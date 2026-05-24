Dobešových 23 úspěšných zákroků nestačilo. Montreal s Carolinou poprvé prohrál

Hokejisté Caroliny udolali v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1.
Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel. Zápas rozhodl v čase 63:29 Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který v utkání dvakrát vyrovnal.
Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, když povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.
Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, když se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony.
Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.
Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play off.
Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas:
Carolina - Montreal 3:2 v prodl. (stav série: 1:1)
