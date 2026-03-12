Přeskočit na obsah
Benative
12. 3. Řehoř
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Euforie v Kladně, Sparta krok od šokujícího konce. Další prodloužení rozhodl Ojamäki

ČTK,Sport

Hokejisté Kladna zvítězili ve třetím utkání série předkola play off extraligy nad Spartou 2:1 v prodloužení. V sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy a chybí jim jediná výhra k postupu do čtvrtfinále.

neuvedeno
Hráči Kladna se radují z vítězného gólu proti SpartěFoto: CTK
Reklama

Branky padaly až od druhé třetiny. Kladno vedlo po gólu Ondřeje Bláhy, za hosty brzy vyrovnal Michal Řepík. Před 5200 diváky ve vyprodaném hledišti pak v čase 60:41 rozhodl v přesilovce Niko Ojamäki.

Prodloužení rozhodovalo v bitvě dvou rivalů ve všech třech dosavadních duelech.

Čtvrté utkání se odehraje v pátek a začne opět v 18 hodin.

Hokejisté Třince porazili ve třetím zápase předkola Olomouc 2:1 v prodloužení, sérii vyhráli 3:0 a jsou ve čtvrtfinále. Dalším soupeřem Ocelářů bude Hradec Králové. Utkání rozhodl v oslabení v čase 61:37 útočník Ondřej Kovařčík. Třinec postoupil do čtvrtfinále podeváté v řadě, v minulé sezoně prohrál v boji o účast v semifinále se Spartou. Předtím získal pětkrát titul.

Reklama
Reklama

Karlovy Vary jsou druhým postupujícím. Západočeši zvítězili v třetím utkání série v Ostravě nad Vítkovicemi 2:1 a soupeře vyřadili v nejkratším možném termínu poměrem 3:0 na zápasy. Rozhodující zásluhu na dnešní výhře měl autor obou branek Robin Sapoušek.

Energie zopakovala loňský postupový triumf nad Vítkovicemi ve stejné fázi play off. V dalším kole je čeká Liberec. Pro domácí celek trenéra Václava Varadi sezona skončila.

Hokejisté Brna vyhráli ve třetím zápase předkola play off extraligy na ledě Českých Budějovic 4:2, ujali se vedení v sérii 2:1 a v pátek mohou postoupit do finále. Mistrovská Kometa si rozhodující tříbrankový náskok vypracovala ve druhé třetině, Motor ve třetí části snížil na 2:3, ale poslední slovo měl při power play domácích Jakub Flek.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Reklama
Reklama

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 23. O. Bláha (Lisler), 61. Ojamäki (M. Marcel, M. Procházka) - 27. Řepík (Chlapík, Sirota). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, M. Houdek, Wylie, Piskáček - Ojamäki, M. Marcel, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Konečný, Forman - Lisler, Melka, O. Bláha. Trenér: Plekanec.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, K. Hrabík, Klepiš - Hyka, Horák, P. Kousal - M. Vitouch, Kuťák, Raška. Trenér: J. Nedvěd.

Reklama
Reklama

Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 47. Lantoši (Štencel, Bulíř), 60. Ordoš (Harris, Cibulka) - 23. Zábranský (K. Pospíšil, Kollár), 38. Ilomäki (T. Zohorna), 40. T. Zohorna (H. Zohorna), 60. Flek (Ilomäki). Rozhodčí: Kika, Sýkora - Zíka, Rampír. Vyloučení: 6:6, navíc Holešinský - Bartejs 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Vála, Kubíček, Cibulka, Pýcha, Štencel, Vráblík - Valský, Toman, M. Beránek - Lantoši, Bulíř, Holešinský - Olesen, Harris, F. Přikryl - Ordoš, Hoch, P. Novák - Chlubna. Trenér: Čihák.

Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Ďaloga, Gulaši, J. Zdráhal - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Cingel, Š. Stránský - Chludil, Kollár, A. Zbořil - Ekrt, Ilomäki, J. Kos. Trenér: Horáček.

Reklama
Reklama

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 43. Kňažko (Hrivík, Edmonds) - 34. Sapoušek, 47. Sapoušek (Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Augusta, Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 5209. Konečný stav série: 0:3.

Vítkovice: Hrachovina - Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Freibergs, Port - Yetman, Nellis, Kalus - Edmonds, Hrivík, Abdul - Hauser, M. Hanzl, Fronk - Macias, Šír, Hladonik, od 41. navíc Lednický. Trenér: Varaďa.

Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, od 21. Mikyska - Šťastný, Černoch, Bambula - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Koffer, Jiskra, P. Tomek - Číp, Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.

Reklama
Reklama

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 33. Škůrek (Orsava, Fridrich) - 4. M. Kovařčík (A. Nestrašil), 62. O. Kovařčík (M. Adámek). Rozhodčí: Stano, Mejzlík - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5094. Konečný stav série: 0:3.

Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Řezníček, Rayen Petrovický, Škůrek, Rašner - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Krastenbergs, Kusko, Matýs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.

Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Nedomlel, D. Musil, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Cienciala, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj

ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama