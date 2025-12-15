Přeskočit na obsah
Hokej

"Nejlepší hráč na ledě." Dobeš zvládl i kritické chvíle, komentátoři šíleli

ČTK

Český hokejový brankář Jakub Dobeš 27 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:1 nad Edmontonem. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Z vítězství se radoval také Karel Vejmelka, jenž s Utahem porazil Pittsburgh 5:4 v prodloužení.

Nashville Predators v Montreal Canadiens
Jakub Dobeš v dresu MontrealuFoto: NHLI
Dobeš nastoupil od první minuty po dvou zápasech a proti Edmontonu od začátku patřil k hlavním postavám.

Hvězdy Oilers na něj dlouho nemohly vyzrát a jediný gól nakonec hosté vstřelili až v 53. minutě, kdy na 1:3 snížil Zach Hyman.

Více už Edmonton nestihl. Naopak Canadiens v závěru přidali čtvrtou branku.

Zápas se pro domácí zlomil po osmi minutách, protože přežili kritický okamžik - dvě minuty dlouhou přesilovou hru Edmontonu pět na tři.

Dobeš si během dvojnásobného oslabení připsal pět zákroků a pomohl udržet bezbrankový stav.

Blýskl se třeba při zakončení Hymana z bezprostřední blízkosti. „To byl zákrok!“ šíleli komentátoři při Dobešově zákroku.

"Snažil jsem se předjímat, co by mohli udělat, a oni to nakonec i udělali,“ svěřil se po zápase český gólman.

„Nebylo to ale pouze o mně, kluci přede mnou mi dost pomohli," doplnil skromně Dobeš, jenž měl úspěšnost zákroků 96,4 procent.

„Byl v tu chvíli nejlepším hráčem na ledě a pomohl nám, abychom se nastartovali do zbytku zápasu," chválil Dobeše za výkon v oslabení obránce Michael Matheson.

Čtyřiadvacetiletý brankář odchytal 18. zápas v ročníku a pojedenácté vítězný.

O tři výhry více má Vejmelka a se Scottem Wedgewoodem z Colorada a Jakem Oettingerem z Dallasu vládnou statistikám NHL.

Nedělní zápas s Pittsburghem Vejmelkovi ale tolik nevyšel: z 16 střel inkasoval čtyřikrát, což byla úspěšnost zákroků 75 procent.

Třikrát inkasoval během 16 minut hry, jeho spoluhráči však dokázali stav 0:3 otočit a díky brance Dylana Guenthera vyhráli 5:4 v prodloužení.

Bod za prohru 2:3 po samostatných nájezdech získala Philadelphia s dalším českým gólmanem Danielem Vladařem ze zápasu s Carolinou. Vladař zlikvidoval 30 střel, v rozstřelu na něj vyzrál Andrej Svečnikov.

Skvělé období prožívá jeho nedělní soupeř Brandon Bussi. Sedmadvacetiletý brankář Caroliny vychytal devátou výhru v řadě a ve své nováčkovské sezoně má bilanci 11-1. "Cítím se dobře a v brance jsem si jistý. Mám pocit, že když vidím puk, mám dobrou šanci ho chytit," řekl.

Povedený debut prožili hlavní aktéři pátečního trejdu mezi Vancouverem a Minnesotou. Quinn Hughes se v dresu Wild uvedl gólem do sítě Bostonu a pomohl k výhře 6:2. David Pastrňák ani Pavel Zacha nebodovali. Gól a asistenci nasbíral při prvním startu po přesunu do Vancouveru Zeev Buium. Naskočil ve druhé obranné dvojici a řídil výhru Canucks 2:1.

NHL:

Minnesota - Boston 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Branky: 29. a 55. Kaprizov, 11. Spurgeon, 33. Hartman, 41. Q. Hughes, 49. Boldy - 51. Steeves, 60. Peeke. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.322. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Kaprizov, 3. Hartman (všichni Minnesota).

Pittsburgh - Utah 4:5 v prodl. (2:0, 1:0, 1:4 - 0:1)

Branky: 1. a 55. Brazeau, 16. Rust, 26. Kindel - 42. a 48. Carcone, 42. Schmidt, 46. Durzi, 61. Guenther. Střely na branku: 16:37. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 16 střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 15.565. Hvězdy zápasu: 1. Carcone (Utah), 2. Brazeau (Pittsburgh), 3. Guenther (Utah).

Carolina - Philadelphia 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 6. W. Carrier, 16. Hall, rozhodující sam. nájezd Svečnikov - 20. Drysdale, 59. Zegras. Střely na branku: 32:26. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dva góly z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 93,8 procenta. Diváci: 18.125. Hvězdy zápasu: 1. Bussi, 2. Hall, 3. W. Carrier (všichni Carolina).

New Jersey - Vancouver 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 25. L. Hughes - 2. DeBrusk, 7. Buium. Střely na branku: 26:15. Diváci: 13.821. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Buium (oba Vancouver), 3. L. Hughes (New Jersey).

Montreal - Edmonton 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 23. Děmidov, 32. Veleno, 44. Suzuki, 54. Texier - 53. Hyman. Střely na branku: 27:28. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96,4 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Slafkovský, 3. Evans (všichni Montreal).

Seattle - Buffalo 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 33. Stephenson - 18. Östlund, 31. T. Thompson, 60. Benson. Střely na branku: 24:23. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Tuch (oba Buffalo), 3. Stephenson (Seattle).

