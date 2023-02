Dres se lvem fanoušky nezajímal. Hadamczik by se rád vrátil ke státnímu znaku

Prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik chce, aby se na dres národního týmu vrátil státní znak. Reprezentační výběry začaly před bezmála pěti lety používat nově vytvořené logo se lvem, které bylo součástí kompletní změny identity českého hokeje.

Dres se lvem letos oblékli i úspěšní reprezentanti do 20 let | Foto: ČTK

Podoba dresů by se ale mohla znovu změnit, podle Hadamczika v ideálním případě v příští sezoně, kdy se v Česku uskuteční mistrovství světa.

O možné změně Hadamczik poprvé mluvil v úterý večer v Pardubicích na galavačeru k oslavě sto let východočeského klubu, dnes svůj plán vysvětlil i v České televizi. Zdůraznil ale, že o všem bude teprve jednat výkonný výbor ČSLH. Nejdříve příští týden.

"Bylo to spontánní a nečekal jsem, že to vyvolá takový obrovský zájem," řekl Hadamczik. O možnosti návratu znaku podle svých slov mluvil proto, že zástupcům Dynama slavnostně předal historický dres, na jehož záda jim napsal přání úspěchů i v budoucnosti. "A jak jsem ho držel, tak jsem řekl, že jim nesu krásný dres. Jsem přesvědčený a nejen já, bylo to vyhodnoceno jako nejlepší dres, který jsme kdy měli," uvedl Hadamczik, jenž v loňském roce nahradil v čele svazu Tomáše Krále.

Bývalé vedení hokejového svazu změnilo identitu a podobu dresů v červnu 2018. I proto, aby mělo právní ochranu při prodeji reklamních předmětů včetně replik dresů. Podle Hadamczika ale fanoušci o dresy s novým logem neměli zájem. "Zjistil jsem si, kolik peněz nám vydělal nový dres, a když jsme viděl, že tam žádné peníze nejsou, tak jsem si řekl, že musíme uspokojit národ. A jestli se národ s tím dresem neztotožnil, tak jsem začal přemýšlet, co můžeme udělat," řekl Hadamczik.

Představitelé ČSLH si proto nechali udělat několik návrhů, jak by mohly dresy v budoucnosti vypadat. Podle Hadamczika by vedle velkého státního znaku jeho součástí bylo i svazové logo. "Chtěl bych spojit licencovaný znak se státním znakem, aby to nemohli kopírovat a lidi si kupovali originály. Budeme o tom diskutovat," uvedl šéf hokejového svazu. Ve hře je i varianta, že by reprezentace vedle bílé a červené varianty dresů začala používat modré, tak jako v československé éře.

Pokud Hadamczikův plán podpoří členové výkonného výboru, mohli by hokejisté v dresech s dominantním státním znakem nastoupit na světovém šampionátu v Praze příští rok. "Mohu slíbit fanouškům, že udělám maximum, abychom tam takový dres měli," řekl Hadamczik.