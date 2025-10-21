Tři zápasy, tři výhry. Dobeš znovu čaroval a nadchl spoluhráče: Zachránil nám utkání

Dobeš v sezoně naskočil do třetího zápasu a potřetí dovedl Canadiens k vítězství. Proti Buffalu potvrdil výbornou formu, opět neinkasoval více než dvě branky a zápas zakončil s úspěšností 93,8 procenta.
Po úvodních třech zápasech Dobeš drží skvělá čísla. S průměrem 1,64 inkasovaného gólu na zápas je v úvodu sezony třetím nejlepším gólmanem ligy, s úspěšností zákroků sahající k 94 procentům je čtvrtý, ale mezi gólmany, kteří odchytali alespoň tři zápasy, kouká na záda pouze Igoru Šesťorkinovi z New York Rangers.
Podle pokročilé statistiky vyjadřující, kolik gólů brankář chytil nad očekávání, je Dobeš na čísle 5,6, což ho v ligovém srovnání řadí na šesté místo. Pohledem čísel je na tom zatím výrazně lépe než týmová jednička Sam Montembeault.
"Dobby byl znovu skvělý. Ve druhé třetině jsme ho několikrát nechali na holičkách, ale podržel nás a svým výkonem znovu nakopl. Jsem rád, že jsme pro něj vybojovali vítězství," chválil českého brankáře útočník Jake Evans.
Právě ve druhé třetině Dobeš inkasoval gól z hole krajana Kulicha. Český centr se prosadil šikovnou bekhendovou střelou nad beton a srovnal na 1:1. "V první třetině nás přehráli, ale dokázali jsme se dostat zpět do zápasu a vyrovnali jsme. Bohužel jsme utkání nedovedli k vítězství," řekl český útočník, jenž neprožívá úplně vydařený začátek sezony.
Kulich se vrátil do elitní formace Sabres, podruhé v sezoně na ledě strávil přes 18 minut a poprvé zažil, jaké to je překonat gólmana soupeře. Dosud jediný gól dal do prázdné branky v závěru zápasu s Ottawou.
NY Rangers - Minnesota 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Branky: 1. Panarin - 6. Brodin, 49. Jurov, 59. Kaprizov. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Jurov, 2. Gustavsson (oba Minnesota), 3. Šesťorkin (NY Rangers).
Philadelphia - Seattle 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Branky: 10. a 36. Tippett, 14. a 26. Foerster, 25. Konecny - 8. Eberle, 29. Nyman. Střely na branku: 27:23. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval 2 branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 16.099. Hvězdy zápasu: 1. Tippett, 2. York, 3. Foerster (všichni Philadelphia).
Montreal - Buffalo 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky: 9. O. Kapanen, 43. Slafkovský, 52. L. Hutson, 60. J. Evans - 27. Kulich, 53. Kozak. Střely na branku: 31:32. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 93,8 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský, 2. Evans, 3. Dobeš (všichni Montreal).
Calgary - Winnipeg 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Branky: 34. Andersson (Klapka) - 43. J. Toews, 56. Scheifele. Střely na branku: 33:28. Diváci: 16.800. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Wolf (Calgary), 3. Scheifele (Winnipeg).
Vegas - Carolina 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branky: 9. Eichel, 11. Dorofejev (Hertl), 52. Barbašov, 59. W. Karlsson - 25. Sebastian Aho. Střely na branku: 25:28. Diváci: 17.682. Hvězdy zápasu: 1. Schmid, 2. Barbašov, 3. Saad (všichni Vegas).
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Detroit
|6
|5
|0
|1
|20:14
|10
|2.
|Montreal
|7
|5
|0
|2
|25:20
|10
|3.
|Toronto
|6
|3
|1
|2
|22:20
|7
|4.
|Florida
|7
|3
|0
|4
|15:20
|6
|5.
|Boston
|7
|3
|0
|4
|21:22
|6
|6.
|Buffalo
|6
|2
|0
|4
|15:18
|4
|7.
|Ottawa
|6
|2
|0
|4
|20:30
|4
|8.
|Tampa Bay
|6
|1
|2
|3
|16:21
|4
Metropolitní divize:
|1.
|Carolina
|6
|5
|0
|1
|24:15
|10
|2.
|New Jersey
|5
|4
|0
|1
|19:15
|8
|3.
|Pittsburgh
|6
|4
|0
|2
|18:15
|8
|4.
|Washington
|6
|4
|0
|2
|17:12
|8
|5.
|Philadelphia
|6
|3
|1
|2
|18:16
|7
|6.
|NY Rangers
|8
|3
|1
|4
|16:15
|7
|7.
|Columbus
|5
|2
|0
|3
|14:15
|4
|8.
|NY Islanders
|5
|2
|0
|3
|16:19
|4
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|6
|5
|1
|0
|21:10
|11
|2.
|Winnipeg
|6
|5
|0
|1
|23:13
|10
|3.
|Utah
|6
|4
|0
|2
|17:13
|8
|4.
|Chicago
|7
|3
|2
|2
|22:18
|8
|5.
|Minnesota
|7
|3
|1
|3
|20:23
|7
|6.
|St. Louis
|5
|3
|0
|2
|15:18
|6
|7.
|Dallas
|5
|3
|0
|2
|19:18
|6
|8.
|Nashville
|6
|2
|2
|2
|15:19
|6
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|7
|5
|2
|0
|30:20
|12
|2.
|Vancouver
|6
|4
|0
|2
|20:17
|8
|3.
|Seattle
|6
|3
|2
|1
|18:19
|8
|4.
|Anaheim
|5
|2
|1
|2
|14:18
|5
|5.
|Edmonton
|6
|2
|1
|3
|15:18
|5
|6.
|Los Angeles
|6
|1
|2
|3
|17:24
|4
|7.
|San Jose
|5
|0
|2
|3
|13:25
|2
|8.
|Calgary
|7
|1
|0
|6
|12:27
|2