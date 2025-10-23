Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Nezhasl ji ani gól od českého krajana

Český brankář byl zvolen největší hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel, úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta a statisticky patří mezi nejlepší gólmany soutěže.
V Calgary nestačil jen na Klapkovu akci. Pětadvacetiletý forvard se prosadil ve 46. minutě po hrubce montrealského obránce Noaha Dobsona.
Zůstal sám před Dobešem a střelou na bližší tyč vyrovnal, byl to jeho první gól v novém ročníku soutěže.
V prodloužení zajistil Canadiens druhý bod obránce Mike Matheson, který v nastaveném čase skóroval poprvé v kariéře.
"Vítězný gól jsme vstřelili díky tomu, že jsme za hry na rozdíl od soupeře prostřídali a měli na ledě tři čerstvé hráče," pochvaloval si trenér Canadiens Martin St. Louis, jehož tým v této sezóně vyhrál už třetí zápas v prodloužení.
Hokejisté New Jersey protáhli vítěznou šňůru už na šest zápasů díky výhře 4:1 nad Minnesotou. Ondřej Palát odehrál za Devils téměř čtrnáct minut, ale nebodoval.
Za Wild nastoupil obránce David Jiříček, jenž ve 45. minutě z trestné lavice sledoval, jak jeho prohřešek proti pravidlům potrestal Arsenij Gricjuk a zvýšil vedení Devils na 3:0.
Buffalo doma porazilo 4:2 Detroit. Zazářili tříbodový Jack Quinn a brankář Colten Ellis, jenž při své premiéře v NHL vychytal i první vítězství.
Jiří Kulich v barvách Sabres hrál v první elitní formaci, dvakrát vystřelil na branku, bodově ovšem vyšel na prázdno.
Výsledky NHL:
Calgary - Montreal 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Branky: 46. Klapka - 18. Z. Bolduc, 61. Matheson. Střely na branku: 37:28. Dobeš odchytal za Montreal 61 minut, inkasoval jednu branku z 37 střel a úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta. Diváci: 17.826. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš (Montreal), 2. Wolf (Calgary), 3. Matheson (Montreal).
New Jersey - Minnesota 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 17. Cotter, 27. Dillon, 45. Gricjuk, 59. Bratt - 51. Boldy. Střely na branku: 35:30. Diváci: 16.434. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Daws, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).
Buffalo - Detroit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Branky: 32. Zucker, 37. Kozak, 45. Quinn, 49. Doan - 23. Compher, 39. Finnie. Střely na branku: 31:29. Diváci: 15.104. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Quinn, 3. Kozak (všichni Buffalo).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|8
|6
|0
|2
|27:21
|12
|2.
|Detroit
|7
|5
|0
|2
|22:18
|10
|3.
|Florida
|8
|4
|0
|4
|19:23
|8
|4.
|Toronto
|7
|3
|1
|3
|24:25
|7
|5.
|Buffalo
|7
|3
|0
|4
|19:20
|6
|6.
|Boston
|8
|3
|0
|5
|24:26
|6
|7.
|Ottawa
|7
|2
|1
|4
|22:33
|5
|8.
|Tampa Bay
|6
|1
|2
|3
|16:21
|4
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|7
|6
|0
|1
|28:18
|12
|2.
|Carolina
|6
|5
|0
|1
|24:15
|10
|3.
|Pittsburgh
|7
|5
|0
|2
|23:16
|10
|4.
|Washington
|7
|5
|0
|2
|21:13
|10
|5.
|Philadelphia
|6
|3
|1
|2
|18:16
|7
|6.
|NY Rangers
|8
|3
|1
|4
|16:15
|7
|7.
|Columbus
|6
|3
|0
|3
|19:16
|6
|8.
|NY Islanders
|6
|3
|0
|3
|20:22
|6
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|7
|5
|2
|0
|24:14
|12
|2.
|Winnipeg
|6
|5
|0
|1
|23:13
|10
|3.
|Utah
|7
|5
|0
|2
|21:16
|10
|4.
|Chicago
|7
|3
|2
|2
|22:18
|8
|5.
|St. Louis
|6
|3
|1
|2
|16:20
|7
|6.
|Minnesota
|8
|3
|1
|4
|21:27
|7
|7.
|Dallas
|6
|3
|0
|3
|20:23
|6
|8.
|Nashville
|7
|2
|2
|3
|17:24
|6
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|7
|5
|2
|0
|30:20
|12
|2.
|Vancouver
|7
|4
|0
|3
|21:22
|8
|3.
|Seattle
|7
|3
|2
|2
|19:23
|8
|4.
|Anaheim
|6
|3
|1
|2
|19:20
|7
|5.
|Edmonton
|7
|3
|1
|3
|18:20
|7
|6.
|Los Angeles
|7
|2
|2
|3
|19:25
|6
|7.
|Calgary
|8
|1
|1
|6
|13:29
|3
|8.
|San Jose
|6
|0
|2
|4
|16:29
|2