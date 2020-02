Boleslav vyloupila Třinec, Spartu při Jandačově premiéře potopil Klíma

Domácím týmům se ve 44. kole nedařilo. Třinec podlehl doma Mladé Boleslavi 4:6, Sparta Hradeckému Mountfieldu 2:3, stejným poměrem prohrálo Kladno se Zlínem a Kometa podlehla Vítkovicím 2:5. Domácí kluziště využil pouze Liberec, který vydřel vítězství 5:4 nad Litvínovem v prodloužení.

Kašpar si zapsal přihrávkový hattrick

Třinečtí hokejisté po porážce ve vzájemném zápase přepustili Mladé Boleslavi v tabulce čtvrté místo. Úřadující mistr vedl v páté minutě 2:0, ale v polovině zápasu už prohrával 2:4.

K obratu přispěl gólem a přihrávkou Adam Zbořil, tři nahrávky si připsal Lukáš Kašpar. Hosté, kteří v minulém zápase porazili vedoucí Liberec, udělali další krok směrem k přímé účasti v play off - na sedmé Karlovy Vary mají náskok 13 bodů.

"Nevstoupili jsme do utkání špatně, ale z prvních dvou střel jsme dostali dva góly. Důležitý byl asi gól na 2:1, který nás zvedl. Byli jsme ale celý zápas lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme za to rádi, v Třinci se těžko vyhrává," uvedl po utkání mladoboleslavský kouč Pavel Patera.

Kladno po sedmé porážce přeskočily Vítkovice

Kladenští si v zápase se Zlínem připsali už sedmou porážku za sebou. Při této sérii získali Rytíři jediný bod. Berani po předešlých třech porážkách v řadě uspěli podruhé za sebou. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jiří Ondráček a Pavel Kubiš. Domácím nepomohla ani trefa Jaromíra Jágra.

Středočeši nastoupili do duelu o důležité body bez slovenského útočníka Réwaye, který se s klubem dohodl na konci smlouvy a odešel do Popradu, ale zato opět se zkušeným Vampolou, hostem z prvoligové Slavie.

V tabulce kladenské Rytíře přeskočily Vítkovice, kteří překvapivě vyhráli na ledě brněnské Komety 5:2, a získali tak důležité body v boji o udržení. Ostravané vyhráli pátý ze šesti posledních duelů a v tabulce poskočili na 11. místo. Naopak Kometa po jedenácti duelech, kdy doma vždy bodovala, vyšla po matném výkonu naprázdno, stále ale zůstává v tabulce na šesté pozici.

"Klíčový byl třetí gól v naší síti v polovině zápasu. Ve třetí třetině jsme si chtěli vynutit tlak, ale bohužel to nevyšlo. Nám se zápas vůbec nepovedl," prohlásil po utkání asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Spartě se "pomstil" Klíma

Premiéru trenéra Josefa Jandače na střídačce Pražanů pokazil útočník Kevin Klíma, který vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Utkání bylo součástí 11. ročníku charitativního projektu Sparta vzdává hold a sledovalo jej 12.009 diváků.

Domácím se skvěle vydařil vstup do utkání. Již ve čtvrté minutě otevřel skóre po Sukeľově přihrávce od mantinelu volný Řepík. O vyrovnání se povedenou individuální akcí postaral Klíma, jenž za Spartu v minulosti hrál.

Ve 38. minutě přišla Sparta o svou brankářskou jedničku, Machovský musel po Klímově ataku střídat. A jeho náhradník Sedláček těsně před koncem druhé třetiny inkasoval; 4,8 sekundy před sirénou jej překonal pohotově dorážející Perret.

Hned na začátku třetí části mohla Sparta srovnat v přesilovce, faul Eklunda ale nepotrestala a ve 44. minutě sama inkasovala. Opět se prosadil Klíma. Ve 47. minutě ale v další přesilovce snížil Sukeľ a Pražané si následně vytvořili tlak, vyrovnat se jim však nepodařilo ani při závěrečné power play.

"Vyhráli jsme zázrakem, se štěstím. Sparta nás přehrávala, ale díky bojovnosti a výbornému výkonu brankáře Štěpána Lukeše jsme získali tři body," řekl trenér hostů Vladimír Růžička.

"I když jsme prohráli, tak se mi zápas líbil z pohledu nasazení obou mužstev. Trošku jsme doplatili na to, že jsme neproměnili šance a naopak jsme udělali individuální chyby, po kterých jsme góly dostali. Byli bychom radši, kdybychom získali nějaký bod, ale i takovéhle zápasy nás mohou posunout," prohlásil kouč Pražanů Miloslav Hořava.

Liberec jako jediný doma vyhrál

Naopak hokejisté vedoucího Liberce porazili Litvínov 5:4 po prodloužení a vyhráli tak i čtvrtý vzájemný zápas sezony. Bílí Tygři v utkání vedli 2:0 a 3:1, Verva ale dokázala ve třetí třetině otočit na 4:3.

Poté si však vzal slovo domácí útočník Michal Birner, jenž nejprve poslal duel do prodloužení, v nastavení zkompletoval hattrick a přisoudil Liberci bod navíc. Bílí Tygři tak i nadále vedou tabulku o sedm bodů před druhou Plzní. Litvínov zůstává naopak třináctý s náskokem dvou bodů na poslední Pardubice.

"Do utkání jsme vstoupili špatně, zakřiknutě a s velkým respektem. Liberec nás jasně přehrával a vytvářel si šance. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali a dostávali se do šancí také my. Ve třetí části se nám podařilo otočit na 4:3, v závěru jsme ale svou nedisciplinovaností po zbytečných faulech darovali Liberci přesilovky a ztratili tak dva body," prohlásil po zápase asistent trenéra chemiků Jindřich Kotrla.

44. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Adamský (Š. Novotný, Dravecký), 5. Wolski (Gernát, P. Vrána), 39. M. Kovařčík (Martin Růžička), 58. Martin Růžička - 15. Skalický (Klepiš), 26. R. Zohorna (A. Zbořil, Pláněk), 27. O. Najman (P. Kousal, Flynn), 30. A. Zbořil (L. Kašpar, Klepiš), 57. Bičevskis (L. Kašpar, Dlapa), 60. Lunter (L. Kašpar). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. Diváci: 4282.

Sestavy:

Třinec: Štěpánek (30. Daneček) - Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Wolski - Hrňa, Marcinko, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Dravecký, Š. Novotný, Adamský - Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: Krošelj - Hrdinka, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - L. Kašpar, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. B. Nash (O'Donnell), 44. Jágr (O'Donnell, Austin) - 29. Dufek (Claireaux, Freibergs), 33. J. Ondráček (M. Novotný, Kubiš), 43. Kubiš (J. Ondráček, Buchta). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2916.

Sestavy:

Kladno: Cikánek - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, Melka, J. Strnad - Hovorka, Stach, P. Machač - Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Trenéři: D. Čermák a Lidický.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta - Dufek, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Claireaux, Fryšara, Köhler - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Zaťovič (Vincour, O. Němec), 26. L. Horký - 5. Schleiss (L. Kovář), 6. O. Roman, 32. Werbik (R. Černý, Dočekal), 45. J. Hruška (Šišovský), 59. Lakatoš. Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Frodl, Rožánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7102.

Sestavy:

Brno: Vejmelka (6. Čiliak) - O. Němec, Mlčák, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Baranka - Mueller, Š. Stránský, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Kusko - Vincour, Rákos, Kucsera - L. Horký, Střondala, Plášek. Trenér: Zábranský.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Štencel, Dudas, Rosandič, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - T. Kubalík, Werbik, Dočekal - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Schleiss, J. Hruška, Šišovský - Mallet, R. Veselý, Dej. Trenér: Trličík.

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (2:1, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Šmíd (Bulíř, Marosz), 14. Bulíř (Lenc, Šmíd), 28. Birner (Lenc, Knot), 57. Birner (L. Hudáček, Bulíř), 65. Birner (Šmíd) - 20. Petružálek (Moravčík, V. Hübl), 40. Pospíšil (M. Hanzl), 50. Pospíšil (M. Hanzl, Jarůšek), 52. F. Lukeš (V. Hübl, Aliu). Rozhodčí: Pešina, Horák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:1. Diváci: 6782.

Sestavy:

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Derner, Hanousek, Kolmann - Lenc, L. Hudáček, Birner - Zachar, Bulíř, Marosz - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, A. Musil, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Litvínov: Janus - J. Říha, Moravčík, Ščotka, Aliu, Kudla, Baránek - Pospíšil, M. Hanzl, Jarůšek - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, Gerhát, Válek - Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Trenér: Kýhos.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Řepík (Sukeľ), 47. Sukeľ (T. Pavelka, Buchtele) - 30. Klíma (Š. Lukeš), 40. Perret (Šalda, Klíma), 44. Klíma (Jergl, Cibulskis). Rozhodčí: Pražák, Bejček - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:5, navíc Smejkal (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 12.009.

Sestavy:

Sparta: Machovský (38. J. Sedláček) - Blain, Kalina, T. Pavelka, Poizl, Košťálek, T. Dvořák, O. Havlín - Řepík, Sukeľ, Rousek - Říčka, Smejkal, Kudrna - Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, V. Růžička ml., Vitouch. Trenéři: Hořava a Jandač.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Eklund, F. Pavlík, Šalda, Šidlík - Smoleňák, Cingel, Chalupa - Lev, Žejdl, Orsava - Klíma, Koukal, Perret - Jergl, Kubík, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička st. a T. Martinec.