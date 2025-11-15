Lední hokej

Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
V souboji českých brankářů byl v pátečním duelu NHL šťastnější David Rittich. Islanders porazili Utah, za který nastoupil Karel Vejmelka, 3:2 v prodloužení. Klub z New Yorku zvítězil v nastaveném čase už potřetí za sebou, Rittich byl zvolen třetí hvězdou utkání.
David Rittich v dresu New Yorku Islanders
David Rittich v dresu New Yorku Islanders | Foto: Reuters

Obránce Filip Hronek po zákroku soupeře na hlavu nedohrál zápas, ve kterém jeho Vancouver podlehl domácí Carolině 3:4 v prodloužení.

Na Ritticha vyslali hokejisté Mammoth 29 střel. Třiatřicetiletého brankáře ale překonali pouze John-Jason Peterka a Dylan Guenther v první třetině.

Vejmelka předvedl na domácím ledě 18 úspěšných zákroků. Poprvé ho Islanders překonali v čase 7:13, kdy se prosadil Švéd Emil Heineman.

Ve třetí třetině srovnal skóre Jonathan Drouin, jehož gól uznali rozhodčí až po kontrole u videa. V prodloužení rozhodl o výhře Ostrovanů Matthew Schaefer, jednička posledního draftu.

Schaefer je se sedmi brankami nejlepším střelcem mezi obránci, zároveň dal první gól v prodloužení, a to jako nejmladší hráč v historii NHL. Podařilo se mu to ve věku 18 let a 70 dnů, čímž překonal rekord Sidneyho Crosbyho z roku 2005, kterému tehdy bylo 18 let a 101 dnů.

"Úžasné! Vždy chcete vyhrávat zápasy a myslím, že tohle byl jeden z těch těžce vydřených," prohlásil Schaefer.

"Nepodali jsme tentokrát úplně nejlepší výkon, o to cennější je vítězství a to, že pokračujeme v úspěšném tripu," doplnil. Islanders vyhráli venku popáté za sebou a zvládli i čtvrtý zápas z aktuální sedmizápasové šňůry po halách soupeřů.

Hronek odstoupil ze zápasu v Raleighu v úplném závěru. Odchovanec hradeckého hokeje si za více než 24 minut hry připsal čtyři zblokované střely a tři hity, ale v poslední minutě inkasoval od ruského útočníka Andreje Svečnikova úder loktem do hlavy, po kterém skončil otřesený na ledě.

Po nepotrestaném zákroku sám opustil led, ale v utkání na doporučení specialisty nemohl pokračovat.

Canucks nakonec potřetí za sebou prohráli. O bodu navíc pro Hurricanes rozhodl v poslední minutě nastaveného času sedmým gólem v sezoně finský útočník Sebastian Aho.

Třetí asistenci v zápase si při rozhodující akci připsal obránce Shayne Gostisbehere, Svečnikov se na výhře podílel dvěma góly a přihrávkou. Carolina po pátém vítězství z posledních šesti zápasů ztrácí jen bod na lídra Východní konference New Jersey.

Brankář Daniel Vladař sledoval vítězství Philadelphie nad St. Louis 6:5 po samostatných nájezdech jen ze střídačky, přednost dostal Samuel Ersson.

V rozstřelu byl jediným úspěšným exekutorem už v první sérii Trevor Zegras, který v utkání zaznamenal tři body stejně jako Christian Dvorak (oba 2+1), Owen Tippett bodoval dokonce čtyřikrát (1+3).

Výsledky NHL:

Carolina - Vancouver 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 5. a 6. Svečnikov, 47. Hall, 65. Sebastian Aho - 3. Sasson, 10. Elias Pettersson, 24. Garland. Střely na branku: 38:17. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Sebastian Aho, 3. Gostisbehere (všichni Carolina).

St. Louis - Philadelphia 5:6 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 2:2 - 0:0)

Branky: 2. Kyrou, 10. Snuggerud, 27. Faulk, 41. Holloway, 45. R. Thomas - 9., 39. a rozh. nájezd Zegras, 28. a 48. Dvorak, 51. Tippett. Střely na branku: 17:31. Diváci: 17.581. Hvězdy zápasu: 1. Tippett, 2. Zegras (oba Philadelphia), 3. Kyrou (St. Louis).

Utah - NY Islanders 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 14. Peterka, 19. Guenther - 8. Heineman, 54. Drouin, 63. Schaefer. Střely na branku: 29:21. Vejmelka odchytal za Utah 61:33 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Rittich odchytal za Islanders 62:06 minuty, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer (NY Islanders), 2. Guenther (Utah), 3. Rittich (NY Islanders).

Nashville - Pittsburgh 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 59. F. Forsberg, 61. Stamkos - 34. Malkin. Střely na branku: 30:17. Diváci: 12.766. Hvězdy utkání: 1. Stamkos, 2. F. Forsberg (oba Nashville), 3. Šilovs (Pittsburgh). Hráno ve Stockholmu jako zápas NHL Global Series.

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 17 10 2 5 58:59 22
2. Ottawa 18 9 4 5 64:64 22
3. Boston 19 11 0 8 65:64 22
4. Detroit 17 10 0 7 52:54 20
5. Florida 17 9 1 7 49:51 19
6. Tampa Bay 16 8 2 6 49:48 18
7. Toronto 18 8 2 8 65:69 18
8. Buffalo 17 5 4 8 46:60 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 17 12 1 4 58:50 25
2. Carolina 17 12 0 5 64:49 24
3. NY Islanders 18 10 2 6 60:58 22
4. Pittsburgh 18 9 4 5 58:50 22
5. Philadelphia 17 9 3 5 50:46 21
6. NY Rangers 18 9 2 7 48:46 20
7. Columbus 17 9 1 7 55:55 19
8. Washington 17 8 1 8 49:45 17

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 18 12 5 1 74:46 29
2. Dallas 18 11 3 4 59:53 25
3. Utah 18 10 1 7 58:55 21
4. Winnipeg 17 10 0 7 55:47 20
5. Chicago 17 8 4 5 56:45 20
6. Minnesota 18 7 4 7 51:59 18
7. St. Louis 18 6 4 8 52:71 16
8. Nashville 19 6 4 9 49:66 16

Pacifická divize:

1. Anaheim 17 11 1 5 67:56 23
2. Los Angeles 18 9 4 5 54:55 22
3. Seattle 17 8 5 4 45:49 21
4. Edmonton 19 8 4 7 58:67 20
5. Vegas 16 7 5 4 51:49 19
6. San Jose 18 8 3 7 55:59 19
7. Vancouver 19 8 2 9 56:67 18
8. Calgary 19 5 2 12 40:58 12
 
hokej sport NHL Pittsburgh Penguins Nashville Predators Carolina Hurricanes Vancouver Canucks Utah Mammoth Karel Vejmelka New York Islanders David Rittich Philadelphia Flyers St. Louis Blues Filip Hronek

