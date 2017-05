Éra tří pruhů se blíží. 12 týmů chystá jiný design, třetí sadu dresů Adidas v NHL zatím nechce

před 1 hodinou

Jak by mohly vypadat dresy týmů NHL od Adidasu? To napověděly už tyhle povedené koláže fanoušků. Miliardovou změnu v lize doprovázejí silné emoce. | Foto: twitter

Nový klub Las Vegas Golden Knights už odtajnil podobu svého loga, design dresů ale poprvé představí až 23. června. A spolu s ním i dalších dvanáct týmů, které chystají možná razantní změny. Fanoušci NHL jsou napjatí, podoba dresů pro příští sezonu budí vášně. Hokejisty totiž bude nově oblékat firma Adidas. Jak daleko se svými třemi pruhy zajde?

Praha - Ta zpráva před dvěma lety rozpumpovala vášně: NHL se prodala Adidasu, za 1,7 miliardy korun ročně nechá hokejisty oblékat do dresů, na které přibudou charakteristické tři pruhy. Dohoda vstoupí v platnost od příští sezony, nejlepší ligu světa čekají velké změny.

Jak by mohly nové dresy hokejistů vypadat, spekulovali fanoušci v povedených fotomontážích už tehdy. Spíš než tak agresivní design jako v ilustrační fotce tohoto článku, je reálnější vycházet z dresů, kterými Adidas oblékl týmy na Světový pohár.

Tři pruhy v NHL podle nich skutečně budou. Pravděpodobně ale jen na bocích hráčů.

Emoce a napětí mezi fanoušky ale přesto pulzují dál. Za necelý měsíc, během vstupního draftu 23. a 24. června, totiž nejen nový klub v soutěži Las Vegas Golden Knights odhalí podobu svých trik. Spolu s ním i dalších dvanáct klubů.

Boston Bruins, Buffalo Sabres, Calgary Flames, Colorado Avalanche, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Edmonton Oilers, Florida Panthers, Minnesota wILD, Nashville Predators, New Jersey Devils, Ottawa Senators.

Všechny tyhle kluby hodlají na vstup nového partnera reagovat. A design svých dresů upravit. Někteří výrazně, jiní lehce. Jak přesně? To je přísně střežené tajemství. Fanoušci mohou jen spekulovat.

Edmonton prý obarví své dresy do oranžové barvy, stejně tak Anaheim. Vrátí se New Jersey k historické červeno-zelené kombinaci? A co Ottawa? Ta možná zajde ještě dál a vytvoří i nové logo. Alespoň to prezident ottawských Senators Tom Anselmi naznačil.

Prý by současné logo s římským generálem nejraději naprosto zjednodušil. A na dresy nakreslil pouze velké písmeno O, které už Ottawa používala na svých alternativních dresech. "Tenhle dres totiž skvěle vypadal. Inspiroval spoustu lidí a hráčům se líbí," naznačil Anselmi.

Jisté je, že Adidas alternativní sadu třetích dresů klubům v první sezoně nepovolí. Prý s ohledem na časový press. Vyrábět se tak tento rok budou pouze tmavé domácí a světlé venkovní verze. I proto změn v designu bude napříč týmy tolik. Kluby musí dobře zvážit, jaké barvy v nich upřednostní.

Ze všech nejdřív změnu odhalí New Jersey Devils. To totiž bude 23. června draftovat a novou hvězdu do svého dresu oblékat jako první.

Adidas bude od následujících sezony oblékat NHL příštích sedm let. Dosud hokejisté nosili dresy vyrobené firmou Reebok.