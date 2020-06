Český hokej přišel nedohranou sezonou o půl miliardy. Očekává i další ztráty

Předčasné ukončení sezony kvůli koronaviru připravilo český hokej na klubové a reprezentační úrovni o půl miliardy korun. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to po jednání výkonného výboru uvedli zástupci hokejového svazu. Výrazné ekonomické ztráty lze podle nich očekávat i v následující sezoně.

"Máme k dispozici čísla z ankety napříč extraligovými, prvoligovými i druholigovými kluby. Anketa se týkala jen té nedohrané sezony. Extraliga vyčíslila pokles příjmů o 247 milionů. Pokud k tomu připočteme první i druhou ligu, ale také svaz s jeho reprezentačními výběry, tak pro český hokej to byla ztráta finančních příjmů ve výši půl miliardy korun. Jen z té poslední sezony," řekl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

"Co bude dál, to se teprve uvidí, ale úplně optimisticky to nevypadá. Všichni se domnívají, že ekonomické dopady zasáhnou i do další sezony," doplnil Zikmund.

Šéf svazu Tomáš Král očekává nelehké období. "Víme už dnes, že někteří partneři omezují marketingové výdaje. Neplníme navíc naše závazky ohledně počtu zápasů, takže se musíme domlouvat s naším marketingovým partnerem na některých úsporách, neboť je zřejmé, že samozřejmě nemůžeme dostat peníze, které dostáváme za normálních okolností, na něž byly marketingové peníze nastaveny," uvedl Král.

Výkonný výbor dnes vedle systému extraligy, první a druhé ligy v nadcházejících sezonách také schvaloval rozpočet. "Povedlo se nám dosáhnout dokonce o deset milionů lepšího čísla, než bylo plánováno. Už před několika měsíci jsme udělali velké škrty, takže my jsme si peníze zachránili, alespoň prozatím," konstatoval Král.

"Ale samozřejmě pokud by došlo na další problémy a klesly by nám marketingové peníze, bylo by potřeba dalších škrtů. Museli bychom přistoupit k redukci programů pro mládež, soustředění mládežnických reprezentací a podobně. Doufám, že to ustojíme," řekl Král.

Připustil, že přes příznivý vývoj koronavirové krize přetrvává nejistota. "Začátkem srpna má začít ligový pohár. Jsou tam v srpnu i České hokejové hry v Brně, ale nikdo zatím nevíme, co přijde za dva měsíce," uvedl Král.

"Když se bavíte se zástupci týmů, co jsou zvyklé mít příjmy ze vstupného z vyprodaných stadionů, tak říkají, že pokud by měl být třeba limit 500 diváků na zápas, půjde pro ty kluby o takové ztráty, že nebudou mít třeba peníze na to, aby plnily závazky k hráčům. Všichni doufáme, že se vše vrátí zase k normálu," doplnil Král.

Jako ekonomická ochrana má fungovat nový model extraligy, z které v příští sezoně nikdo nesestoupí, ale bude otevřená pro vítěze první ligy. "Kluby mohou daleko snáz reagovat na nepředvídané situace, které nastanou. A lze očekávat, že nastanou, ať už se to týká příjmů ze vstupného nebo příjmů od partnerů. Převzali jsme tu ekonomickou odpovědnost. Myslím, že jde o správné rozhodnutí, které je pro kluby velmi důležité. A pevně za ním stojím," prohlásil Král.

Pro uchazeče o postup z první ligy bude zásadní, aby splnil licenční podmínky. "Ty si domlouvá APK a abych řekl pravdu, do toho jim nezasahujeme," uvedl Král. Byl by však rád, aby se důrazněji dbalo na jejich dodržování. "Již několik let říkám, že je nesmyslné, abychom pořád museli dávat nějaké výjimky. Licenční podmínky si ale stanovuje extraliga. My do toho vstupujeme teprve tehdy, když přijde s něčím novým Mezinárodní hokejová federace," řekl Král.