Dostál na MS nepřiletí, neprošel prohlídkou. Místo pro gólmana je však dál otevřené

Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.
Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr.
„Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí," řekl Šlégr.
„Máme tady ale brankáře, kterým věříme, což je důležité," doplnil s připomínkou trojice Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča.
Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu, Canadiens však v sérii 2. kola s Buffalem vedou 3:2 a je před nimi utkání v domácím prostředí.
„Počkáme, jak celá série dopadne a případně na to, jak by pak dopadla výstupní prohlídka. Potom bychom si řekli, co a jak dál," vysvětlil Šlégr.
