Atmosféra v extralize houstne. Pardubice obvinily Spartu z podněcování urážek jejich šéfa

Hokejové Dynamo Pardubice míní, že pražská Sparta podněcovala své fanoušky k urážkám majitele východočeského klubu Petra Dědka.
Před rozhodujícím sedmým semifinálovým utkáním play off extraligy vyzvalo v prohlášení na klubovém webu ke zklidnění situaci a příznivce obou celků k férovému a slušnému chování.
Dědek minulý týden vyzval kvůli opakovaným urážlivým pokřikům sparťanů ředitele hokejové extraligy Martina Loukotu k rezignaci.
Šéfovi Asociace profesionálních klubů ledního hokeje v e-mailu vyčetl, že proti tomuto chování navzdory urgencím nijak nezakročil.
"Celá organizace Dynama stojí za Petrem Dědkem, který nedůstojným urážkám ze strany fanoušků Sparty čelí už téměř dva roky. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že organizace Sparty úmyslně či neúmyslně podněcovala fanoušky k podobnému jednání," uvedl pardubický klub.
"Svým fanouškům v minulosti schválila či umožnila využít choreografie zesměšňující osobu Petra Dědka. Tento moment zápasová režie Sparty doplnila o zvuk zacinkání kasy a hlášku z filmu Dědictví 'Teď si vás kůpím všecky'. V následném utkání se zase z reproduktorů ozývalo 'Dědku, co čumíš?' Zapojení Sparty do podněcování vlastních fanoušků k nenávisti vůči Dynamu a osobě Petra Dědka je tedy nesporné," stojí v prohlášení Dynama.
V průběhu semifinálové série docházelo podle pardubického klubu v O2 areně k absurdním situacím.
"Od vulgárních pokřiků pořadatelů, kteří zároveň provokovali fanoušky Pardubic, po hrubé urážky majitele Dynama od rodinných příslušníků trenérského štábu Sparty. Celou situaci podtrhuje podpora vlastního trenéra Jaroslava Nedvěda po výzvě k nenávistnému chování z tiskové konference po skončení pátého utkání," píšou zástupci klubu.
Pražané dostali v pátek od disciplinární komise pokutu 60 000 korun právě za hanlivé pokřiky fanoušků. Dynamu nařídila komise zaplatit 20 000 korun.
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje v reakci na Dědkův e-mail uvedla, že případné výhrady by se měly řešit standardními postupy.
"Na dlouhodobou dehonestaci Petra Dědka fanoušky Sparty upozorňuje Dynamo téměř dva roky, a to naprosto legitimně a v mantinelech, jaké APK LH stanovuje. Domníváme se však, že tématu nebyla dlouhodobě věnována patřičná péče, která by podobným výstupům mohla zamezit či je zcela vymýtit," uvedlo Dynamo.
Zároveň odmítlo, že by Dědkův e-mail, který byl podle klubu soukromou zprávou, měl za cíl ovlivnit vypjatou semifinálovou sérii. "Její poskytnutí či únik je naprosto skandálním a neprofesionálním počinem."
Pardubičtí uznávají, že eskalace vzájemné rivality v boji o finále extraligu poškodila.
"Dynamo část viny nese na svých bedrech. Neradi bychom dál tlak přenášeli na pracovníky Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, kteří v průběhu play off pracují s vypětím všech sil," uvedli.
Asociace podle nich nebyla na podobnou situace připravena. "Důvody vidíme v poddimenzovaném rozpočtu i personálních zdrojích," míní vedení klubu s tím, že časté urážky je třeba vymýtit i jinde.
Sparta v pondělí doma porazila Pardubice 3:2 a vyrovnala sérii na 3:3. O finálovém soupeři Třince se rozhodne ve středu na východě Čech.
