Brněnský Erat má zlomené zápěstí, na marodce se potká se Zaťovičem

Brno – Útočník Komety Brno Martin Erat si v nedělním utkání hokejové extraligy s Libercem (3:0) zlomil zápěstí na levé ruce a čeká ho několikatýdenní pauza. Druhý nejproduktivnější hráč týmu se zranil po souboji s obráncem Martinem Ševcem. Na klubové marodce doplnil dalšího elitního útočníka a nejlepšího střelce mužstva Martina Zaťoviče, který si zlomil ruku v pátečním utkání v Třinci.

Pětatřicetiletý Erat se zranil ve třetí třetině po snaze dohrát kotouč, který liberecký brankář Ján Lašák přikryl lapačkou. Obránce Ševc do Erata tělem vrazil, ke zlomenině ruky brněnský útočník přišel zřejmě už při osobním kontaktu ještě před pádem na led.

"Zatím je obtížné přesně specifikovat délku absence. Vypadá to na delší dobu. Oba hráči nám budou velmi chybět," řekl ČTK majitel Komety a současně hlavní kouč Libor Zábranský. O náhradě za Erata se Zaťovičem, kteří v této sezoně dohromady nasbírali 27 gólů a 53 kanadských bodů, momentálně neuvažuje. "Na trhu hráči podobných kvalit nejsou," dodal Zábranský.

S Kometou trénuje Martin Havlát, který ale podle asistenta Petra Hakena v nejbližších zápasech určitě nenastoupí. "Herním projevem, kvalitou a talentem je na trénincích vidět, že je to skvělý hráč. Nicméně trénink není zápas. Martin musí sám říct, jestli se na to cítí. Rozhodne se on, kdy bude připraven naskočit do tak tvrdých zápasů," dodal Zábranský na klubových stránkách.

S Havlátovým startem zatím nepočítá, Kometa ale na závěr sezony očekává návrat Tomáše Vondráčka, který je do konce ledna na hostování v Plzni.

