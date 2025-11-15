Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

Obránce Filip Hronek po zákroku soupeře na hlavu nedohrál zápas, ve kterém jeho Vancouver podlehl domácí Carolině 3:4 v prodloužení.
Na Ritticha vyslali hokejisté Mammoth 29 střel. Třiatřicetiletého brankáře ale překonali pouze John-Jason Peterka a Dylan Guenther v první třetině.
Vejmelka předvedl na domácím ledě 18 úspěšných zákroků. Poprvé ho Islanders překonali v čase 7:13, kdy se prosadil Švéd Emil Heineman.
Ve třetí třetině srovnal skóre Jonathan Drouin, jehož gól uznali rozhodčí až po kontrole u videa. V prodloužení rozhodl o výhře Ostrovanů Matthew Schaefer, jednička posledního draftu.
Schaefer je se sedmi brankami nejlepším střelcem mezi obránci, zároveň dal první gól v prodloužení, a to jako nejmladší hráč v historii NHL. Podařilo se mu to ve věku 18 let a 70 dnů, čímž překonal rekord Sidneyho Crosbyho z roku 2005, kterému tehdy bylo 18 let a 101 dnů.
"Úžasné! Vždy chcete vyhrávat zápasy a myslím, že tohle byl jeden z těch těžce vydřených," prohlásil Schaefer.
"Nepodali jsme tentokrát úplně nejlepší výkon, o to cennější je vítězství a to, že pokračujeme v úspěšném tripu," doplnil. Islanders vyhráli venku popáté za sebou a zvládli i čtvrtý zápas z aktuální sedmizápasové šňůry po halách soupeřů.
Hronek odstoupil ze zápasu v Raleighu v úplném závěru. Odchovanec hradeckého hokeje si za více než 24 minut hry připsal čtyři zblokované střely a tři hity, ale v poslední minutě inkasoval od ruského útočníka Andreje Svečnikova úder loktem do hlavy, po kterém skončil otřesený na ledě.
Po nepotrestaném zákroku sám opustil led, ale v utkání na doporučení specialisty nemohl pokračovat.
Canucks nakonec potřetí za sebou prohráli. O bodu navíc pro Hurricanes rozhodl v poslední minutě nastaveného času sedmým gólem v sezoně finský útočník Sebastian Aho.
Třetí asistenci v zápase si při rozhodující akci připsal obránce Shayne Gostisbehere, Svečnikov se na výhře podílel dvěma góly a přihrávkou. Carolina po pátém vítězství z posledních šesti zápasů ztrácí jen bod na lídra Východní konference New Jersey.
Brankář Daniel Vladař sledoval vítězství Philadelphie nad St. Louis 6:5 po samostatných nájezdech jen ze střídačky, přednost dostal Samuel Ersson.
V rozstřelu byl jediným úspěšným exekutorem už v první sérii Trevor Zegras, který v utkání zaznamenal tři body stejně jako Christian Dvorak (oba 2+1), Owen Tippett bodoval dokonce čtyřikrát (1+3).
Výsledky NHL:
Carolina - Vancouver 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 5. a 6. Svečnikov, 47. Hall, 65. Sebastian Aho - 3. Sasson, 10. Elias Pettersson, 24. Garland. Střely na branku: 38:17. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Sebastian Aho, 3. Gostisbehere (všichni Carolina).
St. Louis - Philadelphia 5:6 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 2:2 - 0:0)
Branky: 2. Kyrou, 10. Snuggerud, 27. Faulk, 41. Holloway, 45. R. Thomas - 9., 39. a rozh. nájezd Zegras, 28. a 48. Dvorak, 51. Tippett. Střely na branku: 17:31. Diváci: 17.581. Hvězdy zápasu: 1. Tippett, 2. Zegras (oba Philadelphia), 3. Kyrou (St. Louis).
Utah - NY Islanders 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 14. Peterka, 19. Guenther - 8. Heineman, 54. Drouin, 63. Schaefer. Střely na branku: 29:21. Vejmelka odchytal za Utah 61:33 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Rittich odchytal za Islanders 62:06 minuty, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer (NY Islanders), 2. Guenther (Utah), 3. Rittich (NY Islanders).
Nashville - Pittsburgh 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 59. F. Forsberg, 61. Stamkos - 34. Malkin. Střely na branku: 30:17. Diváci: 12.766. Hvězdy utkání: 1. Stamkos, 2. F. Forsberg (oba Nashville), 3. Šilovs (Pittsburgh). Hráno ve Stockholmu jako zápas NHL Global Series.
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|17
|10
|2
|5
|58:59
|22
|2.
|Ottawa
|18
|9
|4
|5
|64:64
|22
|3.
|Boston
|19
|11
|0
|8
|65:64
|22
|4.
|Detroit
|17
|10
|0
|7
|52:54
|20
|5.
|Florida
|17
|9
|1
|7
|49:51
|19
|6.
|Tampa Bay
|16
|8
|2
|6
|49:48
|18
|7.
|Toronto
|18
|8
|2
|8
|65:69
|18
|8.
|Buffalo
|17
|5
|4
|8
|46:60
|14
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|17
|12
|1
|4
|58:50
|25
|2.
|Carolina
|17
|12
|0
|5
|64:49
|24
|3.
|NY Islanders
|18
|10
|2
|6
|60:58
|22
|4.
|Pittsburgh
|18
|9
|4
|5
|58:50
|22
|5.
|Philadelphia
|17
|9
|3
|5
|50:46
|21
|6.
|NY Rangers
|18
|9
|2
|7
|48:46
|20
|7.
|Columbus
|17
|9
|1
|7
|55:55
|19
|8.
|Washington
|17
|8
|1
|8
|49:45
|17
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|18
|12
|5
|1
|74:46
|29
|2.
|Dallas
|18
|11
|3
|4
|59:53
|25
|3.
|Utah
|18
|10
|1
|7
|58:55
|21
|4.
|Winnipeg
|17
|10
|0
|7
|55:47
|20
|5.
|Chicago
|17
|8
|4
|5
|56:45
|20
|6.
|Minnesota
|18
|7
|4
|7
|51:59
|18
|7.
|St. Louis
|18
|6
|4
|8
|52:71
|16
|8.
|Nashville
|19
|6
|4
|9
|49:66
|16
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|17
|11
|1
|5
|67:56
|23
|2.
|Los Angeles
|18
|9
|4
|5
|54:55
|22
|3.
|Seattle
|17
|8
|5
|4
|45:49
|21
|4.
|Edmonton
|19
|8
|4
|7
|58:67
|20
|5.
|Vegas
|16
|7
|5
|4
|51:49
|19
|6.
|San Jose
|18
|8
|3
|7
|55:59
|19
|7.
|Vancouver
|19
|8
|2
|9
|56:67
|18
|8.
|Calgary
|19
|5
|2
|12
|40:58
|12