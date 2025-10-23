Lední hokej

Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Nezhasl ji ani gól od českého krajana

před 28 minutami
Čtvrtý start v sezoně, čtvrté vítězství. Český gólman Jakub Dobeš udivuje v novém ročníku hokejové NHL skvělou bilancí. Nepokazil mu ji ani Adam Klapka z Calgary, který sice krajana v brance překonal, ale Dobeš i tak slavil s Montrealem výhru 2:1 v prodloužení.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš přijímá po utkání v Calgary gratulace k dalšímu vítězství
Brankář Montrealu Jakub Dobeš přijímá po utkání v Calgary gratulace k dalšímu vítězství | Foto: Reuters

Český brankář byl zvolen největší hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel, úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta a statisticky patří mezi nejlepší gólmany soutěže.

V Calgary nestačil jen na Klapkovu akci. Pětadvacetiletý forvard se prosadil ve 46. minutě po hrubce montrealského obránce Noaha Dobsona.

Zůstal sám před Dobešem a střelou na bližší tyč vyrovnal, byl to jeho první gól v novém ročníku soutěže.

V prodloužení zajistil Canadiens druhý bod obránce Mike Matheson, který v nastaveném čase skóroval poprvé v kariéře.

"Vítězný gól jsme vstřelili díky tomu, že jsme za hry na rozdíl od soupeře prostřídali a měli na ledě tři čerstvé hráče," pochvaloval si trenér Canadiens Martin St. Louis, jehož tým v této sezóně vyhrál už třetí zápas v prodloužení.

Hokejisté New Jersey protáhli vítěznou šňůru už na šest zápasů díky výhře 4:1 nad Minnesotou. Ondřej Palát odehrál za Devils téměř čtrnáct minut, ale nebodoval.

Za Wild nastoupil obránce David Jiříček, jenž ve 45. minutě z trestné lavice sledoval, jak jeho prohřešek proti pravidlům potrestal Arsenij Gricjuk a zvýšil vedení Devils na 3:0.

Buffalo doma porazilo 4:2 Detroit. Zazářili tříbodový Jack Quinn a brankář Colten Ellis, jenž při své premiéře v NHL vychytal i první vítězství.

Jiří Kulich v barvách Sabres hrál v první elitní formaci, dvakrát vystřelil na branku, bodově ovšem vyšel na prázdno.

Výsledky NHL:

Calgary - Montreal 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 46. Klapka - 18. Z. Bolduc, 61. Matheson. Střely na branku: 37:28. Dobeš odchytal za Montreal 61 minut, inkasoval jednu branku z 37 střel a úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta. Diváci: 17.826. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš (Montreal), 2. Wolf (Calgary), 3. Matheson (Montreal).

New Jersey - Minnesota 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 17. Cotter, 27. Dillon, 45. Gricjuk, 59. Bratt - 51. Boldy. Střely na branku: 35:30. Diváci: 16.434. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Daws, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).

Buffalo - Detroit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky: 32. Zucker, 37. Kozak, 45. Quinn, 49. Doan - 23. Compher, 39. Finnie. Střely na branku: 31:29. Diváci: 15.104. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Quinn, 3. Kozak (všichni Buffalo).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 8 6 0 2 27:21 12
2. Detroit 7 5 0 2 22:18 10
3. Florida 8 4 0 4 19:23 8
4. Toronto 7 3 1 3 24:25 7
5. Buffalo 7 3 0 4 19:20 6
6. Boston 8 3 0 5 24:26 6
7. Ottawa 7 2 1 4 22:33 5
8. Tampa Bay 6 1 2 3 16:21 4

Metropolitní divize:

1. New Jersey 7 6 0 1 28:18 12
2. Carolina 6 5 0 1 24:15 10
3. Pittsburgh 7 5 0 2 23:16 10
4. Washington 7 5 0 2 21:13 10
5. Philadelphia 6 3 1 2 18:16 7
6. NY Rangers 8 3 1 4 16:15 7
7. Columbus 6 3 0 3 19:16 6
8. NY Islanders 6 3 0 3 20:22 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 7 5 2 0 24:14 12
2. Winnipeg 6 5 0 1 23:13 10
3. Utah 7 5 0 2 21:16 10
4. Chicago 7 3 2 2 22:18 8
5. St. Louis 6 3 1 2 16:20 7
6. Minnesota 8 3 1 4 21:27 7
7. Dallas 6 3 0 3 20:23 6
8. Nashville 7 2 2 3 17:24 6

Pacifická divize:

1. Vegas 7 5 2 0 30:20 12
2. Vancouver 7 4 0 3 21:22 8
3. Seattle 7 3 2 2 19:23 8
4. Anaheim 6 3 1 2 19:20 7
5. Edmonton 7 3 1 3 18:20 7
6. Los Angeles 7 2 2 3 19:25 6
7. Calgary 8 1 1 6 13:29 3
8. San Jose 6 0 2 4 16:29 2
 
