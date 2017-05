Brno může vyměnit chybějící pozemky pro stavbu hokejové haly

před 33 minutami

Stavba hokejového stadionu v areálu za Lužánky je opět o něco blíž. Brno získá poslední chybějící pozemky.

Brno - Zastupitelé Brna dnes schválili směnu posledních chybějících pozemků pro stavbu hokejové haly za Lužánkami se společností Eiskon Develop. Město nabídne pozemky pro stavbu hokejovému klubu Kometa Brno, který má o vybudování haly zájem. Na stavbě by se podle primátora Brna Petra Vokřála (ANO) mohlo podílet i město, kraj a stát. Podle něj Kometa dokončuje studii proveditelnosti, na základě které bude město s klubem jednat o financování. Hala za stovky milionů má nabídnout 12.000 míst. Kometa letos po 51 letech vyhrála extraligový titul.

Město získá pozemky v hodnotě 11 milionů korun a firmě dá pozemky za 65 milionů, přičemž společnost Eiskon Develop městu doplatí 54 milionů.

Směnu pozemků schválilo 34 zastupitelů, nikdo nebyl proti a sedm se zdrželo.

Bod o směně provázela delší debata. Opoziční zastupitel Oliver Pospíšil (ČSSD) řekl, že se město vzdá pozemků, které jsou v blízkosti míst, kde v budoucnu mají vzniknout sportovní stadiony a bude tam problém s dopravou. "Na druhé straně chápu, že na stole není moc jiných řešení, a jsem si vědom toho, že pokud se to nevyřeší, těžko můžeme postoupit ve stavbě haly, na které nám všem záleží," doplnil Pospíšil.

Na ztrátu cenného území upozornil i bývalý primátorův náměstek a současný předseda spolku Brno+ Robert Kotzian. Podle něj město přijde o územní rezervu, která má sloužit pro vybudování sportovního zázemí, pro parkování, obchod a služby ve sportovní lokalitě za Lužánkami.

Opoziční Martin Říha (KSČM) navrhl, že by se měly pozemky získat prodejem a nákupem. Primátor mu ale odpověděl, že firma Eiskon Develop musí mít motivaci pozemky prodat. "Pokud ty pozemky nevypořádáme, bude zablokovaná realizace čehokoliv v této lokalitě," dodal Vokřál.

Město bude o hale dále jednat s Kometou. "Kometa dokončuje studii proveditelnosti. V krátké době bude dokončena. Na základě ní budeme s klubem jednat o přípravě financování a snad dojdeme až ke zlaté tečce, že se hala postaví a jednou se tady bude hrát to, co se nyní hraje ve Francii nebo Německu, a to mistrovství světa," dodal Vokřál.