirátů sice nyní dostal nabídku vylepšené smlouvy, ale neakceptoval ji. Jeho bilance v dresu Pirátů se tak zastavila na celkem 170 odehraných utkáních a 132 bodech za 64 gólů a 68 asistencí.

Podle spekulací by měl držitel bronzu z mistrovství světa 2012 Vondrka zamířit do Mladé Boleslavi, v uplynulých dnech ale odmítl, že by měl již v novém působišti podepsaný kontrakt.

"V těchto dnech intenzivně pracujeme, abychom odcházející hráče co nejlépe nahradili. Vedeme řadu jednání, abychom sestavili co nejsilnější tým pro příští sezónu. Jakmile bude cokoliv podepsaného, budeme fanoušky informovat," uvedl trenér Vladimír Růžička.