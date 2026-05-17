Dobeš střídal po šesti gólech. Montreal slízl od Buffala debakl, rozhodne sedmý zápas

Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli v Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubovi Dobešovi, který inkasoval šestkrát z 33 střel. Za stavu 3:6 střídal.
Série se rozhodne v Buffalu v noci na úterý SELČ. V ligovém semifinále na vítěze čeká Carolina.
Český gólman inkasoval už po 33 sekundách, kdy ho překonal právě Dahlin a poslal Buffalo do brzkého vedení. Canadiens ale během deseti minut otočili na 3:1 a vyhnali z branky Alexe Lyona.
Sabres střídání v brankovišti probudilo. Ve 14. minutě zásluhou Jasona Zuckera snížili a ve druhé dvacetiminutovce třemi góly otočili skóre.
V čase 49:58 zvýšil už na 6:3 svým druhým přesným zásahem v zápase Jack Quinn a po jeho trefě v přesilové hře Dobeš přenechal místo Jacobu Fowlerovi.
Montreal více než sedm minut před koncem zkusil štěstí v šesti, ani tento risk ale Canadiens nevyšel. Do prázdné branky se trefil Tage Thompson a v závěru ještě využil přesilovou hru Zach Metsa, který uzavřel na konečných 8:3.
„Rozhodla druhá třetina, která nám nevyšla podle představ. Vstupovali jsme do ní s jednobrankovým náskokem, ale soupeř nám v ní utekl. Ve třetí dvacetiminutovce už jsme ztrátu zkoušeli dohnat marně," řekl kapitán Canadiens Nick Suzuki.
Hokejisté Sabres se do play off vrátili po 14 neúspěšných pokusech a nyní jsou jednu výhru od postupu do konferenčního finále.
„Je neuvěřitelné, že jsme dnes dokázali vyhrát. Kvůli zápasům, jako je tento, hraju hokej. Každý z nás odehrál svůj nejlepší zápas v play off," chválil spoluhráče kapitán Dahlin.
Buffalo v Montrealu poprvé od roku 1975 dokázalo ve vyřazovací části vyhrát duel, v němž střídalo brankáře.
„Odehráli jsme opravdu skvělý zápas. Hráli jsme velmi dobře a udělali jsme všechno pro to, abychom se udrželi v boji o postup," dodal Dahlin, jenž se díky gólu a čtyřem asistencím posunul v produktivitě obránců play off na druhé místo. S bilancí 3+10 ztrácí dva body na Quinna Hughese.
Na 13 bodech je také zadák Montrealu Lane Hutson, který si v sobotu připsal už 11. asistenci v bojích o Stanley Cup.
„Žádnou paniku byste v týmu nenašli. Jsme natěšení na to, že si můžeme zahrát ještě jeden zápas. Máme rádi výzvy, tak jsme si jednu přichystali. Soupeř odehrál skvělé utkání, musíme odpovědět stejně," řekl Hutson po vysoké porážce.
Hráči Buffala rozhodli zejména v přesilových hrách, dali v nich čtyři branky.
„Byl to trochu chaos, ale na to už jsme si v této sérii zvykli. Věděli jsme, že jsme v první třetině odehráli v přesilovkách dobré pasáže a to nás možná nakoplo k obratu," připustil Quinn, jenž využil dvě početní výhody.
2. kolo play off NHL:
Východní konference - 6. zápas:
Montreal - Buffalo 3:8 (3:2, 0:3, 0:3)
Branky: 2. A. Xhekaj, 9. Děmidov, 11. J. Evans - 31. a 50. Quinn, 1. Dahlin, 14. Zucker, 21. Benson, 33. K. Helenius, 55. T. Thompson, 58. Metsa. Střely na branku: 22:36. Dobeš odchytal za Montreal 49 minut a 58 vteřin, inkasoval šest branek z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Quinn, 3. T. Thompson (všichni Buffalo). Stav série 3:3.
