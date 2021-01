250 gólů. Na první už si jubilant Lukeš ani nevzpomene, zato o nejcennějších má jasno

Jako sedmdesátý kanonýr v historii vstoupil dnes litvínovský útočník František Lukeš do Klubu hokejových střelců.

Zápis do historie si mohl osmatřicetiletý rodák z Kadaně náležitě vychutnat. Pomohl v utkání 34. kola týmu Vervy k výhře 5:0 nad Pardubicemi celkem třemi body za gól a dvě asistence.

Všech 247 branek v nejvyšší soutěži nastřílel v 781 utkáních za mateřský Litvínov a tři přidal v 17 zápasech v české reprezentaci.

"Znamená to pro mě hodně dát 250 gólů. Musím poděkovat spoluhráčům, kteří se mnou celou kariéru hráli. Velký dík patří jim, že jsem na tu metu mohl dosáhnout. Víc si cením toho vítězství," řekl Lukeš.

Už v osmé minutě v úniku trefil tyčku, měl i další velkou šanci a nakonec se dočkal ve 42. minutě, kdy střelou z levého kruhu zvýšil na 2:0.

"V hlavě jsem to neměl. Samozřejmě jsme chtěl všechny ty góly z těch šancí, ale první byla tyčka, to druhé se mi namotalo, měl tam na vyrážečce spoustu místa, chtěl jsem to trefit a puk se mi zvedl," popisoval.

"Pak to bylo z takové střely… Zase jsme chtěl nahrát vedle, ale říkal jsem si, že udělám stahovačku a vystřelím to. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo. Nervózní jsem ale nebyl. Pro mě znamená v tuto dobu víc vítězství," doplnil Lukeš.

Na gól mu přihrál jeho letitý spoluhráč z útoku Viktor Hübl, který je na 16. místě Klubu hokejových střelců s 389 trefami. "Pogratuloval mi a říkal: Vítej v klubu," prohlásil Lukeš. Byl rád, že jim souhra stále klape.

"Jsme na sebe zvyklí. A Pospa (Tomáš Pospíšil) nás teď dobře doplňuje. Jsem rád, že nám to tam začalo padat a konečně teď hrajeme hokej," pochvaloval si.

Za posledních deset zápasů si Lukeš připsal 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí. "Nám se jako lajně daří. Posledních pět zápasů hrajeme dobře, akorát chyběly góly. V přesilovce vždycky nějaký dáme, ale pět na pět jsme moc nedávali. Šance máme, ale dneska to tam napadalo, tak zaplaťpánbůh za to," oddechl si zkušený útočník.

Na přelomu listopadu a prosince měl Lukeš sérii 11 zápasů bez bodu. "Spíš jsem prožíval to, že jsme nehráli dobře. Mrzelo nás to, ale my jsme hráli špatně jako celý tým. Teď se pomalu zvedáme a začalo nám to tam padat, takže v tom musíme pokračovat," podotkl.

Byl rád, že se výkony týmu lámou k lepším. "Prvních deset zápasů jsme propadali, nehráli jsme dobře dozadu, ale teď se to zlepšilo. Dneska jsme jeli asi sedmkrát dva na jednoho. Jsme ve správných pozicích a musíme v tom pokračovat," uvedl Lukeš.

První extraligovou branku oslavil 24. října 2006 při domácí výhře nad Karlovými Vary 4:3. "Na tu si vůbec nevzpomenu. To už je 14 let, na to jsme zapomněl," usmíval se Lukeš.

O nejcennější gólech má však jasno. V sedmém finále v Třinci 23. dubna 2015 zařídil dvěma góly výhru 2:0 a historický titul pro Litvínov. "Nejcennější? Tam je to jasné. Ve finále v Třinci," přitakal Lukeš.

Nejhezčí gól se mu určoval těžko. "Já jsem jich dal spoustu, takže nejhezčí asi nemám, ale dneska zrovna byl docela pěkný," prohlásil Lukeš, jenž chce hrát, dokud to půjde. "Dokud mi bude zdraví přát, tak asi budu hrát, ale o tom je předčasné mluvit," dodal.