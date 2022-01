Ať se sbalí a jde, vzkázal Jandač Salákovi. Uškodila mu i aféra s erotickým klubem

Hokejový brankář Alexandr Salák je sice stále ještě oficiálně hráčem Sparty, Pražané ale s jeho službami již nepočítají. "Jestli někdo nechce hrát za Spartu, tak ať se sbalí a jde," vzkázal kouč Josef Jandač gólmanovi, jemuž v kabině moc nepomohla ani aféra s návštěvou erotického klubu.

Pětatřicetiletý gólman, který měl být v sezoně týmovou jedničkou, projevil v týdnu přání klub opustit a zamířit opět do zahraničí. S vedením nyní jedná o předčasném ukončení smlouvy.

"Odehrálo se to rychle. On sám přišel s tím, že to chce ukončit. Když tady nechce být, tak tady být nemůže," prohlásil trenér Jandač po nedělním zápase s Kladnem.

"Nemyslím si to jen já, nechceme v týmu někoho, kdo tady nechce být. Jestli někdo nechce hrát za Spartu, tak ať se sbalí a jde," podotkl.

Salák navíc v týdnu v rozhovoru pro deník Blesk přiznal, že v závěru roku s dalšími hráči Sparty zamířil do erotického klubu, kam si pro něj přijela manželka. A zveřejnění této informace se údajně nelíbilo jeho spoluhráčům.

"Rozhovor jsme neviděl, jen se ke mně něco v kabině dostalo. Pěkně se do toho zamotal. Já to ale moc komentovat nechci, je to jeho věc, jeho rozhodnutí," uvedl Jandač.

"Hráči měli po zrušeném turnaji v Davosu dva dny volna, kluci se domluvili, že si sednou a něco si vyříkají jako chlapi. Tak si to vyříkali. Tohle patří do kabiny a nemá se to ventilovat. Že to on tahá, je jeho věc. Já si za hráči stojím," dodal Jandač.

Sparta aktuálně spoléhá na Matěje Machovského, jenž se do klubu vrátil v polovině listopadu z KHL. Záda mu kryje devatenáctiletý junior Oldřich Cichoň. Pražané se ale s největší pravděpodobností budou snažit v závěru přestupního termínu získat dalšího gólmana.