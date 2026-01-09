Přeskočit na obsah
Hokej

Domů ani nedoletíme, bál se trenér stříbrných juniorů. Myslel, že jde o mstu Kanaďanů

ČTK

S dvoudenním zpožděním se dnes z mistrovství světa juniorů do Prahy vrátila evropská část stříbrného týmu českých hokejistů. Nepříznivé počasí zkomplikovalo odlet hráčů a členů realizačního týmu z USA a poté i z Londýna do Prahy.

Robert Reichel a Patrik Augusta po návratu juniorské reprezentace z MS 2026
Robert Reichel a Patrik Augusta po návratu juniorské reprezentace z MS 2026Foto: ČTK
I tak sedmička hráčů a trenéři dorazili domů s dobrou náladou, což potvrdili na tiskové konferenci.

"Bylo to hodně dobrodružné. Jeden z trenérů byl hodně pesimistický a tvrdil, že domů ani nedoletíme," uvedl manažer týmu Otakar Černý.

Vedle sedící hlavní kouč Patrik Augusta hned přiznal, že to byl on. "Říkal jsem, že nám letenky bookovala Air Canada," řekl s úsměvem. Kanadu vyřadil český tým na MS juniorů potřetí za sebou v play off, letos ji porazil v semifinále.

Hráči ani realizační tým se ale v Minnesotě nenudili. Hokejisté vyrazili na basketbalovou NBA nebo týmovou večeři. Hráči působící v zámoří ale hned po finále odletěli do svým klubů.

"Užili jsme si to. Ještě jsem na NBA nikdy nebyl a bylo to skvělé," řekl obránce Tomáš Galvas, s nímž se domů vrátilo dalších šest spoluhráčů v čele s kapitánem Petrem Sikorou.

Augusta také našel pozitiva na dopravních komplikacích.

"Možná nám ty extra dva dny pomohly. V první moment (po prohraném finále) to byla smutná stříbrná medaile. Postupem času jsme z ní ale udělali veselou, stejně jako byly dvě předešlé bronzové," řekl Augusta, pod jehož vedení česká dvacítka získala tři cenné kovy na vrcholné akci za sebou.

Šestapadesátiletý kouč v Praze stejně jako v dějišti turnaje odmítal osobní zásluhy za úspěchy juniorských týmů.

"Nemyslím si, že bych medaile získal já. Já nebyl na ledě, zásluha jde za hráči. Já jsem šťastný, že jsem mohl být součástí realizačního týmu. Byla to skvělá jízda a věřím, že se ještě potkáme," řekl Augusta, který po sezoně u dvacítky končí.

Bilancovat své úspěchy u juniorské reprezentace se zatím nechystá.

"Na to jsem ještě mladý. Možná až někdy v budoucnosti s vnoučaty. Nikde taky není napsané, že je to poslední sezona (u dvacítky). Příště u týmu ale určitě nebudu," řekl Augusta.

Přál by si, aby tým převzali jeho asistenti Robert Reichel a Pavel Trnka. "Nejsem v pozici, abych určoval nástupce. Byl bych ale rád, aby kluci pokračovali třeba beze mě," uvedl.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik již v úterý ČTK řekl, že by měl rád o Augustově nástupci jasno do konce ledna. Vše bude řešit výkonný výbor svazu. V příštím týdnu by se Hadamczik se současnými trenéry měl sejít.

