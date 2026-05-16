Dostál na MS nepřiletí, neprošel prohlídkou. Místo pro gólmana je však dál otevřené

Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.

Lukáš Dostál na olympiádě 2026 v MiláněFoto: Reuters
Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr.

„Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí," řekl Šlégr.

„Máme tady ale brankáře, kterým věříme, což je důležité," doplnil s připomínkou trojice Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča.

Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu, Canadiens však v sérii 2. kola s Buffalem vedou 3:2 a je před nimi utkání v domácím prostředí.

„Počkáme, jak celá série dopadne a případně na to, jak by pak dopadla výstupní prohlídka. Potom bychom si řekli, co a jak dál," vysvětlil Šlégr.

Americký prezident Donald Trump.
Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

Meeting hnutí ANO v Českých Budějovicích
Mlčení kolem „zákona pro Babiše“ prolomeno. Lidé od ministra popsali sporný prodej půdy

Předkupní právo na zemědělskou půdu může na první poslech působit jako příliš odborné téma pro úzký okruh zasvěcenců. Ve skutečnosti jde ale o velmi důležitý vládní plán, v němž jde o miliardy korun a který je podle kritiků ušitý na míru a k radosti premiéra Andreje Babiše i jeho Agrofertu. Aktuálně.cz proto přináší nejčerstvější informace, co a jak se v celé záležitosti děje.

