Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu, Draisaitl nedohrál kvůli zranění

Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.
Dostál inkasoval všechny tři branky v rozmezí 22. až 34. minuty. Postupně jej překonali ze střely z kruhu Alex Newhook, Cole Caufield a Nick Suzuki, kteří otočili stav z 0:2 na 3:2. Český gólman inkasoval ještě jednou, ale gól Montrealu na 4:3 neplatil, protože padl po vypršení druhé třetiny.
Anaheim, který hrál druhý zápas bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, vedl 2:0 brankami Lea Carlssona. Na obrat domácích odpověděl ve 36. minutě vyrovnávací trefou Troy Terry. Zápas rozhodl Cutter Gauthier v čase 57:30.
Draisaitl otevřel ve čtvrté minutě skóre, ale další střídání jej u střídačky Nashvillu dohrál Ozzy Wiesblatt a německý útočník zamířil do kabiny. Ještě se vrátil, ale po dvou střídáních z utkání odstoupil. Výhru Edmontonu řídil Connor McDavid, který přihrál na všechny tři góly.
NHL:
Montreal - Anaheim 3:4, Winnipeg - St. Louis 3:2, Ottawa - San Jose 7:4, Minnesota - Toronto 2:4, Seattle - Florida 6:2, Edmonton - Nashville 3:1.
ŽIVĚ Pavel bude se Schillerovou jednat o rozpočtu, bude se ptát na rozpočtovou odpovědnost
Prezident Petr Pavel bude dnes jednat na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna a k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
Soud projedná další Feriho znásilnění, do sálu bude kvůli velkému zájmu vydávat vstupenky
Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Podle dřívějších informací se stíhání týká případu sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale muž bez jejího souhlasu sundal kondom. Na jednání plánuje soud kvůli předpokládanému zájmu veřejnosti vydávat vstupenky.
V prvním kole "komunálek" ve Francii uspěl expremiér Philippe, zvyšuje to jeho šanci na prezidentství
Ve Francii skončilo první kolo místních voleb, ve kterých občané rozhodují o starostech a zastupitelích ve zhruba 35 tisících městech a vesnicích. Ve městě Le Havre podle předběžných výsledků uspěl bývalý francouzský premiér Édouard Philippe, kterému tak vzrostly šance pro prezidentské volby plánované na rok 2027.
Koukat na tenis? To radši devadesátkový film, nebo Muchovou, pobavila Šwiateková
Bývalá královna žebříčku a současná dvojka Iga Šwiateková přiznala, že když zrovna nehraje tenis, v televizi na něj zrovna moc nekouká. Volný čas tráví Polka specifickým způsobem.
ŽIVĚ Írán vyzval k evakuaci částí Dubaje a Dauhá, v příštích hodinách tam zaútočí
Írán vyzval obyvatele několika oblastí v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a Dauhá v Kataru k okamžité evakuaci, protože na ně bude v příštích hodinách útočit, píše agentura Reuters. Výzvu zveřejnila státní íránská stanice Press TV s tím, že důvodem k útoku je přítomnost amerických jednotek.