Euforie v Kladně, Sparta krok od šokujícího konce. Další prodloužení rozhodl Ojamäki

Hokejisté Kladna zvítězili ve třetím utkání série předkola play off extraligy nad Spartou 2:1 v prodloužení. V sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy a chybí jim jediná výhra k postupu do čtvrtfinále.
Branky padaly až od druhé třetiny. Kladno vedlo po gólu Ondřeje Bláhy, za hosty brzy vyrovnal Michal Řepík. Před 5200 diváky ve vyprodaném hledišti pak v čase 60:41 rozhodl v přesilovce Niko Ojamäki.
Prodloužení rozhodovalo v bitvě dvou rivalů ve všech třech dosavadních duelech.
Čtvrté utkání se odehraje v pátek a začne opět v 18 hodin.
Hokejisté Třince porazili ve třetím zápase předkola Olomouc 2:1 v prodloužení, sérii vyhráli 3:0 a jsou ve čtvrtfinále. Dalším soupeřem Ocelářů bude Hradec Králové. Utkání rozhodl v oslabení v čase 61:37 útočník Ondřej Kovařčík. Třinec postoupil do čtvrtfinále podeváté v řadě, v minulé sezoně prohrál v boji o účast v semifinále se Spartou. Předtím získal pětkrát titul.
Karlovy Vary jsou druhým postupujícím. Západočeši zvítězili v třetím utkání série v Ostravě nad Vítkovicemi 2:1 a soupeře vyřadili v nejkratším možném termínu poměrem 3:0 na zápasy. Rozhodující zásluhu na dnešní výhře měl autor obou branek Robin Sapoušek.
Energie zopakovala loňský postupový triumf nad Vítkovicemi ve stejné fázi play off. V dalším kole je čeká Liberec. Pro domácí celek trenéra Václava Varadi sezona skončila.
Hokejisté Brna vyhráli ve třetím zápase předkola play off extraligy na ledě Českých Budějovic 4:2, ujali se vedení v sérii 2:1 a v pátek mohou postoupit do finále. Mistrovská Kometa si rozhodující tříbrankový náskok vypracovala ve druhé třetině, Motor ve třetí části snížil na 2:3, ale poslední slovo měl při power play domácích Jakub Flek.
Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas:
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 23. O. Bláha (Lisler), 61. Ojamäki (M. Marcel, M. Procházka) - 27. Řepík (Chlapík, Sirota). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:1.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, M. Houdek, Wylie, Piskáček - Ojamäki, M. Marcel, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Konečný, Forman - Lisler, Melka, O. Bláha. Trenér: Plekanec.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, K. Hrabík, Klepiš - Hyka, Horák, P. Kousal - M. Vitouch, Kuťák, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Branky a nahrávky: 47. Lantoši (Štencel, Bulíř), 60. Ordoš (Harris, Cibulka) - 23. Zábranský (K. Pospíšil, Kollár), 38. Ilomäki (T. Zohorna), 40. T. Zohorna (H. Zohorna), 60. Flek (Ilomäki). Rozhodčí: Kika, Sýkora - Zíka, Rampír. Vyloučení: 6:6, navíc Holešinský - Bartejs 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:2.
České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Vála, Kubíček, Cibulka, Pýcha, Štencel, Vráblík - Valský, Toman, M. Beránek - Lantoši, Bulíř, Holešinský - Olesen, Harris, F. Přikryl - Ordoš, Hoch, P. Novák - Chlubna. Trenér: Čihák.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Ďaloga, Gulaši, J. Zdráhal - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Cingel, Š. Stránský - Chludil, Kollár, A. Zbořil - Ekrt, Ilomäki, J. Kos. Trenér: Horáček.
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 43. Kňažko (Hrivík, Edmonds) - 34. Sapoušek, 47. Sapoušek (Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Augusta, Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 5209. Konečný stav série: 0:3.
Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Freibergs, Port - Yetman, Nellis, Kalus - Edmonds, Hrivík, Abdul - Hauser, M. Hanzl, Fronk - Macias, Šír, Hladonik, od 41. navíc Lednický. Trenér: Varaďa.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, od 21. Mikyska - Šťastný, Černoch, Bambula - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Koffer, Jiskra, P. Tomek - Číp, Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 33. Škůrek (Orsava, Fridrich) - 4. M. Kovařčík (A. Nestrašil), 62. O. Kovařčík (M. Adámek). Rozhodčí: Stano, Mejzlík - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5094. Konečný stav série: 0:3.
Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Škůrek, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenbergs, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Nedomlel, D. Musil, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Cienciala, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
