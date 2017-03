Chomutov je krok od postupu. Třinec už ale jednou Růžičkovi ukázal, že za stavu 3:1 není nic hotové

před 1 hodinou

Hokejisté Chomutova překvapivě vedou nad favorizovaným Třincem ve čtvrtfinále extraligového play off 3:1. Trenér Vladimír Růžička ale varuje, že stále není nic hotovo. "Stačí jedna chyba, která celou sérii ovlivní. Užíváme si to a máme tři zápasy k postupu. Jedeme do Třince, můžeme se vrátit k nám, můžeme jet k nim. Může to dopadnout všelijak. Pořád máme z Třince respekt a víme, že jsou silní. Pokusíme se to uhrát už ve středu, ale čekáme těžký zápas," říká Růžička.

Chomutov - Jedna výhra dělí hokejisty Chomutova od překvapivého postupu do semifinále play off extraligy na úkor favorizovaného Třince. Trenér Vladimír Růžička starší však nepodléhá euforii a uvědomuje si, že získat čtvrté vítězství bude těžké. Severočeši k tomu mají tři zápasy a zkušený kouč věří, že to jeho svěřenci zvládnou.

"Nejsme v euforii. Možná jsme nadšení, jak nám to jde a jaké jsou výsledky. Kluci jsou ale úplně v pohodě, užívají si to a je to pro nás jako pro Chomutov něco nového. Loni jsme ve čtvrtfinále neudělali žádný zápas, teď máme tři," řekl Růžička novinářům po pondělní výhře 2:1 v prodloužení.

Chomutov skončil v základní části na sedmém místě a do čtvrtfinále postoupil přes výhru v předkole nad Mladou Boleslaví. Úvodní dvě utkání Piráti prohráli, ale poté dokázali porazit Středočechy třikrát za sebou. A teď přehrávají i druhý tým základní části.

"Nikdo nic nepodcení. Třinec je obrovsky silné mužstvo, dokázali to v základní části, kdy skončili druzí pár bodů za Libercem. Všechny zápasy jsou vyrovnané, ve třech ze čtyř bylo prodloužení," uvedl Růžička. Jen v prvním utkání se rozhodlo v normální hrací době, následně se vždy prodlužovalo a dvakrát hru v nastavení zvládl lépe Chomutov.

Odehraný čas ale hraje proti Severočechům. Tým kolem kapitána Michala Vondrky absolvoval devět zápasů v patnácti dnech. Prodloužení v součtu tvoří téměř další utkání. "Před hráči musím smeknout klobouk, co všechno vydrží. Zatím není vidět rozdíl, že jsme hráli předkolo," ocenil Růžička své svěřence. Chomutov navíc zápasy často dohrával jen na tři útoky, někdy i na dva. "Je to neskutečné. Zatím nám více zápasů vyhovuje, ale samozřejmě se to začíná kupit," řekl třiapadesátiletý trenér.

Růžička si je vědom, že ještě není konec čtvrtfinále i proto, že shodnou situaci v sérii proti Třinci již zažil. V sezoně 2010/11 vedla Slavia pod jeho taktovkou nad Oceláři také 3:1, ale pak třikrát prohrála a do finále postoupili Slezané.

"Proběhne to hlavou. Nejen tahle série. I jiné. Můžete to mít dobře rozehrané a stačí jedna chyba, která celou sérii ovlivní. Užíváme si to a máme tři zápasy k postupu. Jedeme do Třince, můžeme se vrátit k nám, můžeme jet k nim. Může to dopadnout všelijak. Pořád máme z Třince respekt a víme, že jsou silní. Pokusíme se to uhrát už ve středu, ale čekáme těžký zápas," dodal Růžička.

autor: ČTK | před 1 hodinou

