Dobeš mezi elitou NHL. Český brankář se dostal do týmu nováčků

Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL.
Pětadvacetiletý gólman nastoupil za Canadiens do 49 zápasů základní části a pomohl kanadskému klubu k postupu do play off.
Společně s Dobešem zařadili novináři do ideální nováčkovské sestavy soutěže obránce Alexandra Nikišina z Caroliny, Matthewa Schaefera z NY Islanders a útočníky Ivana Děmidova z Montrealu, Becketta Senneckeho z Anaheimu a Jimmyho Snuggeruda ze St. Louis.
Dobeš působí v organizaci Montrealu třetí sezonu. První rok byl na farmě v Lavalu, ale poté se prosadil do kádru Canadiens v NHL. V tomto ročníku týmu pomohl v základní části k 29 výhrám a v play off poté k postupu do finále Východní konference.
Ostravský rodák se dostal i do elitní desítky hlasování o Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony.