Dobeš se znovu zapsal do historie Montrealu a zlomil domácí neporazitelnost Caroliny

Jakub Dobeš dál píše svůj pohádkový příběh v NHL. Český brankář dovedl Montreal k výhře 6:2 na ledě Caroliny v úvodním finále Východní konference a výrazně se podepsal pod první domácí porážku Hurricanes v letošním play off.
Rodák z Ostravy si připsal 25 zákroků a úspěšnost 92,6 procenta. Přestože inkasoval už po pouhých 33 sekundách, nenechal se rozhodit a postupně se stal jedním z klíčových mužů večera.
Canadiens po rychlém šoku převzali kontrolu nad zápasem, otočili skóre a vybudovali si rozhodující náskok.
Dobeš zároveň znovu posunul své nováčkovské statistiky v historických tabulkách slavného klubu.
V letošním play off vyhrál už devátý zápas z patnácti startů a zařadil se mezi čtyři nováčkovské brankáře Montrealu, kteří dosáhli na minimálně devět vítězství ve vyřazovacích bojích. Před ním to dokázali jen legendární Patrick Roy, Ken Dryden a Steve Penney.
V souboji gólmanů navíc přehrál zkušeného Frederika Andersena, který na druhé straně zaznamenal 16 zákroků. Montreal tak vstoupil do série ve velkém stylu a vyslal jasný vzkaz, že v boji o Stanley Cup rozhodně nechce být jen outsiderem.
"Ačkoliv nás první střelou zaskočili, myslím, že jsme měli dost sebevědomí hrát nadále tak, jak umíme. Cole (Caufield) skóroval hned v dalším střídání. Pak se k němu přidali Danault, Texier a Děmidov. A když vedete o tři góly, musíte vyhrát," řekl kapitán Montrealu Nick Suzuki
Ten zaznamenal tři asistence a vytvořil nový klubový rekord v play off, když na kluzištích soupeřů nasbíral už 14 bodů (4+10).
Velký moment předvedl ve 48. minutě Juraj Slafkovský, kdy Andersena přelstil po famózní stahovačce . A jedničce draftu z roku 2022 patřilo i poslední slovo zápasu. Podruhé se slovenský útočník prosadil v čase 57:32 střelou do prázdné branky a za tříbodové představení byl vyhlášen první hvězdou utkání.
"Líbilo se mi, jak jsme hráli a jak jsme dokázali naplnit své plány. Věděli jsme, že ve druhé a třetí třetině se budou snažit vrátit do utkání. Šlo o to připravit se na jejich tlak a zachovat klid. Teď už se musíme podobně soustředit i na druhý zápas," uvedl Slafkovský.
Finále Východní konference play off NHL - 1. zápas:
Carolina - Montreal 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
Branky: 1. Jarvis, 23. Robinson - 48. a 58. Slafkovský, 1. Caufield, 5. Danault, 9. Texier, 12. Děmidov. Střely na branku: 27:22. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 27 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 18.723. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský, 2. Caufield, 3. Danault (všichni Montreal).