Gudas terčem drsné msty. Vrhli se na něj po třech vteřinách, po další bitce dohrál

Perný večer prožil v NHL český hokejista Radko Gudas. Kapitán Anaheimu se v utkání proti Torontu porval hned po úvodním buly, rukavice pak musel shodit i ve druhé třetině. Po další bitce zápas nedohrál.
Hokejisté Maple Leafs se chtěli českému obránci pomstít za zranění Austona Matthewse z předchozího vzájemného duelu.
Proto když rozhodčí vhodil úvodní buly, nikdo si puku nevšímal. Ledový ring byl volný pro Gudase a Maxe Domiho, jenž se na oporu Anaheimu okamžitě vrhl.
Oba rohovníci pak putovali rovnou na trestnou lavici s pětiminutovým trestem za bitku.
Tím to ale Gudas neměl za sebou. Ve druhém dějství musely jeho pěsti znovu do akce, když si s ním vyřizovali účty také Michael Pezzetta a Jake McCabe.
Pětatřicetiletý český obránce dostal trest na 2 + 10 minut a ze zápasu odstoupil.
McCabe inkasoval ještě o dvě minuty víc.
Gudas zranil Matthewse 13. března ve 36. minutě utkání, za faul kolenem dostal trest do konce zápasu a následně ho disciplinární komise distancovala na pět duelů, což byla nejvyšší možná stopka.
„Znáte Gudase. Mám pocit, že tady to dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče," stěžoval si útočník Toronta Matthew Knies po střetnutí.
Matthews musel podstoupit operaci postranního vazu a sezona pro něho skončila.
Americký hokejista, jenž s kapitánským céčkem dovedl tým USA k olympijskému zlatu v Miláně, je historicky nejlepším střelcem Toronta. Tento ročník NHL zakončil s bilancí 27 gólů a 26 asistencí ze 60 zápasů.
Gudas přitom nemusel pomstě čelit. Minulý týden ve čtvrtek se zranil v duelu s Calgary, následně byl spatřen s nohou v ortéze a další zápas na ledě Edmontonu byl nucen vynechat.
V pondělí se ale zapojil do předzápasového rozbruslení a dal jasně najevo, že za zdravotní potíže se nehodlá schovávat, ačkoliv je zřejmé, že nebyl ve stoprocentním stavu.
"Myslím, že to bude intenzivní utkání. Nikdy nechcete sledovat, jak váš tým hraje bez vás. Ale ano, jedním z důvodů, proč chci hrát, je snaha vyřešit některé věci, stoprocentně. Je třeba se postavit za své vlastní chyby a čelit důsledkům,“ prohlásil sympaticky před pondělním zápasem.
„Chci si to vyřešit sám osobně. Je to jeden z těch zápasů, ve kterém prostě musím hrát," připojil.
Dopředu očekával, že Maple Leafs nebudou se zúčtováním marnit čas. "Když se něco takového řeší na začátku zápasu, každý už pak může být v jeho dalším průběhu o něco klidnější, protože ví, že je to vyřešené. Předpokládám, že tak to proběhne i tentokrát," předpověděl Gudas, jenž se zranil hned ve druhém vystoupení po vypršení trestu a sám dal několikrát najevo, jak moc ho Mattthewsovo zranění mrzí.
"Opravdu nenávidím to, jak to celé skončilo. Nejsem fanoušek něčeho takového. A nikdy jsem na ledě nechtěl někoho zranit. Je to tvrdá hra, to ano, ale nikdy jsem nechtěl nikomu ublížit. Cítím se hrozně za to, co se stalo. Prostě jsem jen hrál naplno svou hru a bohužel tam došlo k tomu kontaktu," řekl již dříve Gudas.
Osmadvacetileté hvězdě také volal, aby se mu omluvil. "Bylo opravdu velmi těžké o tom mluvit. Jen jsem se chtěl ujistit, že ví, že nemám v úmyslu komukoliv ublížit," přiblížil Gudas.
Aktuální zápas nakonec vyhrály Javorové listy v Anaheimu, za který zůstal český brankář Lukáš Dostál jen na střídačce, 5:4 v prodloužení.
Už před ním vedení kanadského klubu oznámilo, že propustilo generálního manažera Brada Trelivinga.
Maple Leafs ztrácejí na postup do play off 11 bodů a vypadá to, že se poprvé za posledních deset let do vyřazovací části nedostanou.
"Podrobili jsme důkladné analýze současný stav i směr, kterým se tým musí ubírat, aby dosáhl zisku Stanley Cupu. Klub musí nastavit nový kurz pod jiným vedením,“ uvedl prezident Maple Leafs Keith Pelley.
Treliving se ujal funkce před třemi lety, předtím byl generálním manažerem v Calgary.
Není jasné, co jeho odvolání bude znamenat pro budoucnost trenéra Craiga Berubeho, kterého přivedl na střídačku Toronta předloni.
Stanleyův pohár získali Maple Leafs naposledy v roce 1967.