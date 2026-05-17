„Doufám, že mi doma nezapálí auto.“ Horák ujišťuje, že teď už je zase Čech

Hokejový brankář Lukáš Horák obdržel v sobotu cenu pro nejlepšího hráče utkání MS. Ne ovšem na české straně, jak sugeruje jeho jméno, nýbrž na straně Slovinska, které dovedl k historické výhře. Sám tomu nemohl uvěřit.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Slovinsko na světovém šampionátu poprvé reprezentoval loni. Tehdy nevěděl, jestli to stihne, protože papírové stvrzení druhého občanství mu ne a ne přijít. Nakonec se ale dočkal a outsiderovi pomohl k poměrně překvapivé záchraně na úkor Francie.
Letos se o účast bál pro změnu kvůli nalomenému zdraví. Údajně ho trápila achilovka. Horák ale opět dorazil a hned na úvod se blýskl majstrštykem.
Proti Česku, své rodné zemi, pochytal 33 z 35 střel a dotlačil tým k výhře 3:2 v prodloužení.
Slovinci porazili Česko poprvé v historii, předtím mu podlehli ve všech pěti případech, většinou jednoznačně.
„Už před zápasem jsem cítil, že vyhrajeme,“ rozesmál se 32letý Horák po zápase.
„Super zážitek, budu si to pamatovat do konce života,“ tvrdil už s vážnou tváří. „Asi je to můj vrchol kariéry. Celý život jsem na Čechy koukal, fandil jim, teď nastoupím proti nim a ještě vyhrajeme. Nevím, co na to říct. Pořád tomu nevěřím.“
Horák za Česko i chytal, ale jen v mládeži a nikdy na velké akci.
Kariéru rozvíjel v Litvínově, mimochodem i pod současným trenérem české reprezentace Radimem Rulíkem, ale výrazněji se neprosadil. V cizině prošel Francií, Dánskem, až se usadil ve slovinské Lublani, za kterou chytá převážně rakouskou ICEHL.
Do slovinské reprezentace se nechal zlákat jejím trenérem Edem Terglavem, kterého dobře zná z angažmá ve francouzském Grenoblu.
Nyní outsidera, který ještě předloni hrál s Japonskem nebo Rumunskem mistrovství světa nižší kategorie, dotáhl k nečekaným dvěma bodům. „Ty ale v tomhle turnaji nic neznamenají. Stále musíme sbírat body, kde to půjde. Zbývá ještě šest zápasů, nesmíme se vznášet v oblacích,“ upozornil Horák, že hrozba sestupu z „áčkového“ šampionátu stále není zažehnána.
Ve zbytku MS bude ovšem fandit i Česku.
„Teď už jsem zase naplno Čech,“ hlásil rodák z Mostu po výhře. „Doufám, že mi doma nezapálí auto,“ dodal se smíchem v mateřském jazyce.
Češtinu mimochodem šíří i ve slovinské reprezentaci, to když takto diriguje spoluhráče, kteří mu díky angažmá v extralize rozumějí. Jinak používá angličtinu.
Slovinsky rozumí, ale s mluveným projevem je to horší. I tak ho ale spoluhráči v sobotu oslavovali jako hrdinu.
