Víme, jak na ně, říká Kudrna. Čekání Sparty v play off však trvá už jedenáct zápasů

před 1 hodinou

Andrej Kudrna zařídil Spartě vítězným gólem v zápase proti Liberci předkolo, ale ve Vítkovicích na úvod série v rozhodujícím okamžiku selhal. Patrik Bartošák vychytal šanci slovenského olympionika za stavu 1:1 a o několik sekund později udeřili na druhé straně domácí. V play off prohrála Sparta pojedenácté v řadě a pokud neuspěje ani dnes, octne se na hraně vyřazení.

Proč jste nedokázali zvítězit v prvním utkání předkola?

Byl to dost vyrovnaný zápas, který rozhodl jeden gól. Po vyrovnání na 1:1 jsme možná trochu přestali hrát náš poctivý systém a nakonec nás další inkasovaný gól mrzel. Bylo to těsné, zápas se mohl naklonit na naši stranu, ale nedopadlo to dobře.

Naznačil první zápas s pouhými třemi góly další průběh série?

Je těžké to dopředu odhadovat, ale brankáři na obou stranách patří vůbec k nejlepším v lize. Měla by to být série o gólmanech, ale my útočníci se musíme více tlačit před branku, důrazněji pracovat před brankářem.

Snažíte se také co nejvíce střílet? V prvním zápase jste Vítkovice přestříleli, poslali jste na branku celkem 37 pokusů.

Ano, snažíme se o to. Ale chybí nám ten důraz před brankou.

Dá se říct, že se v play off změnil styl Sparty?

Už konec základní části byl pro nás jako play off, potřebovali jsme každý bod. Z tohoto pohledu se pro nás vlastně nic nezměnilo.

Nicméně s play off přišly větší emoce…

O tom to je. Je to více vyhecované a také v tomto směru by to od nás mohlo být ještě lepší.

Jedenáct zápasů v řadě Sparta v play off ztratila. Je to pořád ještě náhoda? Naposled jste zvítězili před necelými třemi lety ve finále proti Liberci a vy jste byl u toho.

Je na čase to změnit. V hlavě to nemáme a do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Nedíváme se do minulosti.

Co jste říkal na to, že na předkolo nepřišlo ani šest tisíc diváků v aréně s kapacitou přes deset tisíc?

To je spíš otázka pro soupeře. Atmosféru si užíváme spíš při domácích zápasech, tady se snažíme plně koncentrovat na naši hru.

Vy jste se ve třetí třetině natlačil do šance za stavu 1:1, ale nedal jste. A z protiútoku Vítkovice rozhodly. Co se vám honilo hlavou?

Nebylo to nic příjemného. Hned v dalším střídání jsem se snažil to napravit, ale nic víc bych v tom nehledal.

Co jste nezvládl při zakončení proti Patriku Bartošákovi?

Puk mi trochu poskakoval, a tak jsem se snažil zakončit jednoduše. Je to chyba, mohlo to dopadnout opačně.

Před oběma inkasovanými góly to byly situace, ze kterých jste mohli skórovat spíše vy, že?

Vyplynulo to z toho, že jsme hráli celý zápas více na puku. V podstatě jsme hráli dobře, jen je škoda, že po našem tlaku dostaneme gól.

Můžete se odpíchnout od dobrého začátku zápasu, kdy jste v první třetině pustili Vítkovice jen ke třem střelám?

Ano, začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Měli jsme navíc dvě přesilovky a kdybychom je využili, mohlo to vypadat jinak. Víme, co máme hrát, jen musíme být opravdu důraznější před brankou.