Do Síně slávy IIHF vstoupí Sakic, Selänne, Koivu a Krupp

Curych - Do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF budou na jaře uvedeni bývalí slavní útočníci Joe Sakic, Teemu Selänne a Saku Koivu či obránce Uwe Krupp. Slavnostní ceremoniál se uskuteční 21. května v Kolíně nad Rýnem na závěr mistrovství světa.

Sakic vstoupí do Síně slávy IIHF osm let po konci kariéry a pět let poté, co byl přijat do hokejové Síně slávy v Torontu. V roce 2002 patřil mezi trojici prvních Kanaďanů, kteří se dostali do Triple Gold Clubu sdružujícího vítěze Stanleyova poháru, mistrovství světa a olympijských her.

Svou kariéru v NHL spojil s Coloradem Avalanche (původně Quebec Nordiques), s kterým vybojoval tituly v letech 1996 a 2001. Kanadě pomohl vyhrát mistrovství světa v roce 1994 a olympijské zlato v Salt Lake City 2002.

Na rekordních šesti olympiádách si zahrál Selänne, který s Finskem vybojoval stříbro v roce 2006 a bronz v letech 1998, 2010 a 2014. Se 43 body ze 37 zápasů je nejproduktivnějším hráčem historie olympijských turnajů. Stříbro a bronz získal také na světových šampionátech. Triumfu se dočkal v NHL, kde v roce 2007 pomohl k historickému úspěchu Anaheimu.

S hokejem Selänne skončil v roce 2014 stejně jako jeho krajan Saku Koivu, který během kariéry v NHL vyhrál i boj s rakovinou. Mistr světa z roku 1995 a majitel dalších sedmi medailí z MS a OH byl dlouholetým kapitánem Montrealu. Posledních pět sezon v NHL odehrál za Anaheim.

Krupp se stal prvním německým vítězem Stanleyova poháru. V roce 1996 triumfoval s Coloradem a v roce 2002 s Detroitem. Kariéru ukončil v roce 2003.

Do Síně slávy přibudou také bývalá americká reprezentantka Angela Ruggierová, olympijská vítězka z Nagana a čtyřnásobná mistryně světa, a Rakušan Dieter Kalt v kategorii budovatelů. Kalt má za sebou kariéru hráče, rozhodčího, trenéra a byl také deset let šéfem národního hokejového svazu.

V Síni slávy IIHF je i 24 zástupců českého hokeje. Jako dosud poslední do ní byli uvedeni předloni Dominik Hašek a Robert Reichel.

