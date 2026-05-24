Přeskočit na obsah
Benative
24. 5. Jana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Dobešových 23 úspěšných zákroků nestačilo. Montreal s Carolinou poprvé prohrál

ČTK

Hokejisté Caroliny udolali v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1.

Nikolaj Ehlers (27) ä Jakub Dobeš v zápase play off NHL Carolina - Montreal
Nikolaj Ehlers (27) ä Jakub Dobeš v zápase play off NHL Carolina - MontrealFoto: CTK
Reklama

Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel. Zápas rozhodl v čase 63:29 Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který v utkání dvakrát vyrovnal.

Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, když povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.

Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, když se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony.

Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.

Reklama
Reklama

Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play off.

Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas:

Carolina - Montreal 3:2 v prodl. (stav série: 1:1)

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu
Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu
Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu

Nejdřív vrchní ředitel, teď je na odstřel sám ministr Zůna? Vliv Landovského roste

Tahle schůzka se Jaromíru Zůnovi nepovedla. Středeční jednání trvající přes 150 minut bylo podle informací deníku Aktuálně.cz dalším z řady těch, kdy Andrej Babiš dával najevo svou nespokojenost s prací ministra obrany. Komfortu Zůnovi nepřidalo ani to, že premiér si s sebou na debatu o koncepci české armády přivedl i zmocněnce Jakuba Landovského, jenž je pro Babiše stále důležitějším spojencem.

Reklama
Velitel estonského námořnictva komodor Ivo Värk na námořní základně v hlavním městě Tallinnu, 15. května 2026.
Velitel estonského námořnictva komodor Ivo Värk na námořní základně v hlavním městě Tallinnu, 15. května 2026.
Velitel estonského námořnictva komodor Ivo Värk na námořní základně v hlavním městě Tallinnu, 15. května 2026.

„Baltské moře je zaminované.“ Velitel flotily se chystá na ruské „zombie“ lodě

Co do počtu obyvatel je Estonsko několikrát menší než Česko, rozlohou asi o 40 procent. Ovšem na rozdíl od tuzemska má nejsevernější pobaltská země na 2000 ostrovů a dlouhé pobřeží Baltského moře. Na dohled estonských břehů v současnosti proplouvají tankery takzvané ruské stínové flotily, pomocí kterých Rusové obcházejí sankce. A zároveň ohrožují klíčové podmořské kabely a potrubí.

Reklama
Reklama
Reklama