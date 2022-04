Šílenství na Spartě: Fanoušci zranili třineckého hráče, Varaďovi polili sako

Reklamu na hokej ve třetím extraligovém finále mezi Spartou a Třincem zastínil ostudný závěr. Na led pražské O2 areny začaly létat plastové lahve či kelímky s pivem a hrozilo předčasné ukončení duelu.

K tomu nakonec nedošlo. Oceláři tak po 60 minutách vyhráli 3:2 a sérii vedou 2:1 na zápasy.

Emoce naplno vzplály pět minut před koncem za stavu 3:1, kdy se do sebe pustili pěstmi Vladimír Dravecký a domácí Tomáš Dvořák. Ten předtím vystřelil na třineckého brankáře Ondřeje Kacetla po odpískání.

"Bylo to takové nešťastné. Dvořák možná neslyšel píšťalku, ačkoliv to už podle mě bylo dvě vteřiny po odpískání," divil se útočník Ocelářů Andrej Nestrašil. "Káca (Kacetl) neměl helmu a šlo mu to kousek kolem hlavy, to už smrdělo nějakým prů..rem. Ale když říká, že to neslyšel, tak to asi neslyšel…"

Jak Dvořák, tak Dravecký pak dostali pětiminutový trest za bitku. "Náš hráč se rvát nechtěl, měl obě rukavice; ten jejich rukavici neměl a do toho našeho, který už byl na kolenou, pumpoval," podotkl třinecký trenér Václav Varaďa.

Krátce po rvačce byli diváci na nohou znovu. Těm sparťanský se nelíbilo, že Vladimír Sobotka dostal necelé tři minuty před koncem menší trest za sekání. Na led začaly létat plastové lahve a další předměty. Vrcholem bylo, když beka Milana Douderu zasáhla na třinecké střídačce desetikoruna, která mu natrhla horní ret.

Mezitím se někteří sparťanští příznivci hrnuli do sektorů hostů, což musela řešit pořadatelská služba. Hlasatel mezitím několikrát vyzval fanoušky, aby na hřiště nic neházeli.

"V dnešní době tohle do hokeje nepatří," zlobil se Nestrašil.

Ohradil se i sparťanský kapitán Michal Řepík: "Fanoušci to bohužel neunesli, tohle k hokeji nepatří a nechceme to tady. Doufám, že už se to nikdy nebude opakovat."

Varaďa zase nabádal k posílení ostrahy, zřejmě za třineckou střídačkou. "Byl tam jeden pán, který se díval na druhou stranu, když se dělo něco nevhodného. Tohle by mělo být lepší," řekl kouč.

Zásah zřejmě schytal i on. "Na oblek jsem se nedíval, ale určitě ho mám poplivaný, politý. Zítra si ho ale stejně obleču zas, když jsem v něm vyhrál," usmál se. "Každopádně bych to nedramatizoval. Je to finále, k těmto situacím dochází. Někdo vyteče, někdo udělá chybu, zkrat."

O předčasném odchodu do kabiny Třinečtí nepřemýšleli. Po návratu na led ještě inkasovali, ale vedení 3:2 nakonec ubránili. V sobotu tak v Praze mohou získat mečbol.

V pátek bylo v O2 areně vyprodáno, dorazilo 17 220 diváků, což je nejvyšší návštěva v historii extraligového play off. Kulisu si pochvaloval i třinecký Nestrašil, který měl v hledišti babičku a vstřelil gól na 2:1. V závěru se však atmosféra zvrtla.