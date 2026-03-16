16. 3. Elena
Reklama
Reklama
Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu, Draisaitl nedohrál kvůli zranění

Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.

Lukáš Dostál v akciFoto: CTK
Reklama

Dostál inkasoval všechny tři branky v rozmezí 22. až 34. minuty. Postupně jej překonali ze střely z kruhu Alex Newhook, Cole Caufield a Nick Suzuki, kteří otočili stav z 0:2 na 3:2. Český gólman inkasoval ještě jednou, ale gól Montrealu na 4:3 neplatil, protože padl po vypršení druhé třetiny.

Anaheim, který hrál druhý zápas bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, vedl 2:0 brankami Lea Carlssona. Na obrat domácích odpověděl ve 36. minutě vyrovnávací trefou Troy Terry. Zápas rozhodl Cutter Gauthier v čase 57:30.

Draisaitl otevřel ve čtvrté minutě skóre, ale další střídání jej u střídačky Nashvillu dohrál Ozzy Wiesblatt a německý útočník zamířil do kabiny. Ještě se vrátil, ale po dvou střídáních z utkání odstoupil. Výhru Edmontonu řídil Connor McDavid, který přihrál na všechny tři góly.

NHL:

Reklama
Reklama

Montreal - Anaheim 3:4, Winnipeg - St. Louis 3:2, Ottawa - San Jose 7:4, Minnesota - Toronto 2:4, Seattle - Florida 6:2, Edmonton - Nashville 3:1.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dominik Feri, 26.10. 2023

Soud projedná další Feriho znásilnění, do sálu bude kvůli velkému zájmu vydávat vstupenky

Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Podle dřívějších informací se stíhání týká případu sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale muž bez jejího souhlasu sundal kondom. Na jednání plánuje soud kvůli předpokládanému zájmu veřejnosti vydávat vstupenky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama