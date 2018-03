Byl to zmar nad zmar, řekl o střeleckém trápení Olomouce Knotek

před 41 minutami

Olomouc začala čtvrtfinále skvěle, nakonec ale s Plzní vypadla hlavně vinou střelecké impotence.

Plzeň - Hokejisté Olomouce prohráli s Plzní čtvrtý zápas za sebou a jejich cesta vyřazovacími boji skončila ve čtvrtfinále. V posledních dvou utkáních navíc neskórovali a nedokázal se prosadit ani se sedmnácti góly a třinácti přihrávkami nejproduktivnější hráč Kohoutů v základní části Jan Knotek. Se spoluhráči musel navíc na závěr série i celé sezony přijmout debakl 0:5.

Domácí Indiáni pátý duel čtvrtfinále ovládli i díky dvěma trefám v úvodní třetině. "Začátek jsme z mého pohledu hráli my a Plzeň dávala góly. Prostě ta jejich efektivita je výborná," chválil Knotek střeleckou produktivitu nejlepšího týmu po základní části.

Olomoučtí hráči se do sítě Západočechů netrefili dokonce posledních sedm třetin. "My jsme dnes k nějakému obratu v sérii potřebovali konečně gól. Ten ale nepřišel celý zápas a byl to pak zmar nad zmar," zhodnotil průběh zápasů třicetiletý forvard, jenž se v play off včetně předkola se Zlínem prosadil střelecky v devíti utkáních pouze jednou.

Plzeňský tým navíc držel spolehlivě chytající Miroslav Svoboda. "Bylo těžké se proti němu prosadit. Je to kvalitní gólman. Myslím si, že jsme mu tu sérii ale hodně ulehčili," připustil Knotek, jemuž v ofenzivě Hanáků scházel větší tlak do branky.

Tento důležitý herní prvek chyběl Olomouci také v přesilových hrách. Soupeř naopak v dnešním duelu využil početní výhodu dvakrát. "Vyloučení byla jednou z věcí, na kterou jsme si chtěli dát pozor a vyvarovat se jich. Plzeň má totiž na přesilovky smrtící komando super hráčů a dlouho jsme v sérii dokázali oslabení zvládat. Až dnes nám to moc nevyšlo," našel Knotek další příčinu vysoké porážky.