Lední hokej

Absurdní, žasnou v NHL nad Coloradem. Hrát proti Nečasově formaci je prý nefér

před 5 hodinami
Připomíná to dobu, kdy Colorado táhli Sakic, Forsberg, Hejduk, Roy, Blake a další hvězdy. Současní Avalanche válcují hokejovou NHL, jako by byl začátek tisíciletí a neexistovaly platové stropy.
Zleva Jack Drury, Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon
Zleva Jack Drury, Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon | Foto: Profimedia

Když Boston v památné základní části 2022/23 nastřádal 135 bodů a překonal 46 let starý rekord Montrealu, mělo se za to, že takovou jízdu už možná nikdy nikdo nepřekoná. Ne ve vyrovnané éře platových stropů.

Uběhlo ale jen pár let a na překonání rekordu může směle pomýšlet Colorado.

V prvních 25 zápasech ročníku zažili Avalanche jen jednu porážku v základní hrací době a získali 42 bodů z 50 možných. S úspěšností 84 procent jsou na tom - jakkoliv to zní bizarně - lépe než někteří brankáři.

Pokud udrží současné tempo, budou mít na konci základní části 138 bodů, o tři více než před lety Boston, a - což je možná ještě zajímavější - rozdíl ve skóre +157. Bruins se dostali "jen" na číslo +128.

Colorado je momentálně bezkonkurenční, bodovalo už 16krát v řadě. Proto nepřekvapí, že ve čtvrtletním hodnocení online deníku The Athletic dostalo nejvyšší známku A+.

"Získalo alespoň bod ve všech zápasech kromě jednoho, což je v této fázi sezony absurdní. Avs jsou teď jednoznačně nejlepším týmem v ledním hokeji," napsal novinář Jesse Granger.

Válcování zbytku ligy mají na svědomí i Češi. Částečně forvard Ivan Ivan coby dříč na hraně sestavy, neoddiskutovatelně pak Martin Nečas, pravé křídlo elitní lajny.

Tu dále tvoří centr Nathan MacKinnon a Artturi Lehkonen. Zezadu je jistí první obranný pár Cale Makar - Devon Toews. Pětice dominuje na ledě natolik, že momentálně ční na prvních pěti místech ligové tabulky +/-.

Hotový kolotoč nastává hlavně tehdy, když se při útočné kombinaci sejdou MacKinnon, Makar a Nečas. "Tohle není fér," žasl nedávno nad jednou z jejich gólových akcí televizní komentátor Liam McHugh.

Zřejmě nejdůležitějším hráčem coloradské mašiny je MacKinnon, snad jediný hráč, který konkuruje Connoru McDavidovi v debatách o nejlepším hokejistovi planety.

Nečas, který ve 25 kláních nasbíral 33 bodů (13+20) a může poprvé v NHL pokořit stovku, však superhvězdě zdatně sekunduje.

Na rozdíl od většiny hráčů stačí "Macovým" mimořádně rychlým nohám a myšlenkám. Do jisté míry ho dokáže zastoupit, třeba při vyvážení kotouče. Soupeři pak neví, koho bránit dřív.

"Nečas rád hraje s pukem a bruslí hrozně hladce a plynule, Nateovi trochu ulehčuje práci. Rozumějí si ještě lépe než v minulé sezoně," prohlásil před časem bývalý obránce Avalanche John-Michael Liles. "A pak je tu Lehkonen, takový švýcarský nůž, který umí všechno. Získává puky, chodí před bránu… Baví mě sledovat, jaká chemie se mezi touto trojicí tvoří."

Ne všechno ale Coloradu klape. Ze sedmi zápasů, které šly do prodloužení, vyhrálo jediný a s asi 16procentní úspěšností přesilovky patří do ligového podprůměru.

S ohledem na přítomnost MacKinnona, Makara a Nečase to Anthony Trudeau z webu Daily Faceoff označil za nepochopitelné a bizarní. "To je ale na Avs to děsivé: jejich nejlepší hokej teprve přijde," dodal s přesvědčením, že jediné nedostatky týmu se nakonec vypaří.

