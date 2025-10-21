Oceláři vyloupili Prahu. Spartu položilo dlouhé oslabení po faulu kolenem

Oceláři ukončili sérii tří porážek ve vzájemných zápasech, o výhře rozhodli na začátku závěrečné desetiminutovky, kdy při vyloučení Adama Rašky na pět minut a do konce utkání skórovali David Cienciala a Ondřej Kovařčík a získali náskok 3:1. Sparta nenavázala na předchozí dvě výhry a připsala si šestou porážku z posledních osmi zápasů.
Třinec nastoupil bez svého nejproduktivnějšího hráče Libora Hudáčka, který chyběl z rodinných důvodů, i bez zraněného Vladimíra Draveckého. Sparta se musela nově obejít bez beka Dominika Mašína a centa Janiho Lajunena.
Oceláři vstoupili do utkání aktivně a Kovář musel okamžitě likvidovat dvě Nestrašilovy dorážky. Po 76 sekundách už se hosté radovali z vedení, Nedomlelovo nahození od modré čáry úspěšně tečoval Flynn. Letní posila z Liberce se po osmizápasovém čekání dočkala pátého gólu v sezoně. V 6. minutě pomohla Kovářovi při šanci Ondřeje Kovařčíka levá tyč. Na druhé straně po Hykově přihrávce přikryl Mazanec puk před dorážejícím Kousalem.
Větší šanci pak měli opět hosté, ale Cienciala sám před sparťanským gólmanem neuspěl. Ve 13. minutě se nicméně dočkala Sparta vyrovnání. Po Řepíkově pokusu se puk odrazil před brankoviště k Horákovi, který si připsal sedmou branku v sezoně a celkově jubilejní 100. v 337. utkání v extralize. Vrátit vedení hostům mohl po Růžičkově přihrávce Cienciala. Při Bláhově trestu se Sparta ubránila a navíc mohla skórovat, ale Řepík z brejku zvolil místo zakončení nepřesnou přihrávku na Dzierkalse.
V úvodu druhé části si při Vránově vyloučení poradil Mazanec s Hykovou střelou z pozice mezi kruhy. Po pasáží bez šancí se v polovině prostředního dějství dostal do dobré příležitosti Růžička, ale Kovář ji zlikvidoval lapačkou. Ve 33. minutě se prosadil z dorážky hostující Kubiesa, ale radost z premiérové branky ve čtvrtém extraligovém zápasu mu sebrala úspěšná trenérská výzva Sparty proti předchozímu ofsajdu. Vzápětí po Horákově přihrávce neprostřelil Mazance Řepík. Oceláři se ubránili i při trestech Galvase a Růžičky.
V úvodu třetí třetiny měli možnosti při Němečkově trestu Ondřej Kovařčík a Nestrašil. Ve 49. minutě dostal Raška po zákroku kolenem na Romana trest na pět minut a do konce utkání poté, co si sudí Ondráček s Květoněm prohlédli situaci na videu. V dlouhé přesilovce Oceláři dvakrát skórovali. V čase 50:44 se po Sikorově přihrávce trefil z levého kruhu Cienciala. Za 117 sekund po Ciencialově pasu zvýšil rozjetý Ondřej Kovařčík, který se dostal za obranu domácích.
Při Romanově pobytu na trestné lavici sáhla Sparta k power play, ale v 56. minutě obral Krejčíka o puk Michal Kovařčík a zamířil do prázdné branky. Třinec bodoval pojedenácté za sebou a z toho desetkrát vyhrál. Sparta pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem, který nahradil Pavla Grosse, prohrála v extralize druhé ze čtyř utkání.
Litvínovský zmar trvá
Hradec Králové zvítězil rovněž v dohrávce 15. kola 3:0 v Českých Budějovicích a připsal si šestou výhru za sebou. Dvěma góly a asistencí k tomu přispěl Aleš Jergl a tři body za branku a dvě přihrávky zaznamenal také Martin Kohout. Slovenský gólman Stanislav Škorvánek vychytal čtvrtou nulu v sezoně. Motor prohrál čtvrtý z posledních pěti duelů.
Olomouc v dohrávce 6. kola porazila doma Litvínov 3:2. Na góly hostujících Adama Poláška a Nicolase Hlavy odpověděli Karel Plášek a Rok Macuh. Skóre poté v čase 45:46 obrátil ve prospěch Hanáků Petr Fridrich. Olomouc zvítězila potřetí v řadě a posunula se na čtvrté místo tabulky. Naopak poslední Verva natáhla sérii porážek už na deset utkání.
Dohrávka 6. kola hokejové extraligy:
HC Olomouc - HC Verva Litvínov 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 6. Plášek (Doktor, Stella), 45. Macuh, 46. Fridrich (Čacho, Stella) - 1. Polášek (Koblasa, Hännikäinen), 9. Hlava (Plutnar, Zygmunt). Rozhodčí: Cabák, Šír - Peluha, Rožánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 3835.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Řezníček, Rašner - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Doktor, Macuh, Plášek - Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, O. Baláž - Pištěk, D. Kaše, O. Kaše - Hännikäinen, Gut, Koblasa - Jaroslav Brož, Jurčík, Čajkovič - Hlava, Zygmunt, Maštalířský. Trenér: Petr.
Dohrávka 15. kola hokejové extraligy:
Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 2. Jergl (Kohout), 22. Jergl (Kevin Klíma, Kohout), 55. Kohout (Kevin Klíma, Jergl). Rozhodčí: Hribík, Sýkora - Lhotský, Gerát. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5802.
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Pýcha, Vála, Š. Kubíček, Cibulka - Lantoši, Harris, N. Olesen - Ordoš, M. Toman, M. Beránek - Kubík, F. Přikryl, Kašlík - P. Novák, J. Lev II, Chlubna. Trenér: Čihák.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Pilař, Pláněk, Dlapa - Nenonen, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Pour, Batna, Hašek. Trenér: T. Martinec.
HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 13. R. Horák (Chlapík, Řepík) - 2. Flynn (Nedomlel), 51. Cienciala (Sikora), 53. O. Kovařčík (Cienciala, M. Kovařčík), 56. M. Kovařčík. Rozhodčí: Ondráček II, Květoň - Ondráček I, Šimánek. Vyloučení: 3:5, navíc Raška (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 16.288.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Řepík, R. Horák, Chlapík - Dzierkals, O. Bláha, Raška - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - M. Vitouch, Kuťák, D. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, P. Vrána, Flynn - M. Růžička, Sikora, Cienciala - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Moták.