Boleslav jde ve čtvrtfinále do trháku, Třinec dělí od semifinále jediná výhra

Mladá Boleslav ve třetím čtvrtfinále hokejové extraligy porazila Hradec Králové 3:2 po samostatných nájezdech a v sérii vede 2:1 na zápasy. V sérii mezi Třincem a Vítkovicemi se po výhře 2:1 opět radoval úřadující šampion, a Oceláře tak dělí od postupu do semifinále jediná výhra.

Hokejisté Mladé Boleslavi se radují z branky ve čtvrtfinále play off 2022 | Foto: ČTK

Bruslaře opět táhl fantom Kelemen

Mountfield nastoupil bez indisponovaného gólmana Filipa Novotného, kterého už v závěru nedělního druhého duelu v Hradci Králové nahradil Henri Kiviaho.

Do vedení šli domácí v čase 22:58. Kelemenův pokus z pravého kruhu tečoval nohou bránící Kalina a do vlastní branky si srazil puk Pavlík.

Ve 29. minutě vyhodil puk do hlediště Pláněk a šel jako první hráč v utkání pykat na trestnou lavici. Hosté tlak v přesilovce nakonec zužitkovali a sedm sekund před plánovaným koncem vyloučení tečoval Lev před Krošeljem McCormackovu střelu. Při Orsavově trestu si Kiviaho poradil s Kousalovou ránou. Mladoboleslavský gólman kryl Lvovu teč Jankova pokusu.

Hradec Králové se ubránil na přelomu druhé a třetí třetiny při Perretově trestu, ale z Jankova vyloučení už domácí vytěžili vedení. Hosté se během jeho pobytu na trestné lavici sice ubránili, ale tři sekundy po skončení přesilovky Pláňkovu bekhendovou přihrávku uklidil z brankoviště za Kiviaha Kousal.

Domácí přečkali Kelemenovo vyloučení, kdy pálil Oksanen. Hostům se nepodařila přesilovka při pobytu Eberleho na trestné lavici a naopak v oslabení nebezpečně pálil Najman.

V další početní výhodě po Krošeljově vyhození puku do hlediště už se Hradec prosadil. Sáhl k power play a v čase 57:10 po Lvově přihrávce skóroval před brankou Smoleňák. Hned za 19 sekund šel pykat domácí kapitán Ševc, ale šance Jergla, Kevina Klímy ani Lev změnu skóre nepřinesly.

V nastavení se hosté ubránili při Jankově vyloučení. Hosté zahrozili Koukalem tečovanou střelou Orsavy a Jankovou ranou od modré čáry. V 74. minutě mohl rozhodnout z pravého kruhu Flynn. Na druhé straně pálil Kalina. Posledních 60 vteřin nastavení se domácí ubránili při Najmanově vyloučení, kdy mohl rozhodnout Smoleňák. Nakonec se radovali domácí, když v sedmé sérii nájezdů rozhodl Kelemen.

Třinci pomohla šťastná branka

Třinečtí hokejisté už ve čtvrtek mohou rozhodnout o svém postupu mezi poslední čtyřku. Vítězství obhájců titulu zařídil ve 45. minutě David Musil. Čtvrté utkání se bude za stavu 0:3 na zápasy hrát v Ostravě ve čtvrtek od 17:00 a domácí pro pokračování série nutně musí zvítězit.

Zaplněnou halou se hráči nenechali strhnout a první část třetího utkání přinesla spíše taktickou bitvu. Třinec v úvodu promarnil dvě přesilové hry, aby v závěru dvacetiminutovky přestál i závar před vlastní brankou a šanci Fridricha. Vzápětí měl velkou možnost rovněž hostující Dravecký, ale po nájezdu v přečíslení Stezku nepřekonal.

Poněkud opatrnější ráz zápasu s důrazem na defenzivu se přenesl i do druhé části a vyústil v takřka půlhodinové čekání na první gól. Výhodu vedoucí branky nakonec ve 29. minutě získali Třinečtí, když Hrňa z brankoviště propasíroval za Stezkova záda přihrávku Chmielewského od zadního mantinelu. Oceláři také v třetím duelu série vstřelili první gól.

Domácí ale byli schopni reagovat. Už Flick měl na holi vyrovnání, ale Kacetla neprostřelil. Povedlo se to až Bernovskému během zkrácené přesilovky pět na čtyři, když se po sérii rychlých přihrávek z první opřel do puku.

V nástupu do třetí části vrátil náskok hostům Musil, který po Kovařčíkově průniku a ráně do tyčky doklepl z brankoviště puk do síťky.

Zápas před necelými osmi tisíci diváky mohl poslat do prodloužení Kovář, ale jeho střela šla v 50. minutě jen do tyče. Blíž pak k vyrovnání už Vítkovičtí nebyli ani v závěrečné power play. I třetí čtvrtfinálový zápas tak přinesl jen tři góly a znovu v něm byli úspěšnější úřadující šampioni, kteří už ve čtvrtek mohou v nejkratším možném čase rozhodnout o postupu do semifinále.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápasy:

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Kelemen (Fořt), 44. P. Kousal (Pláněk, J. Stránský), rozhodující sam. nájezd Kelemen - 31. Lev (McCormack, Jergl), 58. Smoleňák (Lev, F. Pavlík). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení 6:5. Využití: 0:2. Diváci: 3896. Stav série: 2:1.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: Rulík.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Oksanen, Cingel, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Lev, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Koukal, Kelly Klíma - od 34. navíc Pilař. Trenér: T. Martinec.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Bernovský (J. Hruška, Lakatoš) - 29. Hrňa (Chmielewski, Marcinko), 45. D. Musil (M. Kovařčík, O. Kovařčík). Rozhodčí: Šindel, Veselý - Kis, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 7435. Stav série: 0:3.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Solovjov, Pedan, J. Stehlík, Plášil, Koch, L. Kovář - Bernovský, J. Hruška, L. Krenželok - Lakatoš, Lindberg, Fridrich - M. Kalus, Flick, R. Bondra - Illéš, Bitten, Dej. Trenér: Holaň.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.