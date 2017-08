Chomutov doplatil Vondrkovi dluh, o budoucnosti se ale dál jedná

před 23 minutami

Michal Vondrka už od Chomutova inkasoval dlužné peníze, jestli ale bude pokračovat v týmu zatím jasné není.

Chomutov - Vedení extraligového Chomutova doplatilo útočníkovi Michalu Vondrkovi dlužné peníze, a splnilo tak základní požadavek smírčí komise Českého svazu ledního hokeje, která řeší výpověď smlouvy ze strany hráče. O další budoucnosti kapitána Pirátů a klíčové postavy týmu se však stále jedná.

Zástupci severočeského klubu ČTK uhrazení dluhů potvrdili, blíže ale celou situaci specifikovat nechtěli. Vondrka se připravuje s týmem, v dnešním přípravném zápase na ledě Plzně ale stejně jako většina opor nenastoupí.

Pětatřicetiletý Vondrka, který smlouvu s klubem vypověděl na začátku měsíce, přišel do Chomutova předloni ze Sparty a okamžitě se stal jedním z vůdců týmu. V letošním play off pomohl Pirátům deseti góly k historickému postupu do semifinále. Následně byl vyhlášen nejlepším hráčem celé soutěže. Během dvou sezon nasbíral v dresu Pirátů 86 bodů ve 115 utkáních.